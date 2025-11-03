Рейтинг@Mail.ru
Чем опасны сухофрукты – предупреждение врача - РИА Новости Крым, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251103/chem-opasny-sukhofrukty--preduprezhdenie-vracha-1150636090.html
Чем опасны сухофрукты – предупреждение врача
Чем опасны сухофрукты – предупреждение врача - РИА Новости Крым, 03.11.2025
Чем опасны сухофрукты – предупреждение врача
Сухофрукты, обработанные промышленными способами, могут раздражать слизистую желудка и провоцировать различные аллергии из-за диоксида серы, который также... РИА Новости Крым, 03.11.2025
2025-11-03T20:51
2025-11-03T14:17
новости
здоровье
питание
здоровое питание
правильное питание
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/0f/1120871168_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_f34ef50d94779d71e345318b99d3437d.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Сухофрукты, обработанные промышленными способами, могут раздражать слизистую желудка и провоцировать различные аллергии из-за диоксида серы, который также задействован в процессе. Об этом РИА Новости рассказала врач-гастроэнтеролог Елена Пехотина.Также специалист напомнила, что из-за высокой калорийности и содержания природных сахаров сухофруктами не стоит злоупотреблять при сахарном диабете, ожирении и заболеваниях поджелудочной железы. Безопасно съедать всего лишь 30–40 граммов в день.По словам гастроэнтеролога, в сухофруктах очень много клетчатки, калия, магния, железа и антиоксидантов, но употреблять их стоит умеренно. Они полезны при анемии, сердечно-сосудистых заболеваниях и повышенных физических нагрузках.Ранее специалист Роспотребнадзора Наталья Муравьева напомнила, что в составе конфет очень много ароматизаторов, пищевых красителей и трансжиров. Никакой пользы, кроме временной иллюзорной радости, они не приносят, поэтому сладости в рационе ребенка лучше заменить орехами и сухофруктами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму шоколад со спирулиной "подружили"Почему стресс заедают и как это прекратить: советы Гинзбурга"Можно на хлеб вместо икры": как в Крыму выращивают полезную спирулину
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/0f/1120871168_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b364a6d4dd819097834f2ca8d698aad6.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, здоровье, питание, здоровое питание, правильное питание
Чем опасны сухофрукты – предупреждение врача

Об опасности аллергии из-за обработанных сухофруктов предупредила врач-гастроэнтеролог

20:51 03.11.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанксухофрукты
сухофрукты - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Сухофрукты, обработанные промышленными способами, могут раздражать слизистую желудка и провоцировать различные аллергии из-за диоксида серы, который также задействован в процессе. Об этом РИА Новости рассказала врач-гастроэнтеролог Елена Пехотина.
"Промышленно обработанные сухофрукты могут содержать диоксид серы - консервант, вызывающий раздражение слизистой желудка и аллергические реакции", - предупредила врач.
Также специалист напомнила, что из-за высокой калорийности и содержания природных сахаров сухофруктами не стоит злоупотреблять при сахарном диабете, ожирении и заболеваниях поджелудочной железы. Безопасно съедать всего лишь 30–40 граммов в день.
По словам гастроэнтеролога, в сухофруктах очень много клетчатки, калия, магния, железа и антиоксидантов, но употреблять их стоит умеренно. Они полезны при анемии, сердечно-сосудистых заболеваниях и повышенных физических нагрузках.
Ранее специалист Роспотребнадзора Наталья Муравьева напомнила, что в составе конфет очень много ароматизаторов, пищевых красителей и трансжиров. Никакой пользы, кроме временной иллюзорной радости, они не приносят, поэтому сладости в рационе ребенка лучше заменить орехами и сухофруктами.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как в Крыму шоколад со спирулиной "подружили"
Почему стресс заедают и как это прекратить: советы Гинзбурга
"Можно на хлеб вместо икры": как в Крыму выращивают полезную спирулину
 
НовостиЗдоровьеПитаниеЗдоровое питаниеПравильное питание
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:05Врач назвал норму рыбы для детей и взрослых в неделю
20:51Чем опасны сухофрукты – предупреждение врача
20:11Чем Черное море отличается от других морей на планете
19:43Названы самые востребованные профессии в России
19:12Какие преступления в Крыму чаще всего совершают несовершеннолетние
18:54Как найти всех бронзовых котов Евпатории - ФОТО
18:37Севастополь и Киев – Николай Стариков назвал два одинаково русских города
18:21Дорога Белогорск – Приветное в Крыму: когда начнут строительство
17:42Морской порт Новороссийска закроют для судов и плавсредств
17:34В Непале семь человек погибли и четверо пропали при сходе лавины
17:10Раскрыты схемы мошенников на "черную пятницу" и "киберпонедельник"
16:41Великобритания может лишиться монархии и Шотландии - Пушков
16:19Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти с двух сторон
16:02В Ростовской области прошел "поплавочный рыбатлон": что это такое
15:41ЕС продолжает готовить повышение пошлин на российскую нефть
15:04В центре Рима рухнула историческая башня возле Колизея - видео
14:27Крымский мост сейчас: очередь выросла почти втрое за час
14:21На Солнце произошла рекордная вспышка - активность светила еще усилится
14:02Новости СВО: потери киевского режима выросли
13:34Бои в Харьковской области - ВСУ выбиты из четырех укрепленных позиций
Лента новостейМолния