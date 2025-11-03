https://crimea.ria.ru/20251103/chem-opasny-sukhofrukty--preduprezhdenie-vracha-1150636090.html

Чем опасны сухофрукты – предупреждение врача

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Сухофрукты, обработанные промышленными способами, могут раздражать слизистую желудка и провоцировать различные аллергии из-за диоксида серы, который также задействован в процессе. Об этом РИА Новости рассказала врач-гастроэнтеролог Елена Пехотина.Также специалист напомнила, что из-за высокой калорийности и содержания природных сахаров сухофруктами не стоит злоупотреблять при сахарном диабете, ожирении и заболеваниях поджелудочной железы. Безопасно съедать всего лишь 30–40 граммов в день.По словам гастроэнтеролога, в сухофруктах очень много клетчатки, калия, магния, железа и антиоксидантов, но употреблять их стоит умеренно. Они полезны при анемии, сердечно-сосудистых заболеваниях и повышенных физических нагрузках.Ранее специалист Роспотребнадзора Наталья Муравьева напомнила, что в составе конфет очень много ароматизаторов, пищевых красителей и трансжиров. Никакой пользы, кроме временной иллюзорной радости, они не приносят, поэтому сладости в рационе ребенка лучше заменить орехами и сухофруктами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму шоколад со спирулиной "подружили"Почему стресс заедают и как это прекратить: советы Гинзбурга"Можно на хлеб вместо икры": как в Крыму выращивают полезную спирулину

