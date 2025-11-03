https://crimea.ria.ru/20251103/boi-v-kharkovskoy-oblasti---vsu-vybity-iz-chetyrekh-ukreplennykh-pozitsiy-1150635327.html
Бои в Харьковской области - ВСУ выбиты из четырех укрепленных позиций
Бои в Харьковской области - ВСУ выбиты из четырех укрепленных позиций - РИА Новости Крым, 03.11.2025
Бои в Харьковской области - ВСУ выбиты из четырех укрепленных позиций
Армия России в окрестностях Купянска продолжает уничтожать окруженную группировку ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 03.11.2025
2025-11-03T13:34
2025-11-03T13:34
2025-11-03T13:34
новости сво
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
вооруженные силы россии
харьковская область
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0f/1145689765_0:154:2949:1812_1920x0_80_0_0_05bdd48b664d0824b4f7f082dc14aff4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Армия России в окрестностях Купянска продолжает уничтожать окруженную группировку ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.Также в ведомстве уточнили, что сорваны две попытки боевиков ВСУ прорвать кольцо окружения со стороны населенных пунктов Нечволодовка и Благодатовка Харьковской области. В ходе боев уничтожено до 20 украинских боевиков, а также две броневика и два пикапа.Кроме того, сбиты 16 беспилотников R18 ВСУ, при помощи которых боевики пытались доставить боеприпасы и продовольствие окруженным подразделениям."За сутки в районе населенного пункта Купянск Харьковской области противник потерял до 50 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, бронеавтомобиль "Новатор", пусковую установку реактивной системы залпового огня APR-40 румынского производства, два миномета и семь автомобилей", - говорится в сообщении.Также российские силы ПВО за сутки уничтожили 365 украинских беспилотников, авиабомбу и американский реактивный снаряд.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: киевский режим продолжает терять технику и тысячи боевиковГлавком ВСУ назвал самые сложные для Украины направления в зоне СВОНад Крымом отработала ПВО
харьковская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0f/1145689765_164:0:2784:1965_1920x0_80_0_0_489b3c067aa70864736a5fb5cc915ce4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости, вооруженные силы россии, харьковская область, министерство обороны рф
Бои в Харьковской области - ВСУ выбиты из четырех укрепленных позиций
Возле Купянска российские штурмовки уничтожают окруженную группировку ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Армия России в окрестностях Купянска продолжает уничтожать окруженную группировку ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.
"В районе населенного пункта Купянск Харьковской области штурмовые группы 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки ВСУ. В ходе городских боев противник выбит с четырех укрепленных позиций в промзоне на левом берегу реки Оскол", - обозначили в Минобороны.
Также в ведомстве уточнили, что сорваны две попытки боевиков ВСУ прорвать кольцо окружения со стороны населенных пунктов Нечволодовка и Благодатовка Харьковской области. В ходе боев уничтожено до 20 украинских боевиков, а также две броневика и два пикапа.
Кроме того, сбиты 16 беспилотников R18 ВСУ, при помощи которых боевики пытались доставить боеприпасы и продовольствие окруженным подразделениям.
"За сутки в районе населенного пункта Купянск Харьковской области противник потерял до 50 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, бронеавтомобиль "Новатор", пусковую установку реактивной системы залпового огня APR-40 румынского производства, два миномета и семь автомобилей", - говорится в сообщении.
Также российские силы ПВО за сутки уничтожили
365 украинских беспилотников, авиабомбу и американский реактивный снаряд.
Читайте также на РИА Новости Крым: