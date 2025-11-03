Рейтинг@Mail.ru
Бои в Харьковской области - ВСУ выбиты из четырех укрепленных позиций - РИА Новости Крым, 03.11.2025
Бои в Харьковской области - ВСУ выбиты из четырех укрепленных позиций
Бои в Харьковской области - ВСУ выбиты из четырех укрепленных позиций - РИА Новости Крым, 03.11.2025
Бои в Харьковской области - ВСУ выбиты из четырех укрепленных позиций
Армия России в окрестностях Купянска продолжает уничтожать окруженную группировку ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 03.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Армия России в окрестностях Купянска продолжает уничтожать окруженную группировку ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.Также в ведомстве уточнили, что сорваны две попытки боевиков ВСУ прорвать кольцо окружения со стороны населенных пунктов Нечволодовка и Благодатовка Харьковской области. В ходе боев уничтожено до 20 украинских боевиков, а также две броневика и два пикапа.Кроме того, сбиты 16 беспилотников R18 ВСУ, при помощи которых боевики пытались доставить боеприпасы и продовольствие окруженным подразделениям."За сутки в районе населенного пункта Купянск Харьковской области противник потерял до 50 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, бронеавтомобиль "Новатор", пусковую установку реактивной системы залпового огня APR-40 румынского производства, два миномета и семь автомобилей", - говорится в сообщении.Также российские силы ПВО за сутки уничтожили 365 украинских беспилотников, авиабомбу и американский реактивный снаряд.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: киевский режим продолжает терять технику и тысячи боевиковГлавком ВСУ назвал самые сложные для Украины направления в зоне СВОНад Крымом отработала ПВО
РИА Новости Крым
новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости, вооруженные силы россии, харьковская область, министерство обороны рф
Бои в Харьковской области - ВСУ выбиты из четырех укрепленных позиций

Возле Купянска российские штурмовки уничтожают окруженную группировку ВСУ

13:34 03.11.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСнайпер 56-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии группировки войск "Север"
Снайпер 56-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии группировки войск Север - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Армия России в окрестностях Купянска продолжает уничтожать окруженную группировку ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.
"В районе населенного пункта Купянск Харьковской области штурмовые группы 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки ВСУ. В ходе городских боев противник выбит с четырех укрепленных позиций в промзоне на левом берегу реки Оскол", - обозначили в Минобороны.
Также в ведомстве уточнили, что сорваны две попытки боевиков ВСУ прорвать кольцо окружения со стороны населенных пунктов Нечволодовка и Благодатовка Харьковской области. В ходе боев уничтожено до 20 украинских боевиков, а также две броневика и два пикапа.
Кроме того, сбиты 16 беспилотников R18 ВСУ, при помощи которых боевики пытались доставить боеприпасы и продовольствие окруженным подразделениям.
"За сутки в районе населенного пункта Купянск Харьковской области противник потерял до 50 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, бронеавтомобиль "Новатор", пусковую установку реактивной системы залпового огня APR-40 румынского производства, два миномета и семь автомобилей", - говорится в сообщении.
Также российские силы ПВО за сутки уничтожили 365 украинских беспилотников, авиабомбу и американский реактивный снаряд.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новости СВО: киевский режим продолжает терять технику и тысячи боевиков
Главком ВСУ назвал самые сложные для Украины направления в зоне СВО
Над Крымом отработала ПВО
 
Новости СВОПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиВооруженные силы РоссииХарьковская областьМинистерство обороны РФ
 
