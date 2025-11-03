https://crimea.ria.ru/20251103/365-dronov-i-snaryad-himars-unichtozhili-sily-pvo--minoborony-1150634698.html

365 дронов и снаряд HIMARS уничтожили силы ПВО – Минобороны

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за сутки уничтожили 365 украинских беспилотников, авиабомбу и американский реактивный снаряд. Об этом сообщается в сводке Минобороны в понедельник.Кроме того, в оборонном ведомстве уточнили, что оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией поражены места хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников ВСУ, а также пункты временной дислокации боевиков киевского режима в 148 районах.Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 94 732 беспилотников, 635 зенитных ракетных комплексов, 25 823 танка и других боевых бронированных машин, 1 609 боевых машин РСЗО, 31 035 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 45 652 единицы специальной военной автомобильной техники, перечислили в российском Минобороны.Ранее в понедельник сообщалось, что российские военные в ответ на террористические атаки ВСУ по российским гражданским объектам нанесли групповой удар по ВПК Украины.Силы ПВО в ночь на понедельник сбили 64 украинских беспилотныхлетательных аппарата над Россией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: киевский режим продолжает терять технику и тысячи боевиковГлавком ВСУ назвал самые сложные для Украины направления в зоне СВОНад Крымом отработала ПВО

