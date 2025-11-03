Рейтинг@Mail.ru
365 дронов и снаряд HIMARS уничтожили силы ПВО – Минобороны
365 дронов и снаряд HIMARS уничтожили силы ПВО – Минобороны
365 дронов и снаряд HIMARS уничтожили силы ПВО – Минобороны - РИА Новости Крым, 03.11.2025
365 дронов и снаряд HIMARS уничтожили силы ПВО – Минобороны
Российские силы ПВО за сутки уничтожили 365 украинских беспилотников, авиабомбу и американский реактивный снаряд. Об этом сообщается в сводке Минобороны в... РИА Новости Крым, 03.11.2025
2025-11-03T13:02
2025-11-03T13:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за сутки уничтожили 365 украинских беспилотников, авиабомбу и американский реактивный снаряд. Об этом сообщается в сводке Минобороны в понедельник.Кроме того, в оборонном ведомстве уточнили, что оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией поражены места хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников ВСУ, а также пункты временной дислокации боевиков киевского режима в 148 районах.Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 94 732 беспилотников, 635 зенитных ракетных комплексов, 25 823 танка и других боевых бронированных машин, 1 609 боевых машин РСЗО, 31 035 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 45 652 единицы специальной военной автомобильной техники, перечислили в российском Минобороны.Ранее в понедельник сообщалось, что российские военные в ответ на террористические атаки ВСУ по российским гражданским объектам нанесли групповой удар по ВПК Украины.Силы ПВО в ночь на понедельник сбили 64 украинских беспилотныхлетательных аппарата над Россией.
365 дронов и снаряд HIMARS уничтожили силы ПВО – Минобороны

Силы ПВО сбили 365 дронов, снаряд HIMARS и авиабомбу за сутки – Минобороны

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за сутки уничтожили 365 украинских беспилотников, авиабомбу и американский реактивный снаряд. Об этом сообщается в сводке Минобороны в понедельник.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 365 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Кроме того, в оборонном ведомстве уточнили, что оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией поражены места хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников ВСУ, а также пункты временной дислокации боевиков киевского режима в 148 районах.
Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 94 732 беспилотников, 635 зенитных ракетных комплексов, 25 823 танка и других боевых бронированных машин, 1 609 боевых машин РСЗО, 31 035 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 45 652 единицы специальной военной автомобильной техники, перечислили в российском Минобороны.
Ранее в понедельник сообщалось, что российские военные в ответ на террористические атаки ВСУ по российским гражданским объектам нанесли групповой удар по ВПК Украины.
Силы ПВО в ночь на понедельник сбили 64 украинских беспилотныхлетательных аппарата над Россией.
