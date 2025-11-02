https://crimea.ria.ru/20251102/v-starom-krymu-voditel-bez-prav-nasmert-sbil-peshekhoda-1150621059.html

В Старом Крыму водитель без прав насмерть сбил пешехода

В Кировском районе в городе Старый Крым произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода, сообщают в МВД России по республике.

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Кировском районе в городе Старый Крым произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода, сообщают в МВД России по республике.По предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля ВАЗ 210930 двигался по улице Ленина в направлении улицы Стамова. Вблизи дома № 38 он наехал на пешехода, который переходил дорогу вне зоны перехода.Сотрудники полиции выяснили, что водитель ВАЗ не имел водительского удостоверения. В связи с этим на его мать составлен административный протокол по статье "Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления".В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.В Севастополе 86-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса автомобиля на дороге Севастополь – Инкерман.

