В Старом Крыму водитель без прав насмерть сбил пешехода

В Кировском районе в городе Старый Крым произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода, сообщают в МВД России по республике. РИА Новости Крым, 02.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Кировском районе в городе Старый Крым произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода, сообщают в МВД России по республике.По предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля ВАЗ 210930 двигался по улице Ленина в направлении улицы Стамова. Вблизи дома № 38 он наехал на пешехода, который переходил дорогу вне зоны перехода.Сотрудники полиции выяснили, что водитель ВАЗ не имел водительского удостоверения. В связи с этим на его мать составлен административный протокол по статье "Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления".В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.В Севастополе 86-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса автомобиля на дороге Севастополь – Инкерман.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Виновнику ДТП с пострадавшим в Крыму отменили условный срокЧисло погибших в ДТП с трамваем и маршруткой в Туле выросло до пятиВ Крыму на трассе Ялта – Севастополь столкнулись два автомобиля
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Кировском районе в городе Старый Крым произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода, сообщают в МВД России по республике.
По предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля ВАЗ 210930 двигался по улице Ленина в направлении улицы Стамова. Вблизи дома № 38 он наехал на пешехода, который переходил дорогу вне зоны перехода.
"В результате ДТП пешеход смертельно травмирован", – сообщили в полиции.
Сотрудники полиции выяснили, что водитель ВАЗ не имел водительского удостоверения. В связи с этим на его мать составлен административный протокол по статье "Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления".
В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В Севастополе
86-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса автомобиля на дороге Севастополь – Инкерман.
