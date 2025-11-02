Рейтинг@Mail.ru
В Старом Крыму водитель без прав насмерть сбил пешехода - РИА Новости Крым, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251102/v-starom-krymu-voditel-bez-prav-nasmert-sbil-peshekhoda-1150621059.html
В Старом Крыму водитель без прав насмерть сбил пешехода
В Старом Крыму водитель без прав насмерть сбил пешехода - РИА Новости Крым, 02.11.2025
В Старом Крыму водитель без прав насмерть сбил пешехода
В Кировском районе в городе Старый Крым произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода, сообщают в МВД России по республике. РИА Новости Крым, 02.11.2025
2025-11-02T13:04
2025-11-02T13:04
мвд по республике крым
новости крыма
происшествия
дтп в крыму и севастополе
старый крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/02/1150621893_0:74:1017:646_1920x0_80_0_0_bd5d8e81b426424dcac79b7a38576de8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Кировском районе в городе Старый Крым произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода, сообщают в МВД России по республике.По предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля ВАЗ 210930 двигался по улице Ленина в направлении улицы Стамова. Вблизи дома № 38 он наехал на пешехода, который переходил дорогу вне зоны перехода.Сотрудники полиции выяснили, что водитель ВАЗ не имел водительского удостоверения. В связи с этим на его мать составлен административный протокол по статье "Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления".В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.В Севастополе 86-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса автомобиля на дороге Севастополь – Инкерман.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Виновнику ДТП с пострадавшим в Крыму отменили условный срокЧисло погибших в ДТП с трамваем и маршруткой в Туле выросло до пятиВ Крыму на трассе Ялта – Севастополь столкнулись два автомобиля
старый крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/02/1150621893_0:0:869:652_1920x0_80_0_0_58506a9a7179f5bdb7b9a250746e9752.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мвд по республике крым, новости крыма, происшествия, дтп в крыму и севастополе, старый крым
В Старом Крыму водитель без прав насмерть сбил пешехода

В Старом Крыму водитель без прав сбил пешехода насмерть

13:04 02.11.2025
 
© Пресс-служба МВД по Республике КрымСмертельное ДТП в Кировском районе
Смертельное ДТП в Кировском районе
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Кировском районе в городе Старый Крым произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода, сообщают в МВД России по республике.
По предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля ВАЗ 210930 двигался по улице Ленина в направлении улицы Стамова. Вблизи дома № 38 он наехал на пешехода, который переходил дорогу вне зоны перехода.

"В результате ДТП пешеход смертельно травмирован", – сообщили в полиции.

Сотрудники полиции выяснили, что водитель ВАЗ не имел водительского удостоверения. В связи с этим на его мать составлен административный протокол по статье "Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления".
В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В Севастополе 86-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса автомобиля на дороге Севастополь – Инкерман.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Виновнику ДТП с пострадавшим в Крыму отменили условный срок
Число погибших в ДТП с трамваем и маршруткой в Туле выросло до пяти
В Крыму на трассе Ялта – Севастополь столкнулись два автомобиля
 
МВД по Республике КрымНовости КрымаПроисшествияДТП в Крыму и СевастополеСтарый Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:10После угроз военного вмешательства президент Нигерии встретится с Трампом
14:52Новости СВО: киевский режим продолжает терять технику и тысячи боевиков
14:16Союз против Украины: когда Венгрия, Словакия и Чехия смогут объединиться
13:34В Ростове-на-Дону после атаки беспилотников ввели режим ЧС
13:04В Старом Крыму водитель без прав насмерть сбил пешехода
12:39Пресечена попытка прорыва ВСУ возле Купянска
12:36Флот уничтожил шесть безэкипажных катеров в Черном море
12:27Еще 15 украинских дронов сбили над Черным морем и Кубанью за три часа
12:22В Симферополе бездомная собака напала на двухлетнего ребенка
12:05Крымский мост: к полудню воскресенья очереди с двух сторон выросли в разы
11:47В Анапе, Геленджике и Туапсе упали обломки беспилотников
11:37Иностранные гражданские суда повреждены ударом БПЛА по порту Туапсе
11:32В порту Кавказ горит буксир
11:11Одно из основных водохранилищ Крыма пополнилось на 2 млн "кубов" за месяц
10:42Солнце снова "проснулось": когда ждать пика вспышек
10:01ПВО утром за час сбила четыре украинских дрона над Крымом и Черным морем
09:52В Азербайджане произошло два землетрясения за ночь
09:36Трамп угрожает войной Нигерии
09:11Крымский мост: растет очередь с двух сторон
08:21Над Крымом, Черным и Азовским морями перехватили и уничтожили 68 дронов
Лента новостейМолния