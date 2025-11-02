В Сочи грузовик смял две легковушки – пострадали маленькие дети
Маленькие дети пострадали в ДТП с грузовиком и двумя легковушками в Сочи
© 23 МВДДвое детей пострадали в ДТП с большегрузом в Сочи
© 23 МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Сочи произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и двух легковушек, в результате которого пострадали двое детей, сообщили в полиции Краснодарского края.
По предварительным данным, в поселке Лазаревском 58-летний водитель грузового автомобиля Foton наехал на стоящую на запрещающий сигнал светофора иномарку Toyota. После удара большегруз продолжил движение и врезался в легковой автомобиль "ИЖ".
"В ДТП пострадали двое детей 2-х и 5 лет из японского авто, а также 49-летний водитель "ИЖ", – уточнили в МВД.
© 23 МВДДвое детей пострадали в ДТП с большегрузом в Сочи
1 из 3
Двое детей пострадали в ДТП с большегрузом в Сочи
© 23 МВД
© 23 МВДДвое детей пострадали в ДТП с большегрузом в Сочи
2 из 3
Двое детей пострадали в ДТП с большегрузом в Сочи
© 23 МВД
© 23 МВДДвое детей пострадали в ДТП с большегрузом в Сочи
3 из 3
Двое детей пострадали в ДТП с большегрузом в Сочи
© 23 МВД
1 из 3
Двое детей пострадали в ДТП с большегрузом в Сочи
© 23 МВД
2 из 3
Двое детей пострадали в ДТП с большегрузом в Сочи
© 23 МВД
3 из 3
Двое детей пострадали в ДТП с большегрузом в Сочи
© 23 МВД
Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка.
Ранее в воскресенье сообщалось, что в Кировском районе в городе Старый Крым произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.
Читайте также на РИА Новости Крым:
17 сентября, 18:46Радио "Спутник в Крыму"Где в Крыму чаще всего происходят ДТП