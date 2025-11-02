https://crimea.ria.ru/20251102/v-sochi-gruzovik-smyal-dve-legkovushki--postradali-malenkie-deti-1150626205.html

В Сочи грузовик смял две легковушки – пострадали маленькие дети

В Сочи грузовик смял две легковушки – пострадали маленькие дети - РИА Новости Крым, 02.11.2025

В Сочи грузовик смял две легковушки – пострадали маленькие дети

В Сочи произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и двух легковушек, в результате которого пострадали двое детей, сообщили в полиции... РИА Новости Крым, 02.11.2025

2025-11-02T16:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Сочи произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и двух легковушек, в результате которого пострадали двое детей, сообщили в полиции Краснодарского края.По предварительным данным, в поселке Лазаревском 58-летний водитель грузового автомобиля Foton наехал на стоящую на запрещающий сигнал светофора иномарку Toyota. После удара большегруз продолжил движение и врезался в легковой автомобиль "ИЖ".Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка.Ранее в воскресенье сообщалось, что в Кировском районе в городе Старый Крым произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

сочи

2025

Новости

