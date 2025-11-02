Рейтинг@Mail.ru
В Сочи грузовик смял две легковушки – пострадали маленькие дети - РИА Новости Крым, 02.11.2025
В Сочи грузовик смял две легковушки – пострадали маленькие дети
В Сочи произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и двух легковушек, в результате которого пострадали двое детей, сообщили в полиции...
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Сочи произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и двух легковушек, в результате которого пострадали двое детей, сообщили в полиции Краснодарского края.По предварительным данным, в поселке Лазаревском 58-летний водитель грузового автомобиля Foton наехал на стоящую на запрещающий сигнал светофора иномарку Toyota. После удара большегруз продолжил движение и врезался в легковой автомобиль "ИЖ".Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка.Ранее в воскресенье сообщалось, что в Кировском районе в городе Старый Крым произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Виновнику ДТП с пострадавшим в Крыму отменили условный срокЧисло погибших в ДТП с трамваем и маршруткой в Туле выросло до пяти86-летний мужчина попал под колеса авто в Севастополе
В Сочи грузовик смял две легковушки – пострадали маленькие дети

Маленькие дети пострадали в ДТП с грузовиком и двумя легковушками в Сочи

16:43 02.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Сочи произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и двух легковушек, в результате которого пострадали двое детей, сообщили в полиции Краснодарского края.
По предварительным данным, в поселке Лазаревском 58-летний водитель грузового автомобиля Foton наехал на стоящую на запрещающий сигнал светофора иномарку Toyota. После удара большегруз продолжил движение и врезался в легковой автомобиль "ИЖ".
"В ДТП пострадали двое детей 2-х и 5 лет из японского авто, а также 49-летний водитель "ИЖ", – уточнили в МВД.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка.
Ранее в воскресенье сообщалось, что в Кировском районе в городе Старый Крым произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.
