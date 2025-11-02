https://crimea.ria.ru/20251102/v-sevastopole-obnovili-podezdnye-dorogi-k-shkolam-i-detskim-sadam-1150627603.html

В Севастополе обновили подъездные дороги к школам и детским садам

В Севастополе в 2025 году отремонтировали 25 дорог, ведущих к образовательным объектам. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе в 2025 году отремонтировали 25 дорог, ведущих к образовательным объектам. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.И подчеркнул, что обновление подъездных дорог к школам и детским садам – это вклад в безопасность детей и удобство жителей. Дорожная сеть у социальных объектов последовательно улучшается, чтобы сделать Севастополь комфортнее и безопаснее, отметил Развожаев.Также глава региона напомнил, что дорожники досрочно приступили к ремонту дорог 2026 года. Это стало возможным благодаря тому, что в этом году в Севастополе с опережением сроков выполняются дорожные работы по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике до конца текущего года планируется отремонтировать 755 километров дорог, на поддержание и развитие транспортно-дорожного комплекса запланировано 53 миллиарда рублей.Президент РФ Владимир Путин заявил, что к 2030 году до нормативного состояния предстоит довести не менее 85% федеральных трасс и дорог крупнейших городских агломераций, а также дорог опорной сети России. Доля региональных трасс, отвечающих нормативу, должна составить не менее 60%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России отремонтируют еще 28 тысяч километров дорог до конца годаКак идет строительство дороги от "Тавриды" до СудакаХуснуллин доложил Путину о скоростном движении в Крым и Севастополь

