В Севастополе обновили подъездные дороги к школам и детским садам - РИА Новости Крым, 02.11.2025
В Севастополе обновили подъездные дороги к школам и детским садам
В Севастополе обновили подъездные дороги к школам и детским садам - РИА Новости Крым, 02.11.2025
В Севастополе обновили подъездные дороги к школам и детским садам
В Севастополе в 2025 году отремонтировали 25 дорог, ведущих к образовательным объектам. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
2025-11-02T18:10
2025-11-02T17:33
севастополь
национальный проект "инфраструктура для жизни"
новости севастополя
благоустройство
городская среда
ремонт и строительство дорог
школа
детский сад
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе в 2025 году отремонтировали 25 дорог, ведущих к образовательным объектам. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.И подчеркнул, что обновление подъездных дорог к школам и детским садам – это вклад в безопасность детей и удобство жителей. Дорожная сеть у социальных объектов последовательно улучшается, чтобы сделать Севастополь комфортнее и безопаснее, отметил Развожаев.Также глава региона напомнил, что дорожники досрочно приступили к ремонту дорог 2026 года. Это стало возможным благодаря тому, что в этом году в Севастополе с опережением сроков выполняются дорожные работы по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике до конца текущего года планируется отремонтировать 755 километров дорог, на поддержание и развитие транспортно-дорожного комплекса запланировано 53 миллиарда рублей.Президент РФ Владимир Путин заявил, что к 2030 году до нормативного состояния предстоит довести не менее 85% федеральных трасс и дорог крупнейших городских агломераций, а также дорог опорной сети России. Доля региональных трасс, отвечающих нормативу, должна составить не менее 60%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России отремонтируют еще 28 тысяч километров дорог до конца годаКак идет строительство дороги от "Тавриды" до СудакаХуснуллин доложил Путину о скоростном движении в Крым и Севастополь
севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе в 2025 году отремонтировали 25 дорог, ведущих к образовательным объектам. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

"В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в Севастополе в 2025 году обновили дороги, ведущие к образовательным объектам. Это необходимо для повышения транспортной доступности, уровня безопасности и комфорта для жителей и гостей города", – сказал глава региона.

И подчеркнул, что обновление подъездных дорог к школам и детским садам – это вклад в безопасность детей и удобство жителей. Дорожная сеть у социальных объектов последовательно улучшается, чтобы сделать Севастополь комфортнее и безопаснее, отметил Развожаев.
Также глава региона напомнил, что дорожники досрочно приступили к ремонту дорог 2026 года. Это стало возможным благодаря тому, что в этом году в Севастополе с опережением сроков выполняются дорожные работы по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике до конца текущего года планируется отремонтировать 755 километров дорог, на поддержание и развитие транспортно-дорожного комплекса запланировано 53 миллиарда рублей.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что к 2030 году до нормативного состояния предстоит довести не менее 85% федеральных трасс и дорог крупнейших городских агломераций, а также дорог опорной сети России. Доля региональных трасс, отвечающих нормативу, должна составить не менее 60%.
