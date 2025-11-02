Рейтинг@Mail.ru
В Мексике во время празднования Дня мертвых застрелили мэра города - РИА Новости Крым, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251102/v-meksike-vo-vremya-prazdnovaniya-dnya-mertvykh-zastrelili-mera-goroda-1150629408.html
В Мексике во время празднования Дня мертвых застрелили мэра города
В Мексике во время празднования Дня мертвых застрелили мэра города - РИА Новости Крым, 02.11.2025
В Мексике во время празднования Дня мертвых застрелили мэра города
Мэра мексиканского города Уруапан Карлоса Мансо застрелили во время празднования Дня мертвых, сообщает газета Milenio. РИА Новости Крым, 02.11.2025
2025-11-02T17:43
2025-11-02T17:46
мексика
новости
происшествия
убийство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/02/1150629527_0:0:1112:625_1920x0_80_0_0_098c22ed3f079ec0ed779e87704abce6.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Мэра мексиканского города Уруапан Карлоса Мансо застрелили во время празднования Дня мертвых, сообщает газета Milenio.Политик получил шесть пулевых ранений и был доставлен в больницу, где скончался. Также был ранее еще один человек.Правоохранители задержали двух человек, еще один нападавший скончался.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
мексика
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/02/1150629527_0:0:953:715_1920x0_80_0_0_227dc1fcb864ddaed77142e535dd0e72.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мексика, новости, происшествия, убийство, видео
В Мексике во время празднования Дня мертвых застрелили мэра города

Мэра города застрелили в Мексике во время празднования Дня мертвых

17:43 02.11.2025 (обновлено: 17:46 02.11.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Мэра мексиканского города Уруапан Карлоса Мансо застрелили во время празднования Дня мертвых, сообщает газета Milenio.
"Мэр города Уруапан Карлос Мансо убит в результате вооруженного нападения во время мероприятия в честь Дня мертвых", – цитирует издание РИА Новости.
Политик получил шесть пулевых ранений и был доставлен в больницу, где скончался. Также был ранее еще один человек.
Правоохранители задержали двух человек, еще один нападавший скончался.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
МексикаНовостиПроисшествияУбийство
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:47В жилом доме в Москве с 13-го этажа сорвался лифт с пассажиром
19:10Рыбу на муку перерабатывать нужно только в море – мнение
18:43Лечение БАДами: минздрав разработал порядок назначения биодобавок
18:10В Севастополе обновили подъездные дороги к школам и детским садам
17:43В Мексике во время празднования Дня мертвых застрелили мэра города
17:04В Крыму туристка получила травму при восхождении на гору Ай-Йори
16:43В Сочи грузовик смял две легковушки – пострадали маленькие дети
16:16Условия встречи Трампа и Путина и атака ВСУ на Симферополь: топ недели
15:37Следователи устанавливают причину пожара на судне в Керченском проливе
15:10После угроз военного вмешательства президент Нигерии встретится с Трампом
14:52Новости СВО: киевский режим продолжает терять технику и тысячи боевиков
14:16Союз против Украины: когда Венгрия, Словакия и Чехия смогут объединиться
13:34В Ростове-на-Дону после атаки беспилотников ввели режим ЧС
13:04В Старом Крыму водитель без прав насмерть сбил пешехода
12:39Пресечена попытка прорыва ВСУ возле Купянска
12:36Флот уничтожил шесть безэкипажных катеров в Черном море
12:27Еще 15 украинских дронов сбили над Черным морем и Кубанью за три часа
12:22В Симферополе бездомная собака напала на двухлетнего ребенка
12:05Крымский мост: к полудню воскресенья очереди с двух сторон выросли в разы
11:47В Анапе, Геленджике и Туапсе упали обломки беспилотников
Лента новостейМолния