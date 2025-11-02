https://crimea.ria.ru/20251102/v-meksike-vo-vremya-prazdnovaniya-dnya-mertvykh-zastrelili-mera-goroda-1150629408.html
В Мексике во время празднования Дня мертвых застрелили мэра города
2025-11-02T17:43
2025-11-02T17:43
2025-11-02T17:46
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Мэра мексиканского города Уруапан Карлоса Мансо застрелили во время празднования Дня мертвых, сообщает газета Milenio.Политик получил шесть пулевых ранений и был доставлен в больницу, где скончался. Также был ранее еще один человек.Правоохранители задержали двух человек, еще один нападавший скончался.
В Мексике во время празднования Дня мертвых застрелили мэра города
