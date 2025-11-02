https://crimea.ria.ru/20251102/v-krymu-turistka-poluchila-travmu-pri-voskhozhdenii-na-goru-ay-yori-1150626836.html
В Крыму туристка получила травму при восхождении на гору Ай-Йори
В Крыму туристка получила травму при восхождении на гору Ай-Йори - РИА Новости Крым, 02.11.2025
В Крыму туристка получила травму при восхождении на гору Ай-Йори
В Крыму туристка получила травму во время восхождения на гору Ай-Йори, сообщает МЧС республики. РИА Новости Крым, 02.11.2025
2025-11-02T17:04
2025-11-02T17:04
2025-11-02T16:41
"крым-спас"
мчс крыма
новости крыма
горы крыма
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/02/1150626648_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_d5b0581e56912b2f7d64b04113da54ea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму туристка получила травму во время восхождения на гору Ай-Йори, сообщает МЧС республики.По данным ведомства, женщина, находившаяся в составе группы туристов, подвернула ногу по пути к роднику Ай-Йори и не смогла самостоятельно продолжить движение.Спасатели оказали ей первую помощь, зафиксировав травмированную конечность, после чего транспортировали женщину в село Виноградное и передали медикам.Ранее сообщалось, что в Симферополе двое подростков забрались на дерево, спасаясь от диких кабанов, и застряли. На помощь им пришли спасателиСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму женщина с ребенком потерялись в Долине ПривиденийВ крымском лесу спасли туриста с травмой ногиВ Алуште мужчина упал с опорной стены в четырехметровый колодец
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/02/1150626648_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f644e4964945e854cd5b128eeb0c740e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"крым-спас", мчс крыма, новости крыма, горы крыма, происшествия
В Крыму туристка получила травму при восхождении на гору Ай-Йори
В Крыму спасатели эвакуировали туристку с горы Ай-Йори