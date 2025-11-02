Рейтинг@Mail.ru
В Крыму туристка получила травму при восхождении на гору Ай-Йори - РИА Новости Крым, 02.11.2025
В Крыму туристка получила травму при восхождении на гору Ай-Йори
В Крыму туристка получила травму при восхождении на гору Ай-Йори - РИА Новости Крым, 02.11.2025
В Крыму туристка получила травму при восхождении на гору Ай-Йори
В Крыму туристка получила травму во время восхождения на гору Ай-Йори, сообщает МЧС республики. РИА Новости Крым, 02.11.2025
2025-11-02T17:04
2025-11-02T16:41
"крым-спас"
мчс крыма
новости крыма
горы крыма
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму туристка получила травму во время восхождения на гору Ай-Йори, сообщает МЧС республики.По данным ведомства, женщина, находившаяся в составе группы туристов, подвернула ногу по пути к роднику Ай-Йори и не смогла самостоятельно продолжить движение.Спасатели оказали ей первую помощь, зафиксировав травмированную конечность, после чего транспортировали женщину в село Виноградное и передали медикам.Ранее сообщалось, что в Симферополе двое подростков забрались на дерево, спасаясь от диких кабанов, и застряли. На помощь им пришли спасатели
"крым-спас", мчс крыма, новости крыма, горы крыма, происшествия
В Крыму туристка получила травму при восхождении на гору Ай-Йори

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму туристка получила травму во время восхождения на гору Ай-Йори, сообщает МЧС республики.
По данным ведомства, женщина, находившаяся в составе группы туристов, подвернула ногу по пути к роднику Ай-Йори и не смогла самостоятельно продолжить движение.
"Для оказания помощи выезжали сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "КРЫМ-СПАС" в составе 5-ти человек", – рассказали в министерстве.
Спасатели оказали ей первую помощь, зафиксировав травмированную конечность, после чего транспортировали женщину в село Виноградное и передали медикам.
Ранее сообщалось, что в Симферополе двое подростков забрались на дерево, спасаясь от диких кабанов, и застряли. На помощь им пришли спасатели
