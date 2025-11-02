Рейтинг@Mail.ru
Условия встречи Трампа и Путина и атака ВСУ на Симферополь: топ недели - РИА Новости Крым, 02.11.2025
Условия встречи Трампа и Путина и атака ВСУ на Симферополь: топ недели
Условия встречи Трампа и Путина и атака ВСУ на Симферополь: топ недели - РИА Новости Крым, 02.11.2025
Условия встречи Трампа и Путина и атака ВСУ на Симферополь: топ недели
Президент США Дональд Трамп поставил условие для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Также американский лидер оценил успешное испытание российской... РИА Новости Крым, 02.11.2025
2025-11-02T16:16
2025-11-02T15:24
новости
крым
дональд трамп
владимир путин (политик)
политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп поставил условие для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Также американский лидер оценил успешное испытание российской крылатой ракеты "Буревестник". Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к прекращению огня и перемирию только по текущей линии соприкосновения войск. Украинский БПЛА атаковал Симферополь, в результате загорелась емкость с горюче-смазочными материалами. Бойцы добровольческого отряда "Барс-Крым" отправились в зону проведения спецоперации. На Крымском мосту ввели новые ограничения на проезд электромобилей и гибридных авто. В России посчитали размер выплат неработающим пенсионерам после увеличения МРОТ. В Симферополе грузовик упал с моста на рельсы.Какие темы интересовали читателей в предыдущие семь дней – в подборке РИА Новости Крым.Встреча Путина и ТрампаДональд Трамп заявил, что готов провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, когда у него будет понимание о заключении сделки об урегулировании на Украине. Глава Белого дома выразил мнение, что уверен в том, что Россия хочет достичь мира на Украине.Ранее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Венгрии, поскольку у него сложилось впечатление, что они не достигнут нужной цели. В то же время добавил, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем, и заявил, что сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине.Испытания ракеты "Буревестник"Дональд Трамп после успешных испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерным двигателем заявил, что Россия "не играет с Америкой в игры", равно, как и Штаты с РФ.Неделю назад Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск и провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО. Российский лидер получил доклад об испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" на ядерной силовой установке. Путин поручил готовить инфраструктуру для "Буревестника" в Вооруженных силах РФ.Новые условия Зеленского по прекращению огняЗеленский заявил, что Украина готова к прекращению огня и перемирию только по текущей линии соприкосновения войск. Он также сообщил, что готов провести трехстороннюю встречу с участием России и США, если она "принесет позитивный результат для Украины и поможет закончить войну".Глава МИД России Сергей Лавров ранее выразил мнение, что немедленная остановка войск РФ и Украины на текущих рубежах до переговоров означала бы, что огромная часть Украины останется под руководством нацистского режима. Более того, такое перемирие будет означать также возможность вновь накачивать киевский режим оружием, стимулировать его террористические действия на территории РФ, добавил глава внешнеполитического ведомства России.Атака ВСУ на СимферопольУкраинский БПЛА атаковал Симферополь, в результате произошло попадание в емкость с горюче-смазочными материалами и возник пожар. После случившегося специалисты регионального управления Роспотребнадзора провели отбор и исследования пяти проб атмосферного воздуха на границе ближайшей жилой застройки и нормируемых объектов от очага пожара. Превышений гигиенических нормативов загрязняющих веществ не зафиксировано."Барс-Крым" отправился на СВОБойцы добровольческого подразделения "Барс-Крым" отправились в зону проведения специальной военной операции для выполнения боевых задач. Глава республики Сергей Аксенов подчеркнул, что для них защита Родины – не только почетная обязанность, но и результат осознанного выбора и важный приоритет.Новые ограничения на Крымском мостуС 3 ноября электромобилям и гибридным авто запретят въезд на Крымский мост со стороны Тамани и Керчи.Такие меры принимаются с целью обеспечения безопасности. Граждан попросили с пониманием отнестись к принимаемым мерам.Перерасчет пенсийСредний размер пенсии неработающих пенсионеров в следующем году составит около 25,8 тысячи рублей в месяц. По данным на 1 августа выплата составляла 24 013 рублей.Ранее эксперт спрогнозировал, что повышение минимального размера оплаты труда в России затронет трудовые договоры, систему социальных выплат и страховых взносов. С января 2026 года МРОТ в России вырастет более чем на 20% и составит 27 093 рубля.ДТП с грузовикомВ Симферополе грузовик упал с моста на рельсы в районе ЖД-вокзала. На видео очевидцев видно, что многотонная фура, пробив ограждение моста, ведущего с улицы Гагарина на улицу КИМ в Симферополе, упала вниз. Водитель получил травмы и был доставлен в медучреждение. В МВД по Крыму сообщили, что мужчина за рулем не справился с управлением. Участок железнодорожного полотна у вокзала в Симферополе был обесточен для подготовки эвакуации фуры, что привело к задержкам пассажирских поездов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Условия встречи Трампа и Путина и атака ВСУ на Симферополь: топ недели

Условия Трампа для встречи с Путиным и удар дрона ВСУ по Симферополю – топ новостей недели

16:16 02.11.2025
 
© AP Photo Susan WalshПрезидент России Владимир Путин и президент Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© AP Photo Susan Walsh
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп поставил условие для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Также американский лидер оценил успешное испытание российской крылатой ракеты "Буревестник". Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к прекращению огня и перемирию только по текущей линии соприкосновения войск. Украинский БПЛА атаковал Симферополь, в результате загорелась емкость с горюче-смазочными материалами. Бойцы добровольческого отряда "Барс-Крым" отправились в зону проведения спецоперации. На Крымском мосту ввели новые ограничения на проезд электромобилей и гибридных авто. В России посчитали размер выплат неработающим пенсионерам после увеличения МРОТ. В Симферополе грузовик упал с моста на рельсы.
Какие темы интересовали читателей в предыдущие семь дней – в подборке РИА Новости Крым.

Встреча Путина и Трампа

Дональд Трамп заявил, что готов провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, когда у него будет понимание о заключении сделки об урегулировании на Украине. Глава Белого дома выразил мнение, что уверен в том, что Россия хочет достичь мира на Украине.
Ранее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Венгрии, поскольку у него сложилось впечатление, что они не достигнут нужной цели. В то же время добавил, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем, и заявил, что сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
31 октября, 08:14
"Разворот" Трампа по Украине – что стоит за политикой президента США

Испытания ракеты "Буревестник"

Дональд Трамп после успешных испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерным двигателем заявил, что Россия "не играет с Америкой в игры", равно, как и Штаты с РФ.
Неделю назад Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск и провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО. Российский лидер получил доклад об испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" на ядерной силовой установке. Путин поручил готовить инфраструктуру для "Буревестника" в Вооруженных силах РФ.
Полигонные испытания комплекса «Посейдон»
29 октября, 14:53
Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон" – Путин

Новые условия Зеленского по прекращению огня

Зеленский заявил, что Украина готова к прекращению огня и перемирию только по текущей линии соприкосновения войск. Он также сообщил, что готов провести трехстороннюю встречу с участием России и США, если она "принесет позитивный результат для Украины и поможет закончить войну".
Глава МИД России Сергей Лавров ранее выразил мнение, что немедленная остановка войск РФ и Украины на текущих рубежах до переговоров означала бы, что огромная часть Украины останется под руководством нацистского режима. Более того, такое перемирие будет означать также возможность вновь накачивать киевский режим оружием, стимулировать его террористические действия на территории РФ, добавил глава внешнеполитического ведомства России.
Владимир Зеленский
26 октября, 18:52
Зеленский заявил о готовности Украины воевать еще три года

Атака ВСУ на Симферополь

Украинский БПЛА атаковал Симферополь, в результате произошло попадание в емкость с горюче-смазочными материалами и возник пожар. После случившегося специалисты регионального управления Роспотребнадзора провели отбор и исследования пяти проб атмосферного воздуха на границе ближайшей жилой застройки и нормируемых объектов от очага пожара. Превышений гигиенических нормативов загрязняющих веществ не зафиксировано.
Эсминец USS Porter (DDG 78) запускает ракету Томагавк - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Вчера, 19:51Эксклюзивы РИА Новости Крым
Без пяти минут ядерная война: отправят ли США "Томагавки" на Украину

"Барс-Крым" отправился на СВО

Бойцы добровольческого подразделения "Барс-Крым" отправились в зону проведения специальной военной операции для выполнения боевых задач. Глава республики Сергей Аксенов подчеркнул, что для них защита Родины – не только почетная обязанность, но и результат осознанного выбора и важный приоритет.
Спуск на воду подлодки-носителя подводного оружия и роботизированных средств Хабаровск. Кадр видео
Вчера, 21:05
Киев признает катастрофу ВСУ на фронте – заявление Минобороны

Новые ограничения на Крымском мосту

С 3 ноября электромобилям и гибридным авто запретят въезд на Крымский мост со стороны Тамани и Керчи.
Такие меры принимаются с целью обеспечения безопасности. Граждан попросили с пониманием отнестись к принимаемым мерам.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
31 октября, 14:55
Путин обсудил с Совбезом работу оборонно-промышленного комплекса

Перерасчет пенсий

Средний размер пенсии неработающих пенсионеров в следующем году составит около 25,8 тысячи рублей в месяц. По данным на 1 августа выплата составляла 24 013 рублей.
Ранее эксперт спрогнозировал, что повышение минимального размера оплаты труда в России затронет трудовые договоры, систему социальных выплат и страховых взносов. С января 2026 года МРОТ в России вырастет более чем на 20% и составит 27 093 рубля.
Пенсионное удостоверение. - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
26 октября, 10:48
Как получить прибавку к пенсии за стаж до 1997 года в России

ДТП с грузовиком

В Симферополе грузовик упал с моста на рельсы в районе ЖД-вокзала. На видео очевидцев видно, что многотонная фура, пробив ограждение моста, ведущего с улицы Гагарина на улицу КИМ в Симферополе, упала вниз. Водитель получил травмы и был доставлен в медучреждение. В МВД по Крыму сообщили, что мужчина за рулем не справился с управлением. Участок железнодорожного полотна у вокзала в Симферополе был обесточен для подготовки эвакуации фуры, что привело к задержкам пассажирских поездов.
Севастополь. Повседневная жизнь. - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Вчера, 06:06
Взыскание долгов без суда и лимит на "симки": что ждет россиян в ноябре
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиКрымДональд ТрампВладимир Путин (политик)Политика
 
