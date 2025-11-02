Рейтинг@Mail.ru
Трамп угрожает войной Нигерии - РИА Новости Крым, 02.11.2025
Трамп угрожает войной Нигерии
Президент США Дональд Трамп обвинил власти Нигерии в преступлениях против христиан и допустил возможность вмешательства США. РИА Новости Крым, 02.11.2025
2025-11-02T09:36
2025-11-02T09:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп обвинил власти Нигерии в преступлениях против христиан и допустил возможность вмешательства США.По его словам, он поручил Пентагону "подготовить возможные действия", подчеркнув, что в случае атаки "это будет жестко, быстро и ловко". Трамп также попросил конгресс провести расследование массовых убийств христиан в Нигерии радикальными исламистами и сообщил о присвоении стране статуса, вызывающей особую озабоченность.После заявлений Трампа глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил готовность ведомства к действиям.Ранее сенатор Тед Круз заявил, что с 2009 года исламистские группировки в Нигерии убили около 50 тысяч христиан, обвинив правительство страны в бездействии.В ответ на обвинения МИД Нигерии заявил, что в стране неграждане всех вероисповеданий уже давно мирно сосуществуют, отметив приверженность борьбе с терроризмом и защите прав всех граждан. Власти также сообщили о создании комиссии по расследованию возможного геноцида христианского населения в отдельных районах страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Трамп угрожает войной Нигерии

Трамп угрожает Нигерии военным вмешательством

09:36 02.11.2025 (обновлено: 09:40 02.11.2025)
 
© AP Photo Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© AP Photo Julia Demaree Nikhinson
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп обвинил власти Нигерии в преступлениях против христиан и допустил возможность вмешательства США.

"США немедленно остановят всю помощь Нигерии и могут с большой вероятностью войти в эту опозоренную страну... чтобы полностью стереть исламских террористов, которые совершают эти ужасные зверства", – цитирует РИА Новости сообщение Трампа в соцсети Truth Social.

По его словам, он поручил Пентагону "подготовить возможные действия", подчеркнув, что в случае атаки "это будет жестко, быстро и ловко". Трамп также попросил конгресс провести расследование массовых убийств христиан в Нигерии радикальными исламистами и сообщил о присвоении стране статуса, вызывающей особую озабоченность.
После заявлений Трампа глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил готовность ведомства к действиям.
"Да, сэр. Убийства невинных христиан в Нигерии и где угодно должны остановиться немедленно. Министерство войны готовится к действию… Или нигерийское правительство защитит христиан, или мы уничтожим исламских террористов, которые совершают эти жуткие зверства", – написал Хегсет в соцсети Х.
Ранее сенатор Тед Круз заявил, что с 2009 года исламистские группировки в Нигерии убили около 50 тысяч христиан, обвинив правительство страны в бездействии.
В ответ на обвинения МИД Нигерии заявил, что в стране неграждане всех вероисповеданий уже давно мирно сосуществуют, отметив приверженность борьбе с терроризмом и защите прав всех граждан. Власти также сообщили о создании комиссии по расследованию возможного геноцида христианского населения в отдельных районах страны.
