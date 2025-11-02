https://crimea.ria.ru/20251102/tramp-ugrozhaet-voynoy-nigerii-1150618730.html

Трамп угрожает войной Нигерии

Трамп угрожает войной Нигерии - РИА Новости Крым, 02.11.2025

Трамп угрожает войной Нигерии

Президент США Дональд Трамп обвинил власти Нигерии в преступлениях против христиан и допустил возможность вмешательства США. РИА Новости Крым, 02.11.2025

2025-11-02T09:36

2025-11-02T09:36

2025-11-02T09:40

дональд трамп

пит хегсет

новости

сша

нигерия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/17/1148153454_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_5cac045d699956759a658cf913d70a93.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп обвинил власти Нигерии в преступлениях против христиан и допустил возможность вмешательства США.По его словам, он поручил Пентагону "подготовить возможные действия", подчеркнув, что в случае атаки "это будет жестко, быстро и ловко". Трамп также попросил конгресс провести расследование массовых убийств христиан в Нигерии радикальными исламистами и сообщил о присвоении стране статуса, вызывающей особую озабоченность.После заявлений Трампа глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил готовность ведомства к действиям.Ранее сенатор Тед Круз заявил, что с 2009 года исламистские группировки в Нигерии убили около 50 тысяч христиан, обвинив правительство страны в бездействии.В ответ на обвинения МИД Нигерии заявил, что в стране неграждане всех вероисповеданий уже давно мирно сосуществуют, отметив приверженность борьбе с терроризмом и защите прав всех граждан. Власти также сообщили о создании комиссии по расследованию возможного геноцида христианского населения в отдельных районах страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сша

нигерия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, пит хегсет, новости, сша, нигерия