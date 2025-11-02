Рейтинг@Mail.ru
Температура воздуха опустится до нуля: погода в Крыму в воскресенье
https://crimea.ria.ru/20251102/temperatura-vozdukha-opustitsya-do-nulya-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1150430048.html
Температура воздуха опустится до нуля: погода в Крыму в воскресенье
Температура воздуха опустится до нуля: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 02.11.2025
Температура воздуха опустится до нуля: погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крыму благодаря продолжающемуся влиянию антициклона сохранится теплая и сухая погода. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 02.11.2025
2025-11-02T00:01
2025-11-02T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150077493_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8918826d18b20910bb4ce482a03477aa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму благодаря продолжающемуся влиянию антициклона сохранится теплая и сухая погода. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе без осадков. Ветер ночью переменных направлений 2-7 м/с, днем юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +16...+18 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +16...+18.
https://crimea.ria.ru/20251101/bez-snega-i-ledyanykh-dozhdey-kakim-budet-posledniy-mesyats-oseni-v-krymu-1150582093.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Температура воздуха опустится до нуля: погода в Крыму в воскресенье

В Крыму в воскресенье от нуля градусов ночью до +18 днем и без осадков

00:01 02.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму благодаря продолжающемуся влиянию антициклона сохранится теплая и сухая погода. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер ночью переменных направлений 2-7 м/с, днем юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, на южном побережье до +10, днем +15…+18 градусов, в горах +8…+13", – сказано в прогнозе.

В Симферополе без осадков. Ветер ночью переменных направлений 2-7 м/с, днем юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +16...+18 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +16...+18.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX.
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
