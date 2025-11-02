https://crimea.ria.ru/20251102/posle-ugroz-voennogo-vmeshatelstva-prezident-nigerii-vstretitsya-s-trampom-1150623347.html

После угроз военного вмешательства президент Нигерии встретится с Трампом

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Президент Нигерии Бола Тинубу и президент США Дональд Трамп могут встретиться на следующей неделе, чтобы обсудить вопросы защиты христиан от нападений террористических группировок, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника нигерийского лидера Дэниэла Бвалу.По его словам, переговоры могут пройти либо в резиденции правительства Нигерии, либо в Белом доме.Он добавил, что лидеры обеих стран заинтересованы в борьбе с терроризмом, и поблагодарил США за поддержку."Президент Трамп сильно помог Нигерии, разрешив продажу оружия нашей стране, и президент Тинубу должным образом воспользовался этой возможностью. Мы добились значительных результатов в борьбе с терроризмом и готовы их продемонстрировать", – подчеркнул Бвала.Ранее президент США Дональд Трамп обвинил власти Нигерии в преступлениях против христиан и допустил возможность вмешательства США. По его словам, он поручил Пентагону "подготовить возможные действия", подчеркнув, что в случае атаки "это будет жестко, быстро и ловко". Трамп также попросил конгресс провести расследование массовых убийств христиан в Нигерии радикальными исламистами и сообщил о присвоении стране статуса, вызывающей особую озабоченность.После заявлений Трампа глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил готовность ведомства к действиям.Ранее сенатор Тед Круз заявил, что с 2009 года исламистские группировки в Нигерии убили около 50 тысяч христиан, обвинив правительство страны в бездействии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

