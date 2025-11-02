Новости СВО: киевский режим продолжает терять технику и тысячи боевиков

https://crimea.ria.ru/20251102/novosti-svo-kievskiy-rezhim-prodolzhaet-teryat-tekhniku-i-tysyachi-boevikov-1150622964.html

За прошедшие сутки киевский режим потерял больше 1300 военнослужащих, уничтожено более 130 единиц бронетехники и артиллерии, а также сбито более 280 беспилотных РИА Новости Крым, 02.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки киевский режим потерял больше 1300 военнослужащих, уничтожено более 130 единиц бронетехники и артиллерии, а также сбито более 280 беспилотных летательных аппаратов, сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки "Север" нанесли удары по позициям ВСУ в Сумской области в районах восьми населенных пунктов на Харьковском направлении. Противник понес значительные потери: более 180 военнослужащих, бронетранспортер, 9 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии, уничтожены РЭБ и радиолокационная станция RADA RPS-42, 7 складов материальных средств.Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение в районах четырех населенных пунктов Харьковской области. Продолжается уничтожение окруженных подразделений противника, пресечены попытки прорыва. Потери ВСУ – до 215 военнослужащих, бронетранспортер М113, 4 ББМ, 18 автомобилей, 4 орудия, 7 РЭБ, 3 склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки заняла более выгодные позиции в Донецкой Народной Республике в районах пяти населенных пунктов. Противник потерял до 120 военнослужащих, танк Leopard, 7 ББМ, 6 пикапов, радиолокационная станция AN/TPQ-48, 3 склада материальных средств, склад горючего.Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю в районах семи населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. В Красноармейске ДНР продолжается уничтожение окруженных формирований ВСУ. Завершается зачистка Гнатовки и Рога, выбиты боевики из укрепленных позиций. Киев лишился более 520 военнослужащих, бронетранспортера М113, 6 ББМ "Казак", 6 автомобилей.Подразделения группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Поражены формирования ВСУ в районах шести населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Ликвидированы до 240 военнослужащих, бронетранспортер, 2 ББМ, 13 автомобилей, артиллерийское орудие.Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике бригад в районах четырех населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Потери противника: более 80 военнослужащих, 12 автомобилей, 5 РЭБ, склад боеприпасов, склад горючего, 2 склада материальных средств.Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение объектам энергетики, пунктам дислокации и местам подготовки ударных БПЛА в 141 районе. ПВО сбили 4 управляемые авиационные бомбы, 4 реактивных снаряда HIMARS и 283 беспилотника самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

