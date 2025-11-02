Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251102/nad-krymom-otrabotala-pvo-1150631763.html
Над Крымом отработала ПВО
Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 02.11.2025
Над Крымом отработала ПВО
Силы российской ПВО в воскресенье вечером сбили над Крымом украинский беспилотник, всего за три часа были уничтожены восемь украинских дронов. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 02.11.2025
2025-11-02T23:20
2025-11-02T23:27
новости крыма
крым
курская область
белгородская область
ростовская область
пво
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/01/1146872728_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cf85cbf16474ea24b6c0157bfb01321c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО в воскресенье вечером сбили над Крымом украинский беспилотник, всего за три часа были уничтожены восемь украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Один беспилотник был сбит над Крымом, три – над территорией Курской области, по два – над Белгородской и Ростовской областью, проинформировали в военном ведомстве РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
курская область
белгородская область
ростовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/01/1146872728_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e845d841a8010f705eb339c847415aca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, курская область, белгородская область, ростовская область, пво, беспилотник (бпла, дрон)
Над Крымом отработала ПВО

Над Крымом сбили украинский беспилотник

23:20 02.11.2025 (обновлено: 23:27 02.11.2025)
 
ПВО
ПВО
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО в воскресенье вечером сбили над Крымом украинский беспилотник, всего за три часа были уничтожены восемь украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
Один беспилотник был сбит над Крымом, три – над территорией Курской области, по два – над Белгородской и Ростовской областью, проинформировали в военном ведомстве РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаКрымКурская областьБелгородская областьРостовская областьПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:20Над Крымом отработала ПВО
21:31Массированные атаки ВСУ на Крым и юг РФ и угрозы Трампа Нигерии: главное
21:05Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания
20:48Баррели туши и русский лубок: крымские книжные сувениры Веры Ершовой
20:32Западная фронтальная система идет в Крым: какую погоду ждать на неделе
20:02Страны ОПЕК+ решили увеличить предельный уровень нефтедобычи
19:47В жилом доме в Москве с 13-го этажа сорвался лифт с пассажиром
19:10Рыбу на муку перерабатывать нужно только в море – мнение
18:43Лечение БАДами: минздрав разработал порядок назначения биодобавок
18:10В Севастополе обновили подъездные дороги к школам и детским садам
17:43В Мексике во время празднования Дня мертвых застрелили мэра города
17:04В Крыму туристка получила травму при восхождении на гору Ай-Йори
16:43В Сочи грузовик смял две легковушки – пострадали маленькие дети
16:16Условия встречи Трампа и Путина и атака ВСУ на Симферополь: топ недели
15:37Следователи устанавливают причину пожара на судне в Керченском проливе
15:10После угроз военного вмешательства президент Нигерии встретится с Трампом
14:52Новости СВО: киевский режим продолжает терять технику и тысячи боевиков
14:16Союз против Украины: когда Венгрия, Словакия и Чехия смогут объединиться
13:34В Ростове-на-Дону после атаки беспилотников ввели режим ЧС
13:04В Старом Крыму водитель без прав насмерть сбил пешехода
Лента новостейМолния