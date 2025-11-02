https://crimea.ria.ru/20251102/nad-krymom-otrabotala-pvo-1150631763.html
Над Крымом отработала ПВО
2025-11-02T23:20
2025-11-02T23:20
2025-11-02T23:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО в воскресенье вечером сбили над Крымом украинский беспилотник, всего за три часа были уничтожены восемь украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Один беспилотник был сбит над Крымом, три – над территорией Курской области, по два – над Белгородской и Ростовской областью, проинформировали в военном ведомстве РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
