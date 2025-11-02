https://crimea.ria.ru/20251102/massirovannye-ataki-vsu-na-krym-i-yug-rf-i-ugrozy-trampa-nigerii-glavnoe-1150627021.html

Массированные атаки ВСУ на Крым и юг РФ и угрозы Трампа Нигерии: главное

Массированные атаки ВСУ на Крым и юг РФ и угрозы Трампа Нигерии: главное - РИА Новости Крым, 02.11.2025

Массированные атаки ВСУ на Крым и юг РФ и угрозы Трампа Нигерии: главное

Массированная атака украинских беспилотников на Крым и регионы России. Президент США Дональд Трамп обвинил власти Нигерии в преступлениях против христиан и... РИА Новости Крым, 02.11.2025

2025-11-02T21:31

2025-11-02T21:31

2025-11-02T21:33

главное за день

новости крыма

крым

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145070646_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_b421a937300f9e90e87675b790f12662.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 нояб – РИА Новости Крым. Массированная атака украинских беспилотников на Крым и регионы России. Президент США Дональд Трамп обвинил власти Нигерии в преступлениях против христиан и допустил возможность военного вмешательства США. В акватории Керченского пролива горел буксир – следователи выясняют причину. Сильные вспышки на Солнце возобновились. Аянское водохранилище в Крыму за октябрь пополнилось 2 миллиона кубометров.О главных событиях этого дня – в подборке РИА Новости Крым.Массированная атака украинских дронов на регионы РоссииКиевские боевики в ночь на воскресенье атаковали беспилотниками Краснодарский край. ПВО отбивала удар ВСУ в Геленджике, Сочи и Туапсе – была объявлена угроза атаки беспилотников. Позже там были обнаружены обломки беспилотных летательных аппаратов.В Туапсе в результате падения беспилотников зафиксированы повреждения портовой инфраструктуры с последующим возгоранием. Обломки БПЛА повредили многоквартирный дом в поселке Сосновом Туапсинского округа и нефтеналивной терминал и танкер в порту Туапсе – на судне возник пожар. Также обломки задели два иностранных гражданских судна.Беспилотники также были перехвачены и уничтожены в Ростове-на-Дону и четырех районах региона. В одном из районов Ростова-на-Дону введен локальный режим ЧС.Массированная атака украинских беспилотников отражена и в Волгоградской области – киевские боевики пытались ударить по энергоструктуре региона.В Орле после атаки беспилотников повреждены остекление зданий и хозпостройки, а также личный транспорт.Пожар на судне в Керченском проливеВ порту Кавказ произошло возгорание буксира. Южной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства. Следователи также устанавливают обстоятельства инцидента с буксиром. По предварительным данным, возгорание произошло в помещении мостика судна. Пожар был оперативно локализован, пострадавших среди членов экипажа нет. Размер причиненного ущерба уточняется.Одно из основных водохранилищ Крыма пополнилосьАянское водохранилище, которое наряду с Симферопольским и Партизанским водохранилищами питает крымскую столицу и Симферопольский район, в октябре пополнилось на два миллиона кубометров воды. Об этом сообщил замруководителя госкомитета водного хозяйства и мелиорации республики Роман Захаров.По его словам, октябрьские притоки в водохранилище составили половину его полного объема.Он также сообщил, что на начало ноября этого года объем воды в наливных водохранилищах Крыма составляет 12 млн кубометров, а в 14-ти питьевых водохранилищах естественного стока – около 66 млн "кубов".Трамп угрожает Нигерии военным вмешательствомПрезидент США Дональд Трамп обвинил власти Нигерии в преступлениях против христиан и допустил возможность военного вмешательства США. По его словам, он поручил Пентагону "подготовить возможные действия", подчеркнув, что в случае атаки "это будет жестко, быстро и ловко". Трамп также попросил конгресс провести расследование массовых убийств христиан в Нигерии радикальными исламистами и сообщил о присвоении стране статуса, вызывающей особую озабоченность.После заявлений Трампа глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил готовность ведомства к действиям.Помощника нигерийского лидера Дэниэл Бвала заявил, что президент Нигерии Бола Тинубу и президент США Дональд Трамп могут встретиться на следующей неделе, чтобы обсудить вопросы защиты христиан от нападений террористических группировок.Сильные вспышки на СолнцеНа Солнце снова усилилась активность. После двух недель затишья ночью около 4 часов по Москве на восточном крае звезды произошла вспышка уровня M1.0.По словам ученых, это довольно сильное событие – четвертый из пяти уровней по шкале, которую используют астрономы. Сильнее бывают только вспышки уровня X. Ученые считают, что это начало нового периода активных процессов на Солнце, который может продлиться не меньше недели и достигнет пика в период с 3 по 9 ноября.По мнению специалистов, мощность этой области очень велика. В ближайшие два-три дня за происходящим можно будет наблюдать просто как за красивым явлением, однако с середины следующей недели солнечные процессы начнут влиять на околоземное пространство – возможно, появятся магнитные возмущения и полярные сияния.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251102/flot-unichtozhil-shest-bezekipazhnykh-katerov-v-chernom-more-1150621341.html

https://crimea.ria.ru/20251102/soyuz-protiv-ukrainy-kogda-vengriya-slovakiya-i-chekhiya-smogut-obedinitsya-1150613393.html

https://crimea.ria.ru/20251102/zapadnaya-frontalnaya-sistema-idet-v-krym-kakuyu-pogodu-zhdat-na-nedele-1150579463.html

https://crimea.ria.ru/20251102/v-meksike-vo-vremya-prazdnovaniya-dnya-mertvykh-zastrelili-mera-goroda-1150629408.html

https://crimea.ria.ru/20251102/usloviya-vstrechi-trampa-i-putina-i-ataka-vsu-na-simferopol-top-nedeli-1150575531.html

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости крыма, крым, россия, новости