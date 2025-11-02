https://crimea.ria.ru/20251102/lechenie-badami-minzdrav-razrabotal-poryadok-naznacheniya-biodobavok-1150496577.html

Лечение БАДами: минздрав разработал порядок назначения биодобавок

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Министерство здравоохранения России разработало специальный порядок назначения медиками биологически активных добавок пациентам. Лечащие врачи и фельдшеры получат право выписывать БАДы и пробиотики, употребляемые с пищей. Информация о выписанных веществах будет фиксироваться в медицинской документации. Об этом в эфире Радио "Спутник в Крыму" рассказала главный внештатный терапевт Министерства здравоохранения Республики Крым, заместитель главного врача ГБУЗ РК "Симферопольская клиническая больница" Ольга Барило.По словам специалиста, данный вопрос пока остается открытым.Очень важно назначать людям препараты, которые учтены и прописаны в клинических рекомендациях, подчеркнула гостья эфира."Перед выпуском лекарственного препарата, он проходит достаточно долгий путь исследования. Это различные рандомизированные, "слепые" исследования. Вначале не животных, в дальнейшем – на добровольцах. Когда берут одну большую группу пациентов, с определенными характеристиками и назначают лекарственный препарат, второй группе назначают плацебо, то есть пустышку, и третьей группе – препарат, схожий по механизмам действия. И спустя годы оценивают эффективность по сложной шкале оценки… Что касается БАдов – этого механизма на сегодняшний день нет. Поэтому, я думаю, что очень рано говорить о пользе или вреде такого закона. Мы еще в процессе работы будем видеть, насколько это приносит пользу. Но то, что БАДы будут под учетом – это уже хорошо", – считает специалист.Кроме того, по мнению эксперта, возникает масса вопросов о составе этих веществ.Закон необходим для большего контроля за фирмами производителями и теми, кто занимается маркетингом и продажами данных препаратов, а также назначением их медицинскими работниками, подытожила она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еда в капсулах – что нужно знать о БАДахСайты по продаже незаконных БАДов будут блокировать в РоссииЯд для мозга: ученые рассказали о лекарствах, вызывающих отупение

