Лечение БАДами: минздрав разработал порядок назначения биодобавок
Лечение БАДами: минздрав разработал порядок назначения биодобавок - РИА Новости Крым, 02.11.2025
Лечение БАДами: минздрав разработал порядок назначения биодобавок
Министерство здравоохранения России разработало специальный порядок назначения медиками биологически активных добавок пациентам. Лечащие врачи и фельдшеры... РИА Новости Крым, 02.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Министерство здравоохранения России разработало специальный порядок назначения медиками биологически активных добавок пациентам. Лечащие врачи и фельдшеры получат право выписывать БАДы и пробиотики, употребляемые с пищей. Информация о выписанных веществах будет фиксироваться в медицинской документации. Об этом в эфире Радио "Спутник в Крыму" рассказала главный внештатный терапевт Министерства здравоохранения Республики Крым, заместитель главного врача ГБУЗ РК "Симферопольская клиническая больница" Ольга Барило.По словам специалиста, данный вопрос пока остается открытым."Мало принять закон о том, что медицинские работники могут назначать БАДы. Эти биологические вещества, кроме того, что они находятся в реестре, должны быть прописаны либо в порядках, либо в стандартах, либо в клинических рекомендациях. На сегодняшний день этот механизм еще не отлажен. Конечно, дальше будет усилен контроль над их назначением, потому что пока БАДы никак не учтены. Назначил или не назначил медицинский работник такое вещество – никто не может сказать. То есть в медицинской документации они сегодня не прописаны," – разъяснила эксперт.Очень важно назначать людям препараты, которые учтены и прописаны в клинических рекомендациях, подчеркнула гостья эфира."Перед выпуском лекарственного препарата, он проходит достаточно долгий путь исследования. Это различные рандомизированные, "слепые" исследования. Вначале не животных, в дальнейшем – на добровольцах. Когда берут одну большую группу пациентов, с определенными характеристиками и назначают лекарственный препарат, второй группе назначают плацебо, то есть пустышку, и третьей группе – препарат, схожий по механизмам действия. И спустя годы оценивают эффективность по сложной шкале оценки… Что касается БАдов – этого механизма на сегодняшний день нет. Поэтому, я думаю, что очень рано говорить о пользе или вреде такого закона. Мы еще в процессе работы будем видеть, насколько это приносит пользу. Но то, что БАДы будут под учетом – это уже хорошо", – считает специалист.Кроме того, по мнению эксперта, возникает масса вопросов о составе этих веществ."Одно дело то, что написано на упаковке, в инструкции. А другое – когда это вещество поступает в исследовательский центр и чего-то там не обнаружено или обнаружены другие вещества", – объяснила эксперт.Закон необходим для большего контроля за фирмами производителями и теми, кто занимается маркетингом и продажами данных препаратов, а также назначением их медицинскими работниками, подытожила она.
Лечение БАДами: минздрав разработал порядок назначения биодобавок
Порядок назначения биологически активных добавок и пробиотиков разработали в минздраве
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым.
Министерство здравоохранения России разработало специальный порядок назначения медиками биологически активных добавок пациентам. Лечащие врачи и фельдшеры получат право выписывать БАДы и пробиотики, употребляемые с пищей. Информация о выписанных веществах будет фиксироваться в медицинской документации. Об этом в эфире Радио "Спутник в Крыму"
рассказала главный внештатный терапевт Министерства здравоохранения Республики Крым, заместитель главного врача ГБУЗ РК "Симферопольская клиническая больница" Ольга Барило.
По словам специалиста, данный вопрос пока остается открытым.
"Мало принять закон о том, что медицинские работники могут назначать БАДы. Эти биологические вещества, кроме того, что они находятся в реестре, должны быть прописаны либо в порядках, либо в стандартах, либо в клинических рекомендациях. На сегодняшний день этот механизм еще не отлажен. Конечно, дальше будет усилен контроль над их назначением, потому что пока БАДы никак не учтены. Назначил или не назначил медицинский работник такое вещество – никто не может сказать. То есть в медицинской документации они сегодня не прописаны," – разъяснила эксперт.
Очень важно назначать людям препараты, которые учтены и прописаны в клинических рекомендациях, подчеркнула гостья эфира.
"Перед выпуском лекарственного препарата, он проходит достаточно долгий путь исследования. Это различные рандомизированные, "слепые" исследования. Вначале не животных, в дальнейшем – на добровольцах. Когда берут одну большую группу пациентов, с определенными характеристиками и назначают лекарственный препарат, второй группе назначают плацебо, то есть пустышку, и третьей группе – препарат, схожий по механизмам действия. И спустя годы оценивают эффективность по сложной шкале оценки… Что касается БАдов – этого механизма на сегодняшний день нет. Поэтому, я думаю, что очень рано говорить о пользе или вреде такого закона. Мы еще в процессе работы будем видеть, насколько это приносит пользу. Но то, что БАДы будут под учетом – это уже хорошо", – считает специалист.
Кроме того, по мнению эксперта, возникает масса вопросов о составе этих веществ.
"Одно дело то, что написано на упаковке, в инструкции. А другое – когда это вещество поступает в исследовательский центр и чего-то там не обнаружено или обнаружены другие вещества", – объяснила эксперт.
Закон необходим для большего контроля за фирмами производителями и теми, кто занимается маркетингом и продажами данных препаратов, а также назначением их медицинскими работниками, подытожила она.
