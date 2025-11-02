https://crimea.ria.ru/20251102/krymskiy-most-operativnaya-informatsiya-ob-ocheredyakh-i-vremeni-ozhidaniya-1150623601.html
Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания
Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания - РИА Новости Крым, 02.11.2025
Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания
Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста вечером в воскресенье проезда ждут ждут более 400 авто с обеих сторон транспортного перехода через Керченский... РИА Новости Крым, 02.11.2025
2025-11-02T21:05
2025-11-02T21:05
2025-11-02T21:05
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148687888_0:121:3212:1928_1920x0_80_0_0_6ee7960c4e839cea2e60b744aabede83.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста вечером в воскресенье проезда ждут ждут более 400 авто с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.С 3 ноября электромобилям и гибридным авто запретят въезд на Крымский мост со стороны Тамани и Керчи.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148687888_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_3847c31c578be093341928ef43dce139.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания
Крымский мост – проезда ждут более 400 автомобилей с двух сторон