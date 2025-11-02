Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания - РИА Новости Крым, 02.11.2025
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20251102/krymskiy-most-operativnaya-informatsiya-ob-ocheredyakh-i-vremeni-ozhidaniya-1150623601.html
Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания
Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания - РИА Новости Крым, 02.11.2025
Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания
Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста вечером в воскресенье проезда ждут ждут более 400 авто с обеих сторон транспортного перехода через Керченский... РИА Новости Крым, 02.11.2025
2025-11-02T21:05
2025-11-02T21:05
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148687888_0:121:3212:1928_1920x0_80_0_0_6ee7960c4e839cea2e60b744aabede83.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста вечером в воскресенье проезда ждут ждут более 400 авто с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.С 3 ноября электромобилям и гибридным авто запретят въезд на Крымский мост со стороны Тамани и Керчи.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания

Крымский мост – проезда ждут более 400 автомобилей с двух сторон

21:05 02.11.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста вечером в воскресенье проезда ждут ждут более 400 авто с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 55 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 360 транспортных средств. Время ожидания более часа", – сказано в сообщении по состоянию на 21 час.

С 3 ноября электромобилям и гибридным авто запретят въезд на Крымский мост со стороны Тамани и Керчи.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
