Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания

Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания - РИА Новости Крым, 02.11.2025

Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания

Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста вечером в воскресенье проезда ждут ждут более 400 авто с обеих сторон транспортного перехода через Керченский...

2025-11-02T21:05

2025-11-02T21:05

2025-11-02T21:05

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста вечером в воскресенье проезда ждут ждут более 400 авто с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.С 3 ноября электромобилям и гибридным авто запретят въезд на Крымский мост со стороны Тамани и Керчи.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

