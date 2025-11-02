Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: к полудню воскресенья очереди с двух сторон выросли в разы - РИА Новости Крым, 02.11.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост: к полудню воскресенья очереди с двух сторон выросли в разы
Крымский мост: к полудню воскресенья очереди с двух сторон выросли в разы - РИА Новости Крым, 02.11.2025
Крымский мост: к полудню воскресенья очереди с двух сторон выросли в разы
У досмотровых пунктов перед Крымским мостом очереди с обеих сторон транспортного перехода к полудню воскресенья выросли в разы. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 02.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом очереди с обеих сторон транспортного перехода к полудню воскресенья выросли в разы. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Очереди у транспортного перехода начали скапливаться в 9 утра: тогда проезда ждали почти 200 авто. В течение ночи проезд по мостовому переходу был свободен.С 3 ноября электромобилям и гибридным авто запретят въезд на Крымский мост со стороны Тамани и Керчи.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Крымский мост: к полудню воскресенья очереди с двух сторон выросли в разы

Крымский мост – проезда ждут более 600 автомобилей с двух сторон транспортного перехода

12:05 02.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом очереди с обеих сторон транспортного перехода к полудню воскресенья выросли в разы. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 215 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 420 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", – сказано в сообщении по состоянию на 12 часов.
Очереди у транспортного перехода начали скапливаться в 9 утра: тогда проезда ждали почти 200 авто. В течение ночи проезд по мостовому переходу был свободен.
С 3 ноября электромобилям и гибридным авто запретят въезд на Крымский мост со стороны Тамани и Керчи.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
