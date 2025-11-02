https://crimea.ria.ru/20251102/krymskiy-most-k-poludnyu-voskresenya-ocheredi-s-dvukh-storon-vyrosli-v-razy-1150620717.html
Крымский мост: к полудню воскресенья очереди с двух сторон выросли в разы
Крымский мост: к полудню воскресенья очереди с двух сторон выросли в разы
2025-11-02T12:05
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом очереди с обеих сторон транспортного перехода к полудню воскресенья выросли в разы. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Очереди у транспортного перехода начали скапливаться в 9 утра: тогда проезда ждали почти 200 авто. В течение ночи проезд по мостовому переходу был свободен.С 3 ноября электромобилям и гибридным авто запретят въезд на Крымский мост со стороны Тамани и Керчи.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
