https://crimea.ria.ru/20251102/krymskiy-most-k-poludnyu-voskresenya-ocheredi-s-dvukh-storon-vyrosli-v-razy-1150620717.html

Крымский мост: к полудню воскресенья очереди с двух сторон выросли в разы

Крымский мост: к полудню воскресенья очереди с двух сторон выросли в разы - РИА Новости Крым, 02.11.2025

Крымский мост: к полудню воскресенья очереди с двух сторон выросли в разы

У досмотровых пунктов перед Крымским мостом очереди с обеих сторон транспортного перехода к полудню воскресенья выросли в разы. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 02.11.2025

2025-11-02T12:05

2025-11-02T12:05

2025-11-02T12:05

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

очереди на крымском мосту

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150119050_0:139:3147:1909_1920x0_80_0_0_57ce35ea07edab724dfa2a650ac6ac77.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом очереди с обеих сторон транспортного перехода к полудню воскресенья выросли в разы. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Очереди у транспортного перехода начали скапливаться в 9 утра: тогда проезда ждали почти 200 авто. В течение ночи проезд по мостовому переходу был свободен.С 3 ноября электромобилям и гибридным авто запретят въезд на Крымский мост со стороны Тамани и Керчи.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту