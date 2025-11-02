https://crimea.ria.ru/20251102/barreli-tushi-i-russkiy-lubok-krymskie-knizhnye-suveniry-very-ershovoy-1145193580.html

Баррели туши и русский лубок: крымские книжные сувениры Веры Ершовой

Баррели туши и русский лубок: крымские книжные сувениры Веры Ершовой - РИА Новости Крым, 02.11.2025

Баррели туши и русский лубок: крымские книжные сувениры Веры Ершовой

Тушь, карандаш, фломастер – и в черно-белом пространстве листа рождается красочный Крым. Художница Вера Ершова называет себя не художником, а "художником... РИА Новости Крым, 02.11.2025

2025-11-02T20:48

2025-11-02T20:48

2025-11-02T19:33

Тушь, карандаш, фломастер – и в черно-белом пространстве листа рождается красочный Крым. Художница Вера Ершова называет себя не художником, а "художником просветительских проектов". И действительно: изданные ею книги, открытки, раскраски – это очень хорошая энциклопедия для всех, кто любит полуостров. А еще – отличный подарок о самом живописном полуострове России.Просвещать и восхищатьВера училась на архитектора, а стала книжным художником и разработчиком концепций для своих книг. Их пока немного. Зато какие! Первой была "Азбука Крыма". Это своеобразный словарь достопримечательностей полуострова, а "Место жизни Крым" – об уникальной живой природе региона. Еще есть альбомы для раскрашивания для детей.– Мы с моей коллегой Людмилой Анисимовой занимаемся просветительскими проектами о Крыме, то есть книги – это мои личные проекты. Детские альбомы для раскрашивания используются в образовательных организациях для обучения деток: мы пытаемся применить образовательный компонент.Еще из крымского – открытки, в том числе и со знаменитыми крымскими троллейбусами. А начинала Вера как иллюстратор чужих идей: она – автор рисунков к детским книгам крымских писателей. Но в них совсем другой стиль.– Я вообще в идеях как одинокий самурай: все мое. С "Азбукой Крыма" получилось интересно, потому что по сути это перечень мест в Крыму, в которые хочется вернуться. Можно подарить магнитик, а вот само место же невозможно подарить человеку, который сейчас не в Крыму. Можно сделать рисунок, а что нарисовать? А – Алушта, Б – Бахчисарай? Из чего выбрать? А оказывается, можно весь Крым распределить по алфавиту.Книга "Место жизни Крым" рождалась из противодействия наукоемким текстам, рассказывает Вера. Интересно узнавать о животных и растениях, но тексты о них бывают уж очень сложны.– Я читаю этот текст, и мне нужно совершать усилия над собой. То есть это чтение тире труд. У меня появилась мысль сделать издание про уникальных крымских животных и растения, чтобы это чтение было не трудом, а чем-то близким к познавательному развлечению.Книга рождалась не просто: 2,5 года работы и "баррель черной туши во имя природы и искусства".224 зарисовки Крыма в одной книгеВера рисует с детства, а в Крыму живет с 13 лет. Графику считает своим особым стилем и любовью.– С графикой как? Если возникла какая-то мысль, ее можно быстро в графике зафиксировать. И, если считать все миниатюрки в "Азбуке Крыма", то их там 224 штуки.Вера говорит, что книжному делу – а красивая иллюстрация неизбежно связана с качественным книгопечатанием – пришлось учиться самой, не надеясь на издательства.– Я, когда делала еще "Азбуку Крыма", то для себя подумала, что хочу попробовать сделать все самостоятельно: рисунки сделала, распланировала, как у меня все будет выглядеть на странице, посмотрела, кто в каких программах книги верстает, установила себе такую программу, сделала макет, почитала, как надо поступить, чтобы обложка выглядела нормально, и уже с этим всем пришла в издательство. А у издательства свое мнение насчет бюджета, формата книги. Мне же хотелось, чтобы книга была нестандартного формата, большая, чтобы вокруг картинки были огромные поля, дающие ощущение пространства. Но эта визуальная гармония странно сказывается на бюджете, – смеется Вера.А еще она делает имидживые календари для министерств и ведомств – и там креативит как может. Например, генералиссимуса Сталина рисовала фломастерами, как и президента Владимира Путина.Первый комикс о Крымской веснеОдна из последних работ Веры – небольшой комикс, посвященный Крымской весне. Первый такой на полуострове, если не во всей России.– Желание его сделать было спонтанным. 26 февраля я его нарисовала после разговора с известным российским автором комиксов на историческую тематику Ольгой Лаврентьевой. Мы с ней вспоминали, кто где был в эти дни. Я ей рассказала историю, что 26 февраля 2014 года, уходя с работы, я шла через подземный переход в центре Симферополя и повстречала там группу под украинскими флагами, которые пытались захватить власть.Вера вспоминает, что ей тогда, 11 лет назад, было очень страшно: все ларьки в переходе, где торгуют цветами, были закрыты, переход пуст, и на нее толпой двигались сумрачные люди, от которых веяло агрессией, огромная толпа мужчин.– Я домой прибежала, там мама. Она раньше времени ушла с работы, она стоит перед телевизором в сапогах и куртке и смотрит прямую трансляцию происходящего перед Верховным Советом, оторваться не может.Ольга Лаврентьева оценила воспоминание Веры Ершовой как прекрасный материал для авторского комикса.– И я за три дня все сделал. Вообще комиксы – история долгая: это сценарий, раскадровка… А у меня вдохновение пришло и раскадровка сразу получилась. Все прямо чуть ли не на коленке сделано простым карандашом. В нем немного все не так, как надо: на обложке вместо названия – дорожный знак, там нынешний глава Крыма Сергей Аксенов и я сама в шапке, с длинным носом.– У меня обычно книги – это сувенир, а вот "Переход" – так комикс называется – совсем не развлекательный. У нас принято ошибочно полагать, что комиксы – это черепашки ниндзя, мужики в цветных колготках, что-то такое, американское. На самом деле это достаточно широкая культура, и, кстати, не западная совсем: у нас на Руси в 14-15 веках появились лубочные картинки, которые гравировали и печатали. Это же тоже комикс.Задаю собеседнице РИА Новости Крым последний вопрос: считает ли она уже себя своеобразным брендом Крыма, ведь ее книга "Место жизни – Крым" завоевала гран-при на Всероссийском конкурсе "Туристический сувенир", да и почерк очень отличим от всего, что издается в Крыму.– Я думаю, что да. Почему бы и нет? Сейчас я состою в Ассоциации межрегионального развития агропромышленного туризма Крыма. Мы там пытаемся понять, что такое крымский бренд, кто что регистрирует, кто кем является. Но есть такие вещи как коммерция, бизнес, юридические аспекты. Я в этом абсолютно ничего не понимаю. Я рисую.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

