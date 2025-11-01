https://crimea.ria.ru/20251101/zaporozhskaya-oblast-chastichno-obestochena-posle-ataki-vsu-1150614888.html

Запорожская область частично обесточена после атаки ВСУ

Часть Запорожской области остается без электричества после атаки ВСУ на энергообъекты. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

2025-11-01T21:31

2025-11-01T21:31

2025-11-01T21:37

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Часть Запорожской области остается без электричества после атаки ВСУ на энергообъекты. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Он отметил, что специалисты в данный момент проводят оперативный ремонт, чтобы восстановить напряжение.

Новости

