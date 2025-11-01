Рейтинг@Mail.ru
Запорожская область частично обесточена после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Запорожская область частично обесточена после атаки ВСУ
Запорожская область частично обесточена после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Запорожская область частично обесточена после атаки ВСУ
Часть Запорожской области остается без электричества после атаки ВСУ на энергообъекты. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 01.11.2025
2025-11-01T21:31
2025-11-01T21:37
запорожская область
евгений балицкий
новости
электроэнергия
атаки всу
электросети
отключение электроэнергии
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Часть Запорожской области остается без электричества после атаки ВСУ на энергообъекты. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Он отметил, что специалисты в данный момент проводят оперативный ремонт, чтобы восстановить напряжение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночные удары по Украине: на Полтавщине пылает газодобывающий объект Киев атаковал регионы России - за ночь сбиты 130 беспилотниковУдары по Украине: выведены из строя объекты ВПК и энергетики
Запорожская область частично обесточена после атаки ВСУ

Часть Запорожской области осталась без электричества после атаки ВСУ – Балицкий

21:31 01.11.2025 (обновлено: 21:37 01.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Часть Запорожской области остается без электричества после атаки ВСУ на энергообъекты. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В связи с очередной атакой со стороны ВСУ на энергообъекты Запорожской области северная часть региона остается без электроснабжения", – сообщил Балицкий в своем Telegram-канале.
Он отметил, что специалисты в данный момент проводят оперативный ремонт, чтобы восстановить напряжение.
