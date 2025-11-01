https://crimea.ria.ru/20251101/zaporozhskaya-oblast-chastichno-obestochena-posle-ataki-vsu-1150614888.html
Запорожская область частично обесточена после атаки ВСУ
Запорожская область частично обесточена после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Запорожская область частично обесточена после атаки ВСУ
Часть Запорожской области остается без электричества после атаки ВСУ на энергообъекты. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 01.11.2025
2025-11-01T21:31
2025-11-01T21:31
2025-11-01T21:37
запорожская область
евгений балицкий
новости
электроэнергия
атаки всу
электросети
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/16/1150360149_657:373:3635:2048_1920x0_80_0_0_683b92c19110e865f911dbda5584452d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Часть Запорожской области остается без электричества после атаки ВСУ на энергообъекты. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Он отметил, что специалисты в данный момент проводят оперативный ремонт, чтобы восстановить напряжение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночные удары по Украине: на Полтавщине пылает газодобывающий объект Киев атаковал регионы России - за ночь сбиты 130 беспилотниковУдары по Украине: выведены из строя объекты ВПК и энергетики
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/16/1150360149_590:330:2881:2048_1920x0_80_0_0_4639c11bd523c35c3259ab58aa2c979e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, евгений балицкий, новости, электроэнергия, атаки всу, электросети, отключение электроэнергии
Запорожская область частично обесточена после атаки ВСУ
Часть Запорожской области осталась без электричества после атаки ВСУ – Балицкий
21:31 01.11.2025 (обновлено: 21:37 01.11.2025)