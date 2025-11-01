https://crimea.ria.ru/20251101/za-tri-chasa-nad-krymom-i-chernym-morem-sbili-24-ukrainskikh-bespilotnika-1150616638.html
За три часа над Крымом и Черным морем сбили 24 украинских беспилотника
2025-11-01T23:05
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны вечером в субботу за три часа сбили 24 украинских беспилотника над Крымом и Черным морем, еще пять дронов ВСУ ликвидировали над Ростовской и Курской областями. Об этом сообщает Минобороны России.В субботу днем над Крымом был сбит еще один беспилотник ВСУ, также силами и средствами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря был уничтожен безэкипажный катер. Кроме того, российские военные сорвали высадку украинского десанта около Красноармейска. Все 11 человек, высадившиеся с вертолета, уничтожены.
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
23:05 01.11.2025 (обновлено: 23:15 01.11.2025)