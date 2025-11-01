Рейтинг@Mail.ru
За три часа над Крымом и Черным морем сбили 24 украинских беспилотника - РИА Новости Крым, 01.11.2025
За три часа над Крымом и Черным морем сбили 24 украинских беспилотника
Российские силы противовоздушной обороны вечером в субботу за три часа сбили 24 украинских беспилотника над Крымом и Черным морем, еще пять дронов ВСУ... РИА Новости Крым, 01.11.2025
2025-11-01T23:05
2025-11-01T23:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны вечером в субботу за три часа сбили 24 украинских беспилотника над Крымом и Черным морем, еще пять дронов ВСУ ликвидировали над Ростовской и Курской областями. Об этом сообщает Минобороны России.В субботу днем над Крымом был сбит еще один беспилотник ВСУ, также силами и средствами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря был уничтожен безэкипажный катер. Кроме того, российские военные сорвали высадку украинского десанта около Красноармейска. Все 11 человек, высадившиеся с вертолета, уничтожены.
За три часа над Крымом и Черным морем сбили 24 украинских беспилотника

23:05 01.11.2025 (обновлено: 23:15 01.11.2025)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны вечером в субботу за три часа сбили 24 украинских беспилотника над Крымом и Черным морем, еще пять дронов ВСУ ликвидировали над Ростовской и Курской областями. Об этом сообщает Минобороны России.
"С 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 – над акваторией Черного моря, 4 – над территорией Ростовской области, 3 – над территорией Республики Крым, 1 – над территорией Курской области", – сообщили в ведомстве.
В субботу днем над Крымом был сбит еще один беспилотник ВСУ, также силами и средствами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря был уничтожен безэкипажный катер. Кроме того, российские военные сорвали высадку украинского десанта около Красноармейска. Все 11 человек, высадившиеся с вертолета, уничтожены.
