За три часа над Крымом и Черным морем сбили 24 украинских беспилотника

2025-11-01T23:05

2025-11-01T23:05

2025-11-01T23:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны вечером в субботу за три часа сбили 24 украинских беспилотника над Крымом и Черным морем, еще пять дронов ВСУ ликвидировали над Ростовской и Курской областями. Об этом сообщает Минобороны России.В субботу днем над Крымом был сбит еще один беспилотник ВСУ, также силами и средствами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря был уничтожен безэкипажный катер. Кроме того, российские военные сорвали высадку украинского десанта около Красноармейска. Все 11 человек, высадившиеся с вертолета, уничтожены.

