https://crimea.ria.ru/20251101/vinovniku-dtp-s-postradavshim-v-krymu-otmenili-uslovnyy-srok-1150599227.html
Виновнику ДТП с пострадавшим в Крыму отменили условный срок
Виновнику ДТП с пострадавшим в Крыму отменили условный срок - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Виновнику ДТП с пострадавшим в Крыму отменили условный срок
Апелляционная судебная инстанция по представлению прокуратуры Крыма отменила условное наказание виновника ДТП, в котором пострадал человек. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.11.2025
2025-11-01T13:16
2025-11-01T13:16
2025-11-01T12:52
дтп в крыму и севастополе
приговор
прокуратура республики крым
закон и право
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111085/58/1110855829_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a5ef2772ca30101c77de6914252c0854.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Апелляционная судебная инстанция по представлению прокуратуры Крыма отменила условное наказание виновника ДТП, в котором пострадал человек. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.В октябре прошлого года на объездной дороге в Симферополе водитель Volkswagen в состоянии наркотического опьянения не уступил дорогу автомобилю Mitsubishi и врезался в него. В результате водитель японской иномарки получил множественные травмы.Железнодорожный райсуд Симферополя приговорил виновника аварии к трем годам лишения свободы условно с установлением испытательного срока.Кроме того, мужчину лишили водительских прав на два с половиной года.Ранее сообщалось, что в Кировском районе Крыма виновницу смертельного ДТП с пешеходом приговорили к условному сроку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бастрыкин требует повторный доклад по ДТП со "скорой" в Севастополе Жителя Феодосии будут судить за сбитую насмерть женщину-пешехода В жутком ДТП с большегрузом в Крыму погибла семья с 8-летним ребенком
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111085/58/1110855829_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0350ab7e7401da9830f06680d13e4661.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп в крыму и севастополе, приговор, прокуратура республики крым, закон и право, крым, новости крыма
Виновнику ДТП с пострадавшим в Крыму отменили условный срок
В Крыму суд отменил условный срок виновнику ДТП с пострадавшим в Симферополе