Виновнику ДТП с пострадавшим в Крыму отменили условный срок
Виновнику ДТП с пострадавшим в Крыму отменили условный срок
Виновнику ДТП с пострадавшим в Крыму отменили условный срок - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Виновнику ДТП с пострадавшим в Крыму отменили условный срок
Апелляционная судебная инстанция по представлению прокуратуры Крыма отменила условное наказание виновника ДТП, в котором пострадал человек. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.11.2025
2025-11-01T13:16
2025-11-01T12:52
дтп в крыму и севастополе
приговор
прокуратура республики крым
закон и право
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111085/58/1110855829_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a5ef2772ca30101c77de6914252c0854.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Апелляционная судебная инстанция по представлению прокуратуры Крыма отменила условное наказание виновника ДТП, в котором пострадал человек. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.В октябре прошлого года на объездной дороге в Симферополе водитель Volkswagen в состоянии наркотического опьянения не уступил дорогу автомобилю Mitsubishi и врезался в него. В результате водитель японской иномарки получил множественные травмы.Железнодорожный райсуд Симферополя приговорил виновника аварии к трем годам лишения свободы условно с установлением испытательного срока.Кроме того, мужчину лишили водительских прав на два с половиной года.Ранее сообщалось, что в Кировском районе Крыма виновницу смертельного ДТП с пешеходом приговорили к условному сроку.
крым
Новости
Виновнику ДТП с пострадавшим в Крыму отменили условный срок

В Крыму суд отменил условный срок виновнику ДТП с пострадавшим в Симферополе

13:16 01.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Апелляционная судебная инстанция по представлению прокуратуры Крыма отменила условное наказание виновника ДТП, в котором пострадал человек. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В октябре прошлого года на объездной дороге в Симферополе водитель Volkswagen в состоянии наркотического опьянения не уступил дорогу автомобилю Mitsubishi и врезался в него. В результате водитель японской иномарки получил множественные травмы.
Железнодорожный райсуд Симферополя приговорил виновника аварии к трем годам лишения свободы условно с установлением испытательного срока.
"Суд апелляционной инстанции отменил условное осуждение. Водителю предстоит провести два года и шесть месяцев в колонии-поселении", - говорится в сообщении.
Кроме того, мужчину лишили водительских прав на два с половиной года.
Ранее сообщалось, что в Кировском районе Крыма виновницу смертельного ДТП с пешеходом приговорили к условному сроку.
