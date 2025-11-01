https://crimea.ria.ru/20251101/vinovniku-dtp-s-postradavshim-v-krymu-otmenili-uslovnyy-srok-1150599227.html

Виновнику ДТП с пострадавшим в Крыму отменили условный срок

Виновнику ДТП с пострадавшим в Крыму отменили условный срок - РИА Новости Крым, 01.11.2025

Виновнику ДТП с пострадавшим в Крыму отменили условный срок

Апелляционная судебная инстанция по представлению прокуратуры Крыма отменила условное наказание виновника ДТП, в котором пострадал человек. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.11.2025

2025-11-01T13:16

2025-11-01T13:16

2025-11-01T12:52

дтп в крыму и севастополе

приговор

прокуратура республики крым

закон и право

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111085/58/1110855829_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a5ef2772ca30101c77de6914252c0854.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Апелляционная судебная инстанция по представлению прокуратуры Крыма отменила условное наказание виновника ДТП, в котором пострадал человек. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.В октябре прошлого года на объездной дороге в Симферополе водитель Volkswagen в состоянии наркотического опьянения не уступил дорогу автомобилю Mitsubishi и врезался в него. В результате водитель японской иномарки получил множественные травмы.Железнодорожный райсуд Симферополя приговорил виновника аварии к трем годам лишения свободы условно с установлением испытательного срока.Кроме того, мужчину лишили водительских прав на два с половиной года.Ранее сообщалось, что в Кировском районе Крыма виновницу смертельного ДТП с пешеходом приговорили к условному сроку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бастрыкин требует повторный доклад по ДТП со "скорой" в Севастополе Жителя Феодосии будут судить за сбитую насмерть женщину-пешехода В жутком ДТП с большегрузом в Крыму погибла семья с 8-летним ребенком

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп в крыму и севастополе, приговор, прокуратура республики крым, закон и право, крым, новости крыма