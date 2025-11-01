Рейтинг@Mail.ru
В Симферопольском районе Крыма временно запретили все виды охоты - РИА Новости Крым, 01.11.2025
В Симферопольском районе Крыма временно запретили все виды охоты
В Симферопольском районе Крыма временно запретили все виды охоты - РИА Новости Крым, 01.11.2025
В Симферопольском районе Крыма временно запретили все виды охоты
В Добровских охотугодьях Симферопольского района ограничили все виды охоты в радиусе километра, прилегающей к Таврической ТЭС. Соответствующий указ подписал... РИА Новости Крым, 01.11.2025
2025-11-01T17:40
2025-11-01T17:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Добровских охотугодьях Симферопольского района ограничили все виды охоты в радиусе километра, прилегающей к Таврической ТЭС. Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов.Отмечается, что временное ограничение осуществления всех видов охоты в общедоступных Добровских охотничьих угодьях Симферопольского района будут действовать до особого распоряжения.Накануне стало известно, что с 3 ноября электромобилям и гибридным авто запретят въезд на Крымский мост со стороны Тамани.
В Симферопольском районе Крыма временно запретили все виды охоты

В Крыму временно запретили все виды охоты в Добровских охотугодьях Симферопольского района

17:40 01.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Добровских охотугодьях Симферопольского района ограничили все виды охоты в радиусе километра, прилегающей к Таврической ТЭС. Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов.

"Ввести с 00 часов 00 минут 3 ноября 2025 года временное ограничение осуществления всех видов охоты в общедоступных Добровских охотничьих угодьях Симферопольского района Республики Крым в зоне (радиусе) одного километра, прилегающей к Симферопольской ПГУ ТЭС (Таврическая ТЭС)", – сказано в тексте указа.

Указ Главы Крыма об ограничении всех видов охоты в Добровских охотугодьях Симферопольского района
Указ Главы Крыма об ограничении всех видов охоты в Добровских охотугодьях Симферопольского района
Указ Главы Крыма об ограничении всех видов охоты в Добровских охотугодьях Симферопольского района
Отмечается, что временное ограничение осуществления всех видов охоты в общедоступных Добровских охотничьих угодьях Симферопольского района будут действовать до особого распоряжения.
Накануне стало известно, что с 3 ноября электромобилям и гибридным авто запретят въезд на Крымский мост со стороны Тамани.
В Крыму с 1 сентября охотники обязаны сдавать экзамен
Туристов в Крыму призвали воздержаться от прогулок по тропе Голицына
Охота в Крыму: как все устроено и что скоро изменится
 
