https://crimea.ria.ru/20251101/v-simferopolskom-rayone-kryma-vremenno-zapretili-vse-vidy-okhoty-1150609644.html

В Симферопольском районе Крыма временно запретили все виды охоты

В Симферопольском районе Крыма временно запретили все виды охоты - РИА Новости Крым, 01.11.2025

В Симферопольском районе Крыма временно запретили все виды охоты

В Добровских охотугодьях Симферопольского района ограничили все виды охоты в радиусе километра, прилегающей к Таврической ТЭС. Соответствующий указ подписал... РИА Новости Крым, 01.11.2025

2025-11-01T17:40

2025-11-01T17:40

2025-11-01T17:40

новости крыма

симферопольский район

природа

охота

сергей аксенов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/18/1139851232_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c0c8ccef3f9826838ecf78ee3fcad27c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Добровских охотугодьях Симферопольского района ограничили все виды охоты в радиусе километра, прилегающей к Таврической ТЭС. Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов.Отмечается, что временное ограничение осуществления всех видов охоты в общедоступных Добровских охотничьих угодьях Симферопольского района будут действовать до особого распоряжения.Накануне стало известно, что с 3 ноября электромобилям и гибридным авто запретят въезд на Крымский мост со стороны Тамани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму с 1 сентября охотники обязаны сдавать экзаменТуристов в Крыму призвали воздержаться от прогулок по тропе ГолицынаОхота в Крыму: как все устроено и что скоро изменится

симферопольский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, симферопольский район, природа, охота, сергей аксенов