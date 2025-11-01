https://crimea.ria.ru/20251101/v-simferopolskom-rayone-kryma-vremenno-zapretili-vse-vidy-okhoty-1150609644.html
В Симферопольском районе Крыма временно запретили все виды охоты
В Симферопольском районе Крыма временно запретили все виды охоты - РИА Новости Крым, 01.11.2025
В Симферопольском районе Крыма временно запретили все виды охоты
В Добровских охотугодьях Симферопольского района ограничили все виды охоты в радиусе километра, прилегающей к Таврической ТЭС. Соответствующий указ подписал... РИА Новости Крым, 01.11.2025
2025-11-01T17:40
2025-11-01T17:40
2025-11-01T17:40
новости крыма
симферопольский район
природа
охота
сергей аксенов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/18/1139851232_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c0c8ccef3f9826838ecf78ee3fcad27c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Добровских охотугодьях Симферопольского района ограничили все виды охоты в радиусе километра, прилегающей к Таврической ТЭС. Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов.Отмечается, что временное ограничение осуществления всех видов охоты в общедоступных Добровских охотничьих угодьях Симферопольского района будут действовать до особого распоряжения.Накануне стало известно, что с 3 ноября электромобилям и гибридным авто запретят въезд на Крымский мост со стороны Тамани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму с 1 сентября охотники обязаны сдавать экзаменТуристов в Крыму призвали воздержаться от прогулок по тропе ГолицынаОхота в Крыму: как все устроено и что скоро изменится
симферопольский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/18/1139851232_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_140da1b6a3efaf52d1ca02e51884a61d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, симферопольский район, природа, охота, сергей аксенов
В Симферопольском районе Крыма временно запретили все виды охоты
В Крыму временно запретили все виды охоты в Добровских охотугодьях Симферопольского района