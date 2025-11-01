https://crimea.ria.ru/20251101/v-sevastopole-bolshe-268-tysyach-chelovek-vaktsinirovalis-ot-grippa-1150606507.html

В Севастополе больше 268 тысяч человек вакцинировались от гриппа

В Севастополе 268 тысяч человек из 365 тысяч запланированных прошли вакцинацию от гриппа. Об этом сообщили в правительстве города-героя. РИА Новости Крым, 01.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе 268 тысяч человек из 365 тысяч запланированных прошли вакцинацию от гриппа. Об этом сообщили в правительстве города-героя.Специалисты уточнили, что 268 тысяч пациентов – это 73,7% от общего плана иммунизации. Всего планируется привить почти 365 тысяч севастопольцев. Прививочная кампания против гриппа проходит в Севастополе с начала сентября.Прививку можно сделать и в праздничные дни, в удобное время в мобильных пунктах на площади Нахимова, возле торговых центров, а также в поликлинике по месту прикрепления.Ранее заместитель директора по научной работе НИИ гриппа имени Смородинцева Дарья Даниленко сообщала, что в России сейчас складывается стабильная ситуация по гриппу, ожидать начала эпидемии можно к концу ноября, а пика эпидемиологического сезона – в начале нового года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму снизилась заболеваемость ОРВИЛекарства за счет бюджета – сколько россиян получат бесплатную помощьНа севере Крыма открыли 16 модульных ФАПов и врачебных амбулаторий

