В Севастополе больше 268 тысяч человек вакцинировались от гриппа
В Севастополе больше 268 тысяч человек вакцинировались от гриппа
В Севастополе больше 268 тысяч человек вакцинировались от гриппа - РИА Новости Крым, 01.11.2025
В Севастополе больше 268 тысяч человек вакцинировались от гриппа
В Севастополе 268 тысяч человек из 365 тысяч запланированных прошли вакцинацию от гриппа. Об этом сообщили в правительстве города-героя. РИА Новости Крым, 01.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе 268 тысяч человек из 365 тысяч запланированных прошли вакцинацию от гриппа. Об этом сообщили в правительстве города-героя.Специалисты уточнили, что 268 тысяч пациентов – это 73,7% от общего плана иммунизации. Всего планируется привить почти 365 тысяч севастопольцев. Прививочная кампания против гриппа проходит в Севастополе с начала сентября.Прививку можно сделать и в праздничные дни, в удобное время в мобильных пунктах на площади Нахимова, возле торговых центров, а также в поликлинике по месту прикрепления.Ранее заместитель директора по научной работе НИИ гриппа имени Смородинцева Дарья Даниленко сообщала, что в России сейчас складывается стабильная ситуация по гриппу, ожидать начала эпидемии можно к концу ноября, а пика эпидемиологического сезона – в начале нового года.
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, вакцинация, грипп, орви, правительство севастополя
В Севастополе больше 268 тысяч человек вакцинировались от гриппа

В Севастополе от гриппа привито 268 тысяч человек, это 73% от плана

18:28 01.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрививка от гриппа
Прививка от гриппа - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе 268 тысяч человек из 365 тысяч запланированных прошли вакцинацию от гриппа. Об этом сообщили в правительстве города-героя.
"Более 268 тысяч севастопольцев воспользовались возможностью защитить себя от вируса", – сказано в сообщении.
Специалисты уточнили, что 268 тысяч пациентов – это 73,7% от общего плана иммунизации. Всего планируется привить почти 365 тысяч севастопольцев. Прививочная кампания против гриппа проходит в Севастополе с начала сентября.
"Перед вакцинацией пациента консультирует врач-терапевт или фельдшер: измерят температуру и уточнят аллергологический анамнез. Только после этого могут допустить к прививке", – подчеркнули специалисты.
Прививку можно сделать и в праздничные дни, в удобное время в мобильных пунктах на площади Нахимова, возле торговых центров, а также в поликлинике по месту прикрепления.
Ранее заместитель директора по научной работе НИИ гриппа имени Смородинцева Дарья Даниленко сообщала, что в России сейчас складывается стабильная ситуация по гриппу, ожидать начала эпидемии можно к концу ноября, а пика эпидемиологического сезона – в начале нового года.
