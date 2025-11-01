https://crimea.ria.ru/20251101/v-sevastopole-bolee-85-tysyach-gorozhan-pozhalovalis-na-otoplenie-1150605482.html

В Севастополе более 8,5 тысяч горожан пожаловались на отопление

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Работу частных управляющих компаний и "Севтеплоэнерго" по подготовке к отопительному сезону власти Севастополя назвали неудовлетворительной. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города по итогам совещания по проблемным вопросам старта отопительного сезона .Проверки Госжилнадзора, организованные по обращениям граждан, выявили неготовность к зиме десятка управляющих компаний, тепло к жителям Севастополя так и не поступило или поступило с большим опозданием. Нарушителей привлекут к административной ответственности и по итогам проверки выдадут предписания, отметили на совещании.Отдельно и.о. заместителя губернатора отметил неудовлетворительную работу "Севтеплоэнерго" по оповещению управляющих компаний о возникающих проблемах и доведении оперативной информации об авариях на сетях для того, чтобы предупредить возможные риски завоздушивания теплосетей в домах.При этом Максим Ковалев отметил, что работа "Водоканала" и "Севастопольгаза" была организована системно, в пределах планов и графиков."В общей сложности с начала отопительного сезона поступило 8 615 обращений по вопросам отопления, из которых 8 345 уже решены. Для оперативного реагирования задействованы 27 аварийных бригад и 114 специалистов", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России ввели штрафы за нарушение подготовки к отопительному сезонуКак подготовить печку к зиме – рекомендации МЧСАксенов поручил решить все проблемы с отоплением в кратчайшие сроки

