В Крыму спасавшиеся от кабанов дети застряли на дереве

В Симферополе двое подростков забрались на дерево, спасаясь от диких кабанов, и застряли. На помощь им пришли спасатели, сообщает МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 01.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе двое подростков забрались на дерево, спасаясь от диких кабанов, и застряли. На помощь им пришли спасатели, сообщает МЧС Крыма.По данным министерства, инцидент произошел вечером 31 октября. На пульт дежурного поступило сообщение о том, что в горно-лесной зоне в районе села Молочное два подростка залезли на дерево и не могут самостоятельно спуститься.Детей эвакуировали. По данным службы, они не пострадали и в медицинской помощи не нуждались.Ранее сообщалось, что в Крыму женщина с 10-летним ребенком потерялись в Долине Привидений, на помощь туристам пришли спасатели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В крымском лесу спасли туриста с травмой ногиВ Алуште мужчина упал с опорной стены в четырехметровый колодецМужчина провалился в пещеру возле Генеральских пляжей в Крыму
крым
