Рейтинг@Mail.ru
В Крыму спасавшиеся от кабанов дети застряли на дереве - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251101/v-krymu-spasavshiesya-ot-kabanov-deti-zastryali-na-dereve-1150595791.html
В Крыму спасавшиеся от кабанов дети застряли на дереве
В Крыму спасавшиеся от кабанов дети застряли на дереве - РИА Новости Крым, 01.11.2025
В Крыму спасавшиеся от кабанов дети застряли на дереве
В Симферополе двое подростков забрались на дерево, спасаясь от диких кабанов, и застряли. На помощь им пришли спасатели, сообщает МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 01.11.2025
2025-11-01T11:38
2025-11-01T11:24
мчс крыма
"крым-спас"
новости крыма
происшествия
крым
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/01/1150595678_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_1a731a983c78c28999c5b0c2b9f0f031.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе двое подростков забрались на дерево, спасаясь от диких кабанов, и застряли. На помощь им пришли спасатели, сообщает МЧС Крыма.По данным министерства, инцидент произошел вечером 31 октября. На пульт дежурного поступило сообщение о том, что в горно-лесной зоне в районе села Молочное два подростка залезли на дерево и не могут самостоятельно спуститься.Детей эвакуировали. По данным службы, они не пострадали и в медицинской помощи не нуждались.Ранее сообщалось, что в Крыму женщина с 10-летним ребенком потерялись в Долине Привидений, на помощь туристам пришли спасатели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В крымском лесу спасли туриста с травмой ногиВ Алуште мужчина упал с опорной стены в четырехметровый колодецМужчина провалился в пещеру возле Генеральских пляжей в Крыму
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/01/1150595678_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_bdd985cc850ccb5bee47bc985857b7c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс крыма, "крым-спас", новости крыма, происшествия, крым, дети
В Крыму спасавшиеся от кабанов дети застряли на дереве

В Крыму спасатели сняли с дерева двух спасавшихся от кабанов подростков

11:38 01.11.2025
 
© МЧС Республики КрымВ Крыму спасавшиеся от кабанов дети застряли на дереве
В Крыму спасавшиеся от кабанов дети застряли на дереве
© МЧС Республики Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе двое подростков забрались на дерево, спасаясь от диких кабанов, и застряли. На помощь им пришли спасатели, сообщает МЧС Крыма.
По данным министерства, инцидент произошел вечером 31 октября. На пульт дежурного поступило сообщение о том, что в горно-лесной зоне в районе села Молочное два подростка залезли на дерево и не могут самостоятельно спуститься.

"Для оказания помощи подросткам выезжали сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" в составе 3-х человек. Прибыв, спасатели оперативно обнаружили ребят на юго-западном склоне горы Ботке", – рассказали в МЧС.

Детей эвакуировали. По данным службы, они не пострадали и в медицинской помощи не нуждались.
Ранее сообщалось, что в Крыму женщина с 10-летним ребенком потерялись в Долине Привидений, на помощь туристам пришли спасатели.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В крымском лесу спасли туриста с травмой ноги
В Алуште мужчина упал с опорной стены в четырехметровый колодец
Мужчина провалился в пещеру возле Генеральских пляжей в Крыму
 
МЧС Крыма"КРЫМ-СПАС"Новости КрымаПроисшествияКрымдети
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:52В НАТО представили концепцию сдерживания России в Европе
13:40ВТБ удвоил число городов с доступным выездным сервисом
13:28В Керчи открыли часовню в честь участия казаков в Крымской весне
13:16Виновнику ДТП с пострадавшим в Крыму отменили условный срок
12:56РФ может потребовать от Европы компенсацию после СВО - финский политик
12:36Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном море
12:35Пресечена высадка с вертолета десанта сил специальных операций ГУР
12:34Россияне смогут заселяться в гостиницы по водительскому удостоверению
12:16Сколько туристов посетили Крым с начала года
12:12Крымский мост сейчас: очередь выросла в три раза
11:46Пожар на Историческом бульваре в Севастополе потушили
11:38В Крыму спасавшиеся от кабанов дети застряли на дереве
11:27Более 50 улиц Симферополя остались без света
11:15Крымский мост сейчас: со стороны Керчи собирается очередь
10:57Движение в центре Симферополя перекрыто из-за аварии на теплосетях
10:44В Словакии поддержали союз с Венгрией и Чехией против Украины
10:21На Историческом бульваре в Севастополе загорелась уличная сцена
10:14В Крыму экс-член адвокатской палаты оказалась мошенницей
09:39Число погибших в ДТП с трамваем и маршруткой в Туле выросло до пяти
09:30Ночные удары по Украине: на Полтавщине пылает газодобывающий объект
Лента новостейМолния