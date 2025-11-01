https://crimea.ria.ru/20251101/v-kerchi-osvyatili-chasovnyu-v-chest-uchastiya-kubanskikh-kazakov-vesnoy-2014-go-1150601785.html

В Керчи открыли часовню в честь участия казаков в Крымской весне

В Керчи открыли часовню в честь участия казаков в Крымской весне

КЕРЧЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Керчи открыли часовню-памятник при храме Андрея Первозванного. Это знаковое место появилось в память об участии кубанских казаков в воссоединении Крыма с Россией в 2014 году, передает корреспондент РИА Новости Крым.На площадке перед храмом выстроились около сотни казаков, кадеты, прихожане, жители Керчи, руководство Крыма и Краснодарского края. Все вспоминали конец февраля 2014 года – когда первые сто кубанских казаков пересекли пролив и прибыли в Керчь. Этот братский народ откликнулся на помощь крымчан в числе первых. Кубанцы плечом к плечу с оружием в руках стали с жителями Крыма на защиту полуострова.Крымская весна стала переломным моментом в истории всей страны. И те люди, чьими трудами и мужеством вершились эти события, навсегда останутся в памяти как современников, так и будущих поколений россиян, которые родятся на крымской земле, сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Кубанские казаки также и помогали строить знаковое место, трудились вместе с прихожанами. Часовня – во имя Покрова Божьей матери. Именно Царица Небесная всегда защищала и спасала в тяжелых ситуациях, молящих о помощи, говорит епископ Феодосийский и Керченский Илларион.Всего на защиту Крыма в 2014 году стало около тысячи казаков. Еще около семи тысяч ждали команды на Таманском берегу. Кубанцы охраняли границу с Херсонской областью, дежурили у правительственных зданий, блокировали вывоз боеприпасов и техники из воинских частей. Но начало боевого похода началось с Керчи – с храма апостола Андрея Первозванного. Именно здесь располагались первые отряды братьев-добровольцев.Он добавил, что и сейчас на фронтах спецоперации служит 47 тысяч казаков. Каждый из них ушел на фронт добровольно, оставив семьи и став на защиту Родины.На Украине 22 февраля 2014 года произошел государственный переворот. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Исполняющим обязанности президента был назначен спикер парламента Александр Турчинов. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко.Реакцией на переворот и приход к власти антироссийски настроенных оппозиционеров стали митинги в городах юга и юго-востока Украины в защиту русскоязычного населения, многие из которых проходили под российскими флагами. В Крыму и Севастополе митинги переросли в мощное пророссийское движение.16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом Федерации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тепло Божьего дома – в Керчи прихожане ремонтируют кровлю храмаПод омофором Богородицы: четыре главных покровских храма в КрымуБережет старинные храмы: как работает церковный древлехранитель

