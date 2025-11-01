https://crimea.ria.ru/20251101/v-dzhankoyskom-rayone-kryma-budut-rabotat-sapery-1150584044.html
В Джанкойском районе Крыма будут работать саперы
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма 1 ноября саперы будут обезвреживать боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщает глава местной администрации Инна Федоренко.Жителей и гостей района просят сохранять спокойствие и доверять только достоверным источникам.Ранее сообщалось, что с начала лета и до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов. Они регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Керчью саперы уничтожат взрывоопасные предметыБолее 20 мин и снарядов времен ВОВ нашли у берегов Крыма в Азовском мореМЧС Севастополя просит население не волноваться из-за громких звуков
