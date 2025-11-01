Рейтинг@Mail.ru
В Джанкойском районе Крыма будут работать саперы - РИА Новости Крым, 01.11.2025
В Джанкойском районе Крыма будут работать саперы
В Джанкойском районе Крыма будут работать саперы - РИА Новости Крым, 01.11.2025
В Джанкойском районе Крыма будут работать саперы
В Джанкойском районе Крыма 1 ноября саперы будут обезвреживать боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщает глава местной администрации Инна... РИА Новости Крым, 01.11.2025
2025-11-01T07:49
2025-11-01T07:49
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма 1 ноября саперы будут обезвреживать боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщает глава местной администрации Инна Федоренко.Жителей и гостей района просят сохранять спокойствие и доверять только достоверным источникам.Ранее сообщалось, что с начала лета и до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов. Они регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
крым
джанкой, джанкойский район, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, крым, новости крыма
В Джанкойском районе Крыма будут работать саперы

В Джанкойском районе Крыма обезвредят боеприпасы времен ВОВ

07:49 01.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма 1 ноября саперы будут обезвреживать боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщает глава местной администрации Инна Федоренко.
"Завтра, 1 ноября, с 12:00 до 14:00 в Джанкойском районе будет производиться уничтожение взрывоопасных предметов времен ВОВ. Может быть громко!", – предупредила она.
Жителей и гостей района просят сохранять спокойствие и доверять только достоверным источникам.
Ранее сообщалось, что с начала лета и до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов. Они регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.
С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
