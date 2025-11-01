https://crimea.ria.ru/20251101/skolko-rossiyan-gordyatsya-svoim-grazhdanstvom-1150597292.html
Сколько россиян гордятся своим гражданством
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Подавляющее большинство россиян – 81% – гордятся тем, что являются гражданами РФ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и приуроченного ко Дню народного единства.При этом в разрезе возрастных категорий больше всего испытывающих гордость за свое гражданство выявлено среди так называемого "поколения зумеров" (родившихся после 2001 года) – 88%.Большинство респондентов идентифицируют себя в первую очередь как граждане РФ (43%). На условном втором месте рейтинга – половая идентификация (11%), на третьем – принадлежность к своему поколению (9%).Две трети россиян (60%) полагают, что многонациональность России – фактор, делающий страну сильнее. Противоположного мнения придерживаются 9% респондентов.Примерно половина россиян (52%) считают, что специальная военная операция скорее объединила и сплотила российское общество, нежели разделила его. Противоположной точки зрения придерживается каждый четвертый опрошенный (25%).Как отметили аналитики ВЦИОМ, опрос показал, что в основе самосознания россиян в первую очередь лежит чувство принадлежности к своей стране и народу.
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Подавляющее большинство россиян – 81% – гордятся тем, что являются гражданами РФ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и приуроченного ко Дню народного единства.
На вопрос, в какой степени вы согласны или не согласны со следующими суждением: "Я горжусь тем, что являюсь гражданином России", 81% респондентов ответили "совершенно согласен" или "скорее согласен". Не испытывают чувства гордости российским гражданством 3% опрошенных, еще 4% затруднились ответить.
При этом в разрезе возрастных категорий больше всего испытывающих гордость за свое гражданство выявлено среди так называемого "поколения зумеров" (родившихся после 2001 года) – 88%.
Большинство респондентов идентифицируют себя в первую очередь как граждане РФ (43%). На условном втором месте рейтинга – половая идентификация (11%), на третьем – принадлежность к своему поколению (9%).
Две трети россиян (60%) полагают, что многонациональность России – фактор, делающий страну сильнее. Противоположного мнения придерживаются 9% респондентов.
Примерно половина россиян (52%) считают, что специальная военная операция скорее объединила и сплотила российское общество, нежели разделила его. Противоположной точки зрения придерживается каждый четвертый опрошенный (25%).
Как отметили аналитики ВЦИОМ, опрос показал, что в основе самосознания россиян в первую очередь лежит чувство принадлежности к своей стране и народу.
"Когда речь заходит о своем самоопределении, на первый план выходит гражданская идентичность, многократно опережающая другие основания идентичности – гендер, поколение, профессию, этническую принадлежность и другие. Гражданство служит своего рода общим знаменателем, объединяющим людей независимо от их пола, возраста, социального положения и региона проживания", – отметили в центре.
