Сколько россиян гордятся своим гражданством - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Сколько россиян гордятся своим гражданством
Сколько россиян гордятся своим гражданством - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Сколько россиян гордятся своим гражданством
Подавляющее большинство россиян – 81% – гордятся тем, что являются гражданами РФ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром... РИА Новости Крым, 01.11.2025
2025-11-01T19:10
2025-11-01T19:10
россия
новости
вциом
опрос
российское гражданство
россия
Новости
россия, новости, вциом, опрос, российское гражданство
Сколько россиян гордятся своим гражданством

Более 80% россиян гордятся гражданством своей страны – опрос ВЦИОМ

19:10 01.11.2025
 
© РИА Новости . Наталья МининаДень флага РФ в Симферополе
День флага РФ в Симферополе - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости . Наталья Минина
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Подавляющее большинство россиян – 81% – гордятся тем, что являются гражданами РФ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и приуроченного ко Дню народного единства.
На вопрос, в какой степени вы согласны или не согласны со следующими суждением: "Я горжусь тем, что являюсь гражданином России", 81% респондентов ответили "совершенно согласен" или "скорее согласен". Не испытывают чувства гордости российским гражданством 3% опрошенных, еще 4% затруднились ответить.
При этом в разрезе возрастных категорий больше всего испытывающих гордость за свое гражданство выявлено среди так называемого "поколения зумеров" (родившихся после 2001 года) – 88%.
Большинство респондентов идентифицируют себя в первую очередь как граждане РФ (43%). На условном втором месте рейтинга – половая идентификация (11%), на третьем – принадлежность к своему поколению (9%).
Две трети россиян (60%) полагают, что многонациональность России – фактор, делающий страну сильнее. Противоположного мнения придерживаются 9% респондентов.
Примерно половина россиян (52%) считают, что специальная военная операция скорее объединила и сплотила российское общество, нежели разделила его. Противоположной точки зрения придерживается каждый четвертый опрошенный (25%).
Как отметили аналитики ВЦИОМ, опрос показал, что в основе самосознания россиян в первую очередь лежит чувство принадлежности к своей стране и народу.

"Когда речь заходит о своем самоопределении, на первый план выходит гражданская идентичность, многократно опережающая другие основания идентичности – гендер, поколение, профессию, этническую принадлежность и другие. Гражданство служит своего рода общим знаменателем, объединяющим людей независимо от их пола, возраста, социального положения и региона проживания", – отметили в центре.

