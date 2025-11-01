https://crimea.ria.ru/20251101/sapery-rabotayut-na-kerchenskom-poluostrove-1150606945.html

Саперы работают на Керченском полуострове

В Ленинском районе Крыма на двух спецполигонах саперы проводят уничтожение взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 01.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма на двух спецполигонах саперы проводят уничтожение взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в администрации Багеровского сельского поселения.Кроме того, уничтожать взрывоопасные предметы будут также и на территории Войковского сельского поселения, в 4-х километрах севернее от села Бондаренково. Специалисты уточняют, что работа саперов запланирована на вторую половину дня.Жителей и гостей района просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Также ранее стало известно, что 1 ноября саперы обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны в Джанкойском районе Крыма.Ранее сообщалось, что с начала лета и до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов. Они регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У берегов Севастополя уничтожили 250-килограммовую бомбу времен ВОВ250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в СевастополеВ Ленинском районе обезвредили более 700 единиц боеприпасов времен ВОВ

