https://crimea.ria.ru/20251101/sapery-rabotayut-na-kerchenskom-poluostrove-1150606945.html
Саперы работают на Керченском полуострове
Саперы работают на Керченском полуострове - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Саперы работают на Керченском полуострове
В Ленинском районе Крыма на двух спецполигонах саперы проводят уничтожение взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 01.11.2025
2025-11-01T15:28
2025-11-01T15:28
2025-11-01T15:40
ленинский район
крым
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/06/1148531777_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_92d0fea0b08b1177e541a4e730d2ef93.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма на двух спецполигонах саперы проводят уничтожение взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в администрации Багеровского сельского поселения.Кроме того, уничтожать взрывоопасные предметы будут также и на территории Войковского сельского поселения, в 4-х километрах севернее от села Бондаренково. Специалисты уточняют, что работа саперов запланирована на вторую половину дня.Жителей и гостей района просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Также ранее стало известно, что 1 ноября саперы обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны в Джанкойском районе Крыма.Ранее сообщалось, что с начала лета и до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов. Они регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У берегов Севастополя уничтожили 250-килограммовую бомбу времен ВОВ250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в СевастополеВ Ленинском районе обезвредили более 700 единиц боеприпасов времен ВОВ
ленинский район
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/06/1148531777_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_d53a6ea03462f7675686725b625e3faa.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинский район, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, утилизация взрывоопасных предметов в крыму
Саперы работают на Керченском полуострове
В Крыму проводят подрыв боеприпасов на спецполигонах в Ленинском районе полуострова
15:28 01.11.2025 (обновлено: 15:40 01.11.2025)