Рейтинг@Mail.ru
Саперы работают на Керченском полуострове - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251101/sapery-rabotayut-na-kerchenskom-poluostrove-1150606945.html
Саперы работают на Керченском полуострове
Саперы работают на Керченском полуострове - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Саперы работают на Керченском полуострове
В Ленинском районе Крыма на двух спецполигонах саперы проводят уничтожение взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 01.11.2025
2025-11-01T15:28
2025-11-01T15:40
ленинский район
крым
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/06/1148531777_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_92d0fea0b08b1177e541a4e730d2ef93.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма на двух спецполигонах саперы проводят уничтожение взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в администрации Багеровского сельского поселения.Кроме того, уничтожать взрывоопасные предметы будут также и на территории Войковского сельского поселения, в 4-х километрах севернее от села Бондаренково. Специалисты уточняют, что работа саперов запланирована на вторую половину дня.Жителей и гостей района просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Также ранее стало известно, что 1 ноября саперы обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны в Джанкойском районе Крыма.Ранее сообщалось, что с начала лета и до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов. Они регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У берегов Севастополя уничтожили 250-килограммовую бомбу времен ВОВ250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в СевастополеВ Ленинском районе обезвредили более 700 единиц боеприпасов времен ВОВ
ленинский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/06/1148531777_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_d53a6ea03462f7675686725b625e3faa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ленинский район, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, утилизация взрывоопасных предметов в крыму
Саперы работают на Керченском полуострове

В Крыму проводят подрыв боеприпасов на спецполигонах в Ленинском районе полуострова

15:28 01.11.2025 (обновлено: 15:40 01.11.2025)
 
© МЧС СевастополяУничтожение взрывоопасных предметов
Уничтожение взрывоопасных предметов
© МЧС Севастополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма на двух спецполигонах саперы проводят уничтожение взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в администрации Багеровского сельского поселения.
"1 ноября на территории Багеровского полигона запланировано проведение подрыва взрывоопасных предметов", – сказано в сообщении.
Кроме того, уничтожать взрывоопасные предметы будут также и на территории Войковского сельского поселения, в 4-х километрах севернее от села Бондаренково. Специалисты уточняют, что работа саперов запланирована на вторую половину дня.
Жителей и гостей района просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Также ранее стало известно, что 1 ноября саперы обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны в Джанкойском районе Крыма.
Ранее сообщалось, что с начала лета и до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов. Они регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.
С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
У берегов Севастополя уничтожили 250-килограммовую бомбу времен ВОВ
250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в Севастополе
В Ленинском районе обезвредили более 700 единиц боеприпасов времен ВОВ
 
Ленинский районКрымНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяУтилизация взрывоопасных предметов в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:22Аксенов объявил о ликвидации Госкомитета по регистрации и кадастру Крыма
17:02Новый утильсбор вступит в силу с 1 декабря
16:43Шестеро детей попали в больницу из-за кишечной инфекции в Дагестане
16:28В Севастополе завершили уборку винограда
16:11Украинские военные начали сдаваться в плен в Красноармейске
15:48В Крыму за один день высадили 33 тысячи деревьев и кустарников
15:28Саперы работают на Керченском полуострове
15:15Что стоит за заявлением Киева об уничтожении "Орешника"
15:02Песня о маме и Родине вместо звонка: что дети услышат в школах в ноябре
14:46В Севастополе более 8,5 тысяч горожан пожаловались на отопление
14:35В Евпаторийском лесничестве прошла акция "Сохраним лес"
14:24Над Крымом сбит беспилотник ВСУ
14:20Новости СВО: потери Киева за сутки составили более 1300 боевиков
14:10Крымский мост: увеличивается время ожидания выезда с полуострова
13:52В НАТО представили концепцию сдерживания России в Европе
13:40ВТБ удвоил число городов с доступным выездным сервисом
13:28В Керчи открыли часовню в честь участия казаков в Крымской весне
13:16Виновнику ДТП с пострадавшим в Крыму отменили условный срок
12:56РФ может потребовать от Европы компенсацию после СВО - финский политик
12:36Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном море
Лента новостейМолния