Россияне смогут заселяться в гостиницы по водительскому удостоверению

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 нояб – РИА Новости Крым. Россияне смогут предъявлять водительское удостоверение при заселении в гостиницы, помимо паспорта и загранпаспорта, сообщает пресс-служба правительства РФ.Соответствующее постановление о внесении изменений в нормативные акты, регулирующие постановку граждан на регистрационный учет, подписано правительством.Документ предусматривает, что с 1 января 2026 года гостиницы будут принимать водительские права в качестве удостоверения личности.Техническую поддержку при приеме водительских удостоверений обеспечит МВД: информационные системы министерства в режиме реального времени будут проверять подлинность прав через базы Госавтоинспекции.Ранее сообщалось, что Совет Федерации единогласно одобрил закон о призыве на военную службу в течение календарного года - с 1 января по 31 декабря.

