Россияне смогут заселяться в гостиницы по водительскому удостоверению - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Россияне смогут заселяться в гостиницы по водительскому удостоверению
Россияне смогут заселяться в гостиницы по водительскому удостоверению - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Россияне смогут заселяться в гостиницы по водительскому удостоверению
Россияне смогут предъявлять водительское удостоверение при заселении в гостиницы, помимо паспорта и загранпаспорта, сообщает пресс-служба правительства РФ. РИА Новости Крым, 01.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 нояб – РИА Новости Крым. Россияне смогут предъявлять водительское удостоверение при заселении в гостиницы, помимо паспорта и загранпаспорта, сообщает пресс-служба правительства РФ.Соответствующее постановление о внесении изменений в нормативные акты, регулирующие постановку граждан на регистрационный учет, подписано правительством.Документ предусматривает, что с 1 января 2026 года гостиницы будут принимать водительские права в качестве удостоверения личности.Техническую поддержку при приеме водительских удостоверений обеспечит МВД: информационные системы министерства в режиме реального времени будут проверять подлинность прав через базы Госавтоинспекции.Ранее сообщалось, что Совет Федерации единогласно одобрил закон о призыве на военную службу в течение календарного года - с 1 января по 31 декабря.
12:34 01.11.2025 (обновлено: 13:07 01.11.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Выдача водительского удостоверения - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 нояб – РИА Новости Крым. Россияне смогут предъявлять водительское удостоверение при заселении в гостиницы, помимо паспорта и загранпаспорта, сообщает пресс-служба правительства РФ.
Соответствующее постановление о внесении изменений в нормативные акты, регулирующие постановку граждан на регистрационный учет, подписано правительством.
Документ предусматривает, что с 1 января 2026 года гостиницы будут принимать водительские права в качестве удостоверения личности.
"Решение позволит сделать процедуру заселения в гостиницы более простой и удобной для граждан. Для гостиниц разработан четкий регламент действий на случай технических сбоев, что исключает правовые риски для бизнеса", – пояснили в пресс-службе.
Техническую поддержку при приеме водительских удостоверений обеспечит МВД: информационные системы министерства в режиме реального времени будут проверять подлинность прав через базы Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось, что Совет Федерации единогласно одобрил закон о призыве на военную службу в течение календарного года - с 1 января по 31 декабря.
