https://crimea.ria.ru/20251101/rossiyane-smogut-zaselyatsya-v-gostinitsy-po-voditelskomu-udostovereniyu-1150598530.html
Россияне смогут заселяться в гостиницы по водительскому удостоверению
Россияне смогут заселяться в гостиницы по водительскому удостоверению - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Россияне смогут заселяться в гостиницы по водительскому удостоверению
Россияне смогут предъявлять водительское удостоверение при заселении в гостиницы, помимо паспорта и загранпаспорта, сообщает пресс-служба правительства РФ. РИА Новости Крым, 01.11.2025
2025-11-01T12:34
2025-11-01T12:34
2025-11-01T13:07
новости
водительские права
россия
гостиница
правительство россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110287/98/1102879833_0:153:3100:1897_1920x0_80_0_0_092757d0b32f57f9bca816394e8c1352.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 нояб – РИА Новости Крым. Россияне смогут предъявлять водительское удостоверение при заселении в гостиницы, помимо паспорта и загранпаспорта, сообщает пресс-служба правительства РФ.Соответствующее постановление о внесении изменений в нормативные акты, регулирующие постановку граждан на регистрационный учет, подписано правительством.Документ предусматривает, что с 1 января 2026 года гостиницы будут принимать водительские права в качестве удостоверения личности.Техническую поддержку при приеме водительских удостоверений обеспечит МВД: информационные системы министерства в режиме реального времени будут проверять подлинность прав через базы Госавтоинспекции.Ранее сообщалось, что Совет Федерации единогласно одобрил закон о призыве на военную службу в течение календарного года - с 1 января по 31 декабря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взыскание долгов без суда и лимит на "симки": что ждет россиян в ноябреПутин подписал указ о выплатах разработчикам РЭБ в новых регионахВ Крыму введут штрафы за публикацию фото и видео атак БПЛА
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110287/98/1102879833_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_441c8c8b3de0ffd609b43aa237346a0e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, водительские права, россия, гостиница, правительство россии
Россияне смогут заселяться в гостиницы по водительскому удостоверению
Для заселения в гостиницы с 2026 года можно будет использовать водительское удостоверение
12:34 01.11.2025 (обновлено: 13:07 01.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 нояб – РИА Новости Крым. Россияне смогут предъявлять водительское удостоверение при заселении в гостиницы, помимо паспорта и загранпаспорта, сообщает пресс-служба правительства РФ.
Соответствующее постановление о внесении изменений в нормативные акты, регулирующие постановку граждан на регистрационный учет, подписано правительством.
Документ предусматривает, что с 1 января 2026 года гостиницы будут принимать водительские права в качестве удостоверения личности.
"Решение позволит сделать процедуру заселения в гостиницы более простой и удобной для граждан. Для гостиниц разработан четкий регламент действий на случай технических сбоев, что исключает правовые риски для бизнеса", – пояснили в пресс-службе.
Техническую поддержку при приеме водительских удостоверений обеспечит МВД: информационные системы министерства в режиме реального времени будут проверять подлинность прав через базы Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось
, что Совет Федерации единогласно одобрил закон о призыве на военную службу в течение календарного года - с 1 января по 31 декабря.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: