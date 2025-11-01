Рейтинг@Mail.ru
01.11.2025
Россия выступает за соблюдение единой безопасности для всех стран
Россия выступает за соблюдение единой безопасности для всех стран - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Россия выступает за соблюдение единой безопасности для всех стран
Россия выступает за соблюдение принципа единой и неделимой безопасности для всех стран. Об этом в ходе двенадцатого Совещания министров обороны стран-членов... РИА Новости Крым, 01.11.2025
2025-11-01T18:48
2025-11-01T18:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Россия выступает за соблюдение принципа единой и неделимой безопасности для всех стран. Об этом в ходе двенадцатого Совещания министров обороны стран-членов АСЕАН и партнеров по диалогу заявил замминистра обороны РФ Олег Савельев.И обратил внимание на действия отдельных нерегиональных государств, которые, по его словам, противоречат принципу стабильности. Особую опасность он усмотрел в деятельности закрытых блоковых структур под эгидой индо-тихоокеанских стратегий, таких как AUKUS, "Индо-тихоокеанская четверка", QUAD, SQUAD, JAPHUS.На полях совещания состоялись также рабочие встречи замминистра обороны РФ с заместителем министра обороны Малайзии и министром обороны Лаоса. Обсуждались планы двустороннего сотрудничества на 2026 год и перспективы развития отношений в рамках "СМОА плюс".Механизм "СМОА плюс" объединяет оборонные ведомства десяти стран Юго-Восточной Азии и партнеров по диалогу – Австралии, Индии, Китаю, Новой Зеландии, Республике Корея, России, США и Японии. Работа в рамках "СМОА плюс" ведется в семи рабочих группах, включая гуманитарное разминирование, чрезвычайное реагирование, военную медицину, безопасность на море, противодействие терроризму, организацию миротворческих операций и кибербезопасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Министры обороны России и Белоруссии обсудили военное сотрудничествоРФ и Беларусь подписали программу военного стратегического партнерстваБелоусов проверил объекты Минобороны России в Таджикистане
новости, россия, в мире, безопасность, сотрудничество
Россия выступает за соблюдение единой безопасности для всех стран

Россия выступает за единую и неделимую безопасность для всех стран – Савельев

18:48 01.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Россия выступает за соблюдение принципа единой и неделимой безопасности для всех стран. Об этом в ходе двенадцатого Совещания министров обороны стран-членов АСЕАН и партнеров по диалогу заявил замминистра обороны РФ Олег Савельев.
"Россия выступает за соблюдение принципа единой и неделимой безопасности, подразумевающего взаимоуважительное отношение между государствами и обеспечение странами своих интересов без ущерба безопасности других стран", – подчеркнул он.
И обратил внимание на действия отдельных нерегиональных государств, которые, по его словам, противоречат принципу стабильности. Особую опасность он усмотрел в деятельности закрытых блоковых структур под эгидой индо-тихоокеанских стратегий, таких как AUKUS, "Индо-тихоокеанская четверка", QUAD, SQUAD, JAPHUS.
"С учетом происходящего в настоящее время закрепления в Азии силового потенциала Североатлантического союза, полагаем вероятную трансформацию данных блоковых структур в ближайшей перспективе в "Индо-тихоокеанский альянс", прямой аналог НАТО. Последствия агрессивного расширения НАТО в Европе после распада Советского Союза в конечном итоге и привели к неизбежности военной операции на Украине", – пояснил Савельев.
На полях совещания состоялись также рабочие встречи замминистра обороны РФ с заместителем министра обороны Малайзии и министром обороны Лаоса. Обсуждались планы двустороннего сотрудничества на 2026 год и перспективы развития отношений в рамках "СМОА плюс".
Механизм "СМОА плюс" объединяет оборонные ведомства десяти стран Юго-Восточной Азии и партнеров по диалогу – Австралии, Индии, Китаю, Новой Зеландии, Республике Корея, России, США и Японии. Работа в рамках "СМОА плюс" ведется в семи рабочих группах, включая гуманитарное разминирование, чрезвычайное реагирование, военную медицину, безопасность на море, противодействие терроризму, организацию миротворческих операций и кибербезопасность.
