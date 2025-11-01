https://crimea.ria.ru/20251101/rossiya-vvela-sanktsii-protiv-predstaviteley-ukrainskoy-vlasti-1150615962.html

Россия ввела санкции против представителей украинской власти

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Россия включила некоторых представителей украинской власти в список физических лиц, в отношении которых введены санкции, соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Глава правительства РФ Михаил Мишустин внес изменения в перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры, утвержденный постановлением от 1 ноября 2018 года.Под санкции попали:* премьер-министр Украины Юлия Свириденко;* глава Минфина Сергей Марченко;* советник министра обороны Александр Кубраков;* министр экономики Алексей Соболев;* бывший замглавы офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Ростислав Шурма, экс-глава "Запорожстали".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

