Россия ввела санкции против представителей украинской власти - РИА Новости Крым, 01.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251101/rossiya-vvela-sanktsii-protiv-predstaviteley-ukrainskoy-vlasti-1150615962.html
Россия ввела санкции против представителей украинской власти
Россия ввела санкции против представителей украинской власти - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Россия ввела санкции против представителей украинской власти
Россия включила некоторых представителей украинской власти в список физических лиц, в отношении которых введены санкции, соответствующее постановление... РИА Новости Крым, 01.11.2025
2025-11-01T22:39
2025-11-01T22:49
новости
россия
правительство россии
михаил мишустин
санкции
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Россия включила некоторых представителей украинской власти в список физических лиц, в отношении которых введены санкции, соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Глава правительства РФ Михаил Мишустин внес изменения в перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры, утвержденный постановлением от 1 ноября 2018 года.Под санкции попали:* премьер-министр Украины Юлия Свириденко;* глава Минфина Сергей Марченко;* советник министра обороны Александр Кубраков;* министр экономики Алексей Соболев;* бывший замглавы офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Ростислав Шурма, экс-глава "Запорожстали".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
новости, россия, правительство россии, михаил мишустин, санкции
Россия ввела санкции против представителей украинской власти

Россия ввела экономические санкции против представителей украинской власти

22:39 01.11.2025 (обновлено: 22:49 01.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Россия включила некоторых представителей украинской власти в список физических лиц, в отношении которых введены санкции, соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин внес изменения в перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры, утвержденный постановлением от 1 ноября 2018 года.
Под санкции попали:
* премьер-министр Украины Юлия Свириденко;
* глава Минфина Сергей Марченко;
* советник министра обороны Александр Кубраков;
* министр экономики Алексей Соболев;
* бывший замглавы офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Ростислав Шурма, экс-глава "Запорожстали".
