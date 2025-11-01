https://crimea.ria.ru/20251101/rossiya-vvela-sanktsii-protiv-predstaviteley-ukrainskoy-vlasti-1150615962.html
Россия ввела санкции против представителей украинской власти
Россия ввела экономические санкции против представителей украинской власти
22:39 01.11.2025 (обновлено: 22:49 01.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Россия включила некоторых представителей украинской власти в список физических лиц, в отношении которых введены санкции, соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин внес изменения в перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры, утвержденный постановлением от 1 ноября 2018 года.
Под санкции попали:
* премьер-министр Украины Юлия Свириденко;
* глава Минфина Сергей Марченко;
* советник министра обороны Александр Кубраков;
* министр экономики Алексей Соболев;
* бывший замглавы офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Ростислав Шурма, экс-глава "Запорожстали".
