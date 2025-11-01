https://crimea.ria.ru/20251101/redkie-i-samye-populyarnye-imena-novorozhdennykh-v-krymu---statistika-1150575729.html
Редкие и самые популярные имена новорожденных в Крыму - статистика
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Самыми редкими именами для новорожденных на прошлой неделе в Крыму стали Амр и Самия, а самыми популярными – Михаил и Мария. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста республики.В рейтинг самых популярных имен вошли - Михаил и Марии. В минюсте отметили, что в лидерах также остаются: Александр, Максим, Богдан, Алексей, Артем, Мустафа, Амир, Медине, Аделина, Алиме, Ева, Виктория, София, Александра, Полина, Алина, Арина, Ангелина и Василиса.Ранее сообщалось, что в Крыму единично зарегистрированы имена Саледин и Каталея. К редким также отнесены Арлен, Синевер, Аркадий, Савелий, Платон, Эмир-Асан, Ария, Фаина, Мира, Аливия и Златослава.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Авель и Инсаф появились на свет в Крыму в июнеПособие по рождению ребенка в России - Путин поставил новую задачуРазваит и Цветомира: какие редкие имена дают маленьким крымчанам
