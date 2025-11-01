Рейтинг@Mail.ru
Редкие и самые популярные имена новорожденных в Крыму - статистика - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Редкие и самые популярные имена новорожденных в Крыму - статистика
Редкие и самые популярные имена новорожденных в Крыму - статистика - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Редкие и самые популярные имена новорожденных в Крыму - статистика
Самыми редкими именами для новорожденных на прошлой неделе в Крыму стали Амр и Самия, а самыми популярными – Михаил и Мария. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 01.11.2025
общество
статистика
минюст крыма
новости крыма
рго (русское географическое общество)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Самыми редкими именами для новорожденных на прошлой неделе в Крыму стали Амр и Самия, а самыми популярными – Михаил и Мария. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста республики.В рейтинг самых популярных имен вошли - Михаил и Марии. В минюсте отметили, что в лидерах также остаются: Александр, Максим, Богдан, Алексей, Артем, Мустафа, Амир, Медине, Аделина, Алиме, Ева, Виктория, София, Александра, Полина, Алина, Арина, Ангелина и Василиса.Ранее сообщалось, что в Крыму единично зарегистрированы имена Саледин и Каталея. К редким также отнесены Арлен, Синевер, Аркадий, Савелий, Платон, Эмир-Асан, Ария, Фаина, Мира, Аливия и Златослава.
общество, статистика, минюст крыма, новости крыма, рго (русское географическое общество)
Редкие и самые популярные имена новорожденных в Крыму - статистика

Имена для новорожденных в Крыму - статистика самых редких и популярных

08:08 01.11.2025
 
© Министр здравоохранения Республики КрымСемья
Семья
© Министр здравоохранения Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Самыми редкими именами для новорожденных на прошлой неделе в Крыму стали Амр и Самия, а самыми популярными – Михаил и Мария. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста республики.
"В список редких имен, которые присваивались единично новорожденным на прошлой неделе, вошли: Алла, Тея, Марйам, Аида, Ноэми, Теона, Сафинар, Ванесса, Микаэла, Нефизе, Стефания, Жасмина, Сумайя, Фера, Баграт, Лука, Кай, Иса, Даниял, Аким и Кямран", – рассказали в ведомстве.
В рейтинг самых популярных имен вошли - Михаил и Марии. В минюсте отметили, что в лидерах также остаются: Александр, Максим, Богдан, Алексей, Артем, Мустафа, Амир, Медине, Аделина, Алиме, Ева, Виктория, София, Александра, Полина, Алина, Арина, Ангелина и Василиса.
Ранее сообщалось, что в Крыму единично зарегистрированы имена Саледин и Каталея. К редким также отнесены Арлен, Синевер, Аркадий, Савелий, Платон, Эмир-Асан, Ария, Фаина, Мира, Аливия и Златослава.
ОбществоСтатистикаМинюст КрымаНовости КрымаРГО (Русское географическое общество)
 
