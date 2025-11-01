https://crimea.ria.ru/20251101/pvo-otrazila-nalet-bespilotnikov---sotnya-dronov-sbita-za-noch-nad-rossiey-1150590759.html
ПВО отразила налет беспилотников - сотня дронов сбита за ночь над Россией
ПВО отразила налет беспилотников - сотня дронов сбита за ночь над Россией - РИА Новости Крым, 01.11.2025
ПВО отразила налет беспилотников - сотня дронов сбита за ночь над Россией
Средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили 98 беспилотников ВСУ, в том числе 45 – над территорией Белгородской области. Об этом... РИА Новости Крым, 01.11.2025
2025-11-01T07:37
2025-11-01T07:37
2025-11-01T07:37
пво
новости сво
атаки всу
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/06/1134713195_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_6d62b22bc86b8c8ef2b25b26b72f7da8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили 98 беспилотников ВСУ, в том числе 45 – над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, 12 дронов уничтожили над Самарской областью, 11 – над территорией Московского региона, в том числе шесть дронов, летевших на столицу.По 10 беспилотников перехвачены над Воронежской и Ростовской областями, четыре – над Тульской областью, по два – над Липецкой и Рязанской областями, по одному – над Курской и Калужской областями.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на субботу средства противовоздушной обороны уничтожили шесть летевших на столицу беспилотников ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/06/1134713195_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_6eed478da5ddc3235c45dd738b920032.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пво, новости сво, атаки всу, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), новости
ПВО отразила налет беспилотников - сотня дронов сбита за ночь над Россией
Силы ПВО сбили 98 украинских беспилотников над регионами России за ночь
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили 98 беспилотников ВСУ, в том числе 45 – над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 31 октября до 7:00 1 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 98 украинских беспилотных летательных аппаратов: 45 БПЛА – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, 12 дронов уничтожили над Самарской областью, 11 – над территорией Московского региона, в том числе шесть дронов, летевших на столицу.
По 10 беспилотников перехвачены над Воронежской и Ростовской областями, четыре – над Тульской областью, по два – над Липецкой и Рязанской областями, по одному – над Курской и Калужской областями.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на субботу средства противовоздушной обороны уничтожили шесть летевших на столицу беспилотников ВСУ
.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.