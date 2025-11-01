https://crimea.ria.ru/20251101/pvo-otrazila-nalet-bespilotnikov---sotnya-dronov-sbita-za-noch-nad-rossiey-1150590759.html

ПВО отразила налет беспилотников - сотня дронов сбита за ночь над Россией

Средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили 98 беспилотников ВСУ, в том числе 45 – над территорией Белгородской области. Об этом...

2025-11-01

2025-11-01T07:37

2025-11-01T07:37

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили 98 беспилотников ВСУ, в том числе 45 – над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, 12 дронов уничтожили над Самарской областью, 11 – над территорией Московского региона, в том числе шесть дронов, летевших на столицу.По 10 беспилотников перехвачены над Воронежской и Ростовской областями, четыре – над Тульской областью, по два – над Липецкой и Рязанской областями, по одному – над Курской и Калужской областями.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на субботу средства противовоздушной обороны уничтожили шесть летевших на столицу беспилотников ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

