ПВО отразила налет беспилотников - сотня дронов сбита за ночь над Россией - РИА Новости Крым, 01.11.2025
ПВО отразила налет беспилотников - сотня дронов сбита за ночь над Россией
ПВО отразила налет беспилотников - сотня дронов сбита за ночь над Россией - РИА Новости Крым, 01.11.2025
ПВО отразила налет беспилотников - сотня дронов сбита за ночь над Россией
Средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили 98 беспилотников ВСУ, в том числе 45 – над территорией Белгородской области. Об этом... РИА Новости Крым, 01.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили 98 беспилотников ВСУ, в том числе 45 – над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, 12 дронов уничтожили над Самарской областью, 11 – над территорией Московского региона, в том числе шесть дронов, летевших на столицу.По 10 беспилотников перехвачены над Воронежской и Ростовской областями, четыре – над Тульской областью, по два – над Липецкой и Рязанской областями, по одному – над Курской и Калужской областями.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на субботу средства противовоздушной обороны уничтожили шесть летевших на столицу беспилотников ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
пво, новости сво, атаки всу, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), новости
ПВО отразила налет беспилотников - сотня дронов сбита за ночь над Россией

Силы ПВО сбили 98 украинских беспилотников над регионами России за ночь

07:37 01.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили 98 беспилотников ВСУ, в том числе 45 – над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 31 октября до 7:00 1 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 98 украинских беспилотных летательных аппаратов: 45 БПЛА – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, 12 дронов уничтожили над Самарской областью, 11 – над территорией Московского региона, в том числе шесть дронов, летевших на столицу.
По 10 беспилотников перехвачены над Воронежской и Ростовской областями, четыре – над Тульской областью, по два – над Липецкой и Рязанской областями, по одному – над Курской и Калужской областями.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на субботу средства противовоздушной обороны уничтожили шесть летевших на столицу беспилотников ВСУ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПВОНовости СВОАтаки ВСУМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
