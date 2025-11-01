https://crimea.ria.ru/20251101/pozhar-na-istoricheskom-bulvare-v-sevastopole-potushili-1150596927.html

Пожар на Историческом бульваре в Севастополе потушили

Пожар на Историческом бульваре в Севастополе потушили

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Пожар на Историческом бульваре в Севастополе потушен, сообщает пресс-служба МЧС города.Как уточнили в ведомстве, погибших, пострадавших нет. Ведется работа по установлению причин и обстоятельств происшествия.Ранее сообщалось, что в Севастополе вспыхнула уличная сцена на Историческом бульваре. Инцидент произошел в субботу в 9:39.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пожары тушат при помощи вертолетов и горных мотоцикловНа пожарах в Севастополе погибли 11 человекПожар в пятиэтажке в Сочи: эвакуированы 100 человек - четверо пострадали

