Пожар на Историческом бульваре в Севастополе потушили - РИА Новости Крым, 01.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251101/pozhar-na-istoricheskom-bulvare-v-sevastopole-potushili-1150596927.html
Пожар на Историческом бульваре в Севастополе потушили
Пожар на Историческом бульваре в Севастополе потушили - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Пожар на Историческом бульваре в Севастополе потушили
Пожар на Историческом бульваре в Севастополе потушен, сообщает пресс-служба МЧС города. РИА Новости Крым, 01.11.2025
2025-11-01T11:46
2025-11-01T11:46
севастополь
новости севастополя
пожар
происшествия
мчс севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/01/1150596611_0:111:1183:776_1920x0_80_0_0_8c5a20ba16cf67c399ca18728d48ac16.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Пожар на Историческом бульваре в Севастополе потушен, сообщает пресс-служба МЧС города.Как уточнили в ведомстве, погибших, пострадавших нет. Ведется работа по установлению причин и обстоятельств происшествия.Ранее сообщалось, что в Севастополе вспыхнула уличная сцена на Историческом бульваре. Инцидент произошел в субботу в 9:39.
севастополь
севастополь, новости севастополя, пожар, происшествия, мчс севастополя
Пожар на Историческом бульваре в Севастополе потушили

В Севастополе потушили пожар на Историческом бульваре

11:46 01.11.2025
 
© МЧС СевастополяПожар на Историческом бульваре в Севастополе
Пожар на Историческом бульваре в Севастополе
© МЧС Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Пожар на Историческом бульваре в Севастополе потушен, сообщает пресс-служба МЧС города.
"В 11 часов 14 минут огнеборцы МЧС России по Севастополю ликвидировали его полностью", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, погибших, пострадавших нет. Ведется работа по установлению причин и обстоятельств происшествия.
Ранее сообщалось, что в Севастополе вспыхнула уличная сцена на Историческом бульваре. Инцидент произошел в субботу в 9:39.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму пожары тушат при помощи вертолетов и горных мотоциклов
На пожарах в Севастополе погибли 11 человек
Пожар в пятиэтажке в Сочи: эвакуированы 100 человек - четверо пострадали
 
СевастопольНовости СевастополяПожарПроисшествияМЧС Севастополя
 
