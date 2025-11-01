https://crimea.ria.ru/20251101/pozhar-na-istoricheskom-bulvare-v-sevastopole-potushili-1150596927.html
Пожар на Историческом бульваре в Севастополе потушили
Пожар на Историческом бульваре в Севастополе потушен, сообщает пресс-служба МЧС города. РИА Новости Крым, 01.11.2025
2025-11-01T11:46
севастополь
новости севастополя
пожар
происшествия
мчс севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/01/1150596611_0:111:1183:776_1920x0_80_0_0_8c5a20ba16cf67c399ca18728d48ac16.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Пожар на Историческом бульваре в Севастополе потушен, сообщает пресс-служба МЧС города.Как уточнили в ведомстве, погибших, пострадавших нет. Ведется работа по установлению причин и обстоятельств происшествия.Ранее сообщалось, что в Севастополе вспыхнула уличная сцена на Историческом бульваре. Инцидент произошел в субботу в 9:39.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пожары тушат при помощи вертолетов и горных мотоцикловНа пожарах в Севастополе погибли 11 человекПожар в пятиэтажке в Сочи: эвакуированы 100 человек - четверо пострадали
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
