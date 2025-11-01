Рейтинг@Mail.ru
Поток туристов в Херсонскую область достиг 100 тысяч человек - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Поток туристов в Херсонскую область достиг 100 тысяч человек
Поток туристов в Херсонскую область достиг 100 тысяч человек - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Поток туристов в Херсонскую область достиг 100 тысяч человек
Поток туристов в Херсонскую область вырос на 17% по сравнению с 2024 годом. В этом году количество отдыхающих в регионе достигло 100 тысяч человек. Такие данные РИА Новости Крым, 31.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Поток туристов в Херсонскую область вырос на 17% по сравнению с 2024 годом. В этом году количество отдыхающих в регионе достигло 100 тысяч человек. Такие данные приводит региональное минтуризма.В ведомстве уточнили, что большинство путешественников едут в Херсонскую область отдохнуть на море и оздоровиться. Популярностью у туристов пользовались районы Арабатской стрелки – Розовое озеро, аквапарк в селе Счастливцево, Арабатские термы, и Лемурийское озеро в селе Григоровка. А самым популярным местом по итогам турсезона 2025 года стала Аскания-Нова.Отдельно в министерстве отметили создание в поселке Счастливцево Генического округа круглогодичного арт-кластера "Таврида.Арт", который уже начал привлекать гостей в регион.Как сообщалось ранее, Запорожская область заинтересована в более тесном сотрудничестве с Крымом в части разработки совместных маршрутов для туристов, которые выбирают сухопутный коридор.
Поток туристов в Херсонскую область достиг 100 тысяч человек

С начала 2025 года Херсонскую область посетили около 100 тысяч туристов

06:42 01.11.2025
 
Дендропарк на полуострове Хорлы в Херсонской области
Дендропарк на полуострове Хорлы в Херсонской области
© Минкурортов Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Поток туристов в Херсонскую область вырос на 17% по сравнению с 2024 годом. В этом году количество отдыхающих в регионе достигло 100 тысяч человек. Такие данные приводит региональное минтуризма.
"Около 100 тысяч туристов посетили регион за 2025 год. Это число чуть больше прогнозного значения в 85 тысяч человек. В целом же потенциал Херсонской области гораздо выше", — рассказали в министерстве.
В ведомстве уточнили, что большинство путешественников едут в Херсонскую область отдохнуть на море и оздоровиться. Популярностью у туристов пользовались районы Арабатской стрелки – Розовое озеро, аквапарк в селе Счастливцево, Арабатские термы, и Лемурийское озеро в селе Григоровка. А самым популярным местом по итогам турсезона 2025 года стала Аскания-Нова.
Отдельно в министерстве отметили создание в поселке Счастливцево Генического округа круглогодичного арт-кластера "Таврида.Арт", который уже начал привлекать гостей в регион.
Как сообщалось ранее, Запорожская область заинтересована в более тесном сотрудничестве с Крымом в части разработки совместных маршрутов для туристов, которые выбирают сухопутный коридор.
