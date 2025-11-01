https://crimea.ria.ru/20251101/potok-turistov-v-khersonskuyu-oblast-dostig-100-tysyach-chelovek-1150572984.html

Поток туристов в Херсонскую область достиг 100 тысяч человек

Поток туристов в Херсонскую область достиг 100 тысяч человек - РИА Новости Крым, 31.10.2025

Поток туристов в Херсонскую область достиг 100 тысяч человек

Поток туристов в Херсонскую область вырос на 17% по сравнению с 2024 годом. В этом году количество отдыхающих в регионе достигло 100 тысяч человек. Такие данные РИА Новости Крым, 31.10.2025

2025-11-01T06:42

2025-11-01T06:42

2025-10-31T17:08

туризм

херсонская область

внутренний туризм

новые регионы россии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1f/1150572872_0:70:746:490_1920x0_80_0_0_0ba90d7858384a19c185f79cff6be98b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Поток туристов в Херсонскую область вырос на 17% по сравнению с 2024 годом. В этом году количество отдыхающих в регионе достигло 100 тысяч человек. Такие данные приводит региональное минтуризма.В ведомстве уточнили, что большинство путешественников едут в Херсонскую область отдохнуть на море и оздоровиться. Популярностью у туристов пользовались районы Арабатской стрелки – Розовое озеро, аквапарк в селе Счастливцево, Арабатские термы, и Лемурийское озеро в селе Григоровка. А самым популярным местом по итогам турсезона 2025 года стала Аскания-Нова.Отдельно в министерстве отметили создание в поселке Счастливцево Генического округа круглогодичного арт-кластера "Таврида.Арт", который уже начал привлекать гостей в регион.Как сообщалось ранее, Запорожская область заинтересована в более тесном сотрудничестве с Крымом в части разработки совместных маршрутов для туристов, которые выбирают сухопутный коридор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ДНР нужны совместные с Крымом туристические маршрутыКрым и исторические регионы объединяются для развития туротраслиКрым стал лидером по легализации гостевых домов в федеральном реестре

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, херсонская область, внутренний туризм, новые регионы россии, общество