Погода в Крыму в первый день ноября
2025-11-01T00:01
2025-11-01T00:01
2025-10-31T19:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму сохранится теплая и сухая погода, благодаря продолжающемуся влиянию антициклона. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +15...17.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +14...16.
Погода в Крыму в первый день ноября
