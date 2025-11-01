Рейтинг@Mail.ru
Погода в Крыму в первый день ноября - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251101/pogoda-v-krymu-v-pervyy-den-noyabrya-1150429963.html
Погода в Крыму в первый день ноября
Погода в Крыму в первый день ноября - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Погода в Крыму в первый день ноября
В субботу в Крыму сохранится теплая и сухая погода, благодаря продолжающемуся влиянию антициклона. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 31.10.2025
2025-11-01T00:01
2025-10-31T19:19
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1e/1150555003_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ac78e1e8725d276a0a4c78ce0dd325af.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму сохранится теплая и сухая погода, благодаря продолжающемуся влиянию антициклона. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +15...17.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +14...16.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1e/1150555003_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a77061ac2f007d41b5eb99797e009301.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в первый день ноября

Погода в Крыму 1 ноября

00:01 01.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсень на южном берегу Крыма
Осень на южном берегу Крыма - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму сохранится теплая и сухая погода, благодаря продолжающемуся влиянию антициклона. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер 1 ноября северо-западный, 2-3 ноября юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3…8, на южном побережье до +11; днем +14…19, в горах +8…13", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +15...17.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +14...16.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в первый день ноября
00:00Какой сегодня праздник: 1 ноября
23:33Над Крымом отработала ПВО: 34 дрона сбиты над тремя регионами России
22:33Атака на Орел и катастрофа ВСУ на фронте: главное за день
22:10В Крыму подтвердить постановку на налоговый учет можно будет через ЕГРН
21:45Держи карман уже: крымчан обманули на 10 млн за неделю
21:34В Крыму мужчину подозревают в хранении 21 кг марихуаны
21:24Крымский мост сейчас - обстановка на 21 час
21:18Пентагон дал "зеленый свет" на передачу ракет Tomahawk Украине – СМИ
20:37Ренессанс "бабьего лета": погода на выходные в Крыму от ФОБОС
20:20В Крыму отец задолжал ребенку 700 тысяч рублей - дело рассмотрит суд
19:48Эксперт раскрыл подоплеку заявления Трампа о ядерных испытаниях США
19:33Празднуют ли Хэллоуин в Крыму - опрос
19:19Последнее дыхание тепла: что было в Крыму в октябре
18:56На севере Крыма открыли 16 модульных ФАПов и врачебных амбулаторий
18:43Рейд в Севастополе закрыт
18:4286-летний мужчина попал под колеса авто в Севастополе
18:33В центре Симферополя 1 ноября ограничат движения транспорта
18:20Россия выразила протест Японии из-за военных учений вблизи границ РФ
18:13"СВОе дело": в Симферополе прошла стратегическая сессия
Лента новостейМолния