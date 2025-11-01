https://crimea.ria.ru/20251101/pogoda-v-krymu-v-pervyy-den-noyabrya-1150429963.html

Погода в Крыму в первый день ноября

Погода в Крыму в первый день ноября

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму сохранится теплая и сухая погода, благодаря продолжающемуся влиянию антициклона. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +15...17.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +14...16.

