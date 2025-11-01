https://crimea.ria.ru/20251101/pesnya-o-mame-i-rodine-vmesto-zvonka-chto-deti-uslyshat-v-shkolakh-v-noyabre-1150605841.html

Песня о маме и Родине вместо звонка: что дети услышат в школах в ноябре

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В ноябре вместо звонков в школах будут звучать песни о мамах и современные патриотические песни.Как сообщают в пресс-службе министерства просвещения России, в подборку вошли произведения Дениса Майданова, Евгения Воробьева, Жанны Гореловой и Елены Плотниковой, ставшие классикой для детской патриотической песни.Также к 8 ноября мелодии планируется приурочить к Международному дню пианиста, а 30 ноября – к Дню матери.Все эти инициативы будут реализованы в рамках проекта проект "Мелодии вместо звонков", который реализуется в 2025-2026 учебном году. Так, в сентябре в школах звучали песни о школе, а в октябре – с акцентом на День учителя и осенние музыкальные даты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Книга "Дорогами Крымской весны" войдет в курс внеурочных занятий в школахНа собрания в школы родители могут ходить очно или онлайн – властиВ школах Крыма появятся уроки-беседы по безопасности

