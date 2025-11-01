Рейтинг@Mail.ru
Песня о маме и Родине вместо звонка: что дети услышат в школах в ноябре - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Песня о маме и Родине вместо звонка: что дети услышат в школах в ноябре
Песня о маме и Родине вместо звонка: что дети услышат в школах в ноябре
В ноябре вместо звонков в школах будут звучать песни о мамах и современные патриотические песни. РИА Новости Крым, 01.11.2025
2025-11-01T15:02
2025-11-01T14:41
школа
образование в россии
патриотическое воспитание
новости
минпросвещения рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В ноябре вместо звонков в школах будут звучать песни о мамах и современные патриотические песни.Как сообщают в пресс-службе министерства просвещения России, в подборку вошли произведения Дениса Майданова, Евгения Воробьева, Жанны Гореловой и Елены Плотниковой, ставшие классикой для детской патриотической песни.Также к 8 ноября мелодии планируется приурочить к Международному дню пианиста, а 30 ноября – к Дню матери.Все эти инициативы будут реализованы в рамках проекта проект "Мелодии вместо звонков", который реализуется в 2025-2026 учебном году. Так, в сентябре в школах звучали песни о школе, а в октябре – с акцентом на День учителя и осенние музыкальные даты.
школа, образование в россии, патриотическое воспитание, новости, минпросвещения рф
Песня о маме и Родине вместо звонка: что дети услышат в школах в ноябре

В школах России в ноябре вместо звонков прозвучат песни о маме и Родине

15:02 01.11.2025
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваШкольный звонок
Школьный звонок
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В ноябре вместо звонков в школах будут звучать песни о мамах и современные патриотические песни.
Как сообщают в пресс-службе министерства просвещения России, в подборку вошли произведения Дениса Майданова, Евгения Воробьева, Жанны Гореловой и Елены Плотниковой, ставшие классикой для детской патриотической песни.
"Учащиеся услышат современные патриотические песни, объединенные темой общих ценностей. Ноябрьский список композиций проекта "Мелодии вместо звонков" поможет учащимся обсудить на переменах темы общности, единства страны и любви к Родине, что позволит укрепить доверие в классе и сделать школьную атмосферу еще дружнее", – считают в минпросвещения.
Также к 8 ноября мелодии планируется приурочить к Международному дню пианиста, а 30 ноября – к Дню матери.
Все эти инициативы будут реализованы в рамках проекта проект "Мелодии вместо звонков", который реализуется в 2025-2026 учебном году. Так, в сентябре в школах звучали песни о школе, а в октябре – с акцентом на День учителя и осенние музыкальные даты.
"Ежемесячно образовательные учреждения получают тематическую музыкальную подборку и рекомендации, как использовать композиции. Задача проекта – сделать школьную среду теплее и содержательнее, поддержать разговор о важных датах и ценностях", – объясняют с федеральном министерстве.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Книга "Дорогами Крымской весны" войдет в курс внеурочных занятий в школах
На собрания в школы родители могут ходить очно или онлайн – власти
В школах Крыма появятся уроки-беседы по безопасности
 
ШколаОбразование в РоссииПатриотическое воспитаниеНовостиМинпросвещения РФ
 
