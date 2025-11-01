Рейтинг@Mail.ru
От рассвета до заката: один день в ноябрьском парке в Крыму
От рассвета до заката: один день в ноябрьском парке в Крыму
От рассвета до заката: один день в ноябрьском парке в Крыму - РИА Новости Крым, 01.11.2025
От рассвета до заката: один день в ноябрьском парке в Крыму
Осень – самое романтическое время прогулок по городским скверам и паркам: разноцветная листва, последние яркие цветы, лучи солнца, пробивающиеся сквозь редеющие РИА Новости Крым, 01.11.2025
2025-11-01T22:22
2025-11-01T22:22
Осень – самое романтическое время прогулок по городским скверам и паркам: разноцветная листва, последние яркие цветы, лучи солнца, пробивающиеся сквозь редеющие кроны или редкий дождичек – лирическое увяданье во всей своей красе. Молодежь сейчас называет это "вайб", люди постарше – "настроением". Но в воздухе точно разлито что-то такое, что заставляет нас немного грустить, замедляться, больше думать о жизни и о себе. Ноябрь – время начать подводить итоги прошедшего года, пить горячий чай с домашними пирогами, обнять близких и обязательно ждать весны.Первый день ноября в Крыму – в фотоленте РИА Новости Крым.
крым, фото, парк юрия гагарина в симферополе, симферополь, экология, природа
От рассвета до заката: один день в ноябрьском парке в Крыму

Первый день ноября в крымском парке – фотолента РИА Новости Крым

22:22 01.11.2025
 
Осень – самое романтическое время прогулок по городским скверам и паркам: разноцветная листва, последние яркие цветы, лучи солнца, пробивающиеся сквозь редеющие кроны или редкий дождичек – лирическое увяданье во всей своей красе.
Молодежь сейчас называет это "вайб", люди постарше – "настроением". Но в воздухе точно разлито что-то такое, что заставляет нас немного грустить, замедляться, больше думать о жизни и о себе.
Ноябрь – время начать подводить итоги прошедшего года, пить горячий чай с домашними пирогами, обнять близких и обязательно ждать весны.
Первый день ноября в Крыму – в фотоленте РИА Новости Крым.

Ранним утром трава еще не в инее, но в холоднейшей росе.

Лист на траве
1 из 11

Ранним утром трава еще не в инее, но в холоднейшей росе.

Солнышко встает поздно, освещая лучами, которые все еще греют, листву.

Листва, пронзенная солнцем
2 из 11

Солнышко встает поздно, освещая лучами, которые все еще греют, листву.

Некоторые деревья еще не облетели и радуют золотом...

Солнечная листва осенью
3 из 11

Некоторые деревья еще не облетели и радуют золотом...

...а некоторые перепутали осень с весною.

Осенью расцвела сирень
4 из 11

...а некоторые перепутали осень с весною.

Розы цветут из последних ноябрьских сил.

Розы
5 из 11

Розы цветут из последних ноябрьских сил.

Добрые симферопольцы уже готовятся помогать птицам зимой.

Кормушка для птиц
6 из 11

Добрые симферопольцы уже готовятся помогать птицам зимой.

Октябрьские дожди не особо сказались на состоянии русла рек Салгира.

Обмелевшее русло Салгира
7 из 11

Октябрьские дожди не особо сказались на состоянии русла рек Салгира.

Утки остаются зимовать в крымской столице.

Утки на воде
8 из 11

Утки остаются зимовать в крымской столице.

Кто-то видит в осенних лужах грязь, а кто-то – отголосок летних каникул.

Отражение
9 из 11

Кто-то видит в осенних лужах грязь, а кто-то – отголосок летних каникул.

Последние осенние цветы.

Последние осенние цветы
10 из 11

Последние осенние цветы.

Осенний вечерний свет.

Осенний вечерний свет
11 из 11

Осенний вечерний свет.

Фотоленты Крым Парк Юрия Гагарина в Симферополе Симферополь Экология Природа
 
