От рассвета до заката: один день в ноябрьском парке в Крыму

Осень – самое романтическое время прогулок по городским скверам и паркам: разноцветная листва, последние яркие цветы, лучи солнца, пробивающиеся сквозь редеющие кроны или редкий дождичек – лирическое увяданье во всей своей красе. Молодежь сейчас называет это "вайб", люди постарше – "настроением". Но в воздухе точно разлито что-то такое, что заставляет нас немного грустить, замедляться, больше думать о жизни и о себе. Ноябрь – время начать подводить итоги прошедшего года, пить горячий чай с домашними пирогами, обнять близких и обязательно ждать весны.Первый день ноября в Крыму – в фотоленте РИА Новости Крым.
Осень – самое романтическое время прогулок по городским скверам и паркам: разноцветная листва, последние яркие цветы, лучи солнца, пробивающиеся сквозь редеющие кроны или редкий дождичек – лирическое увяданье во всей своей красе.
Молодежь сейчас называет это "вайб", люди постарше – "настроением". Но в воздухе точно разлито что-то такое, что заставляет нас немного грустить, замедляться, больше думать о жизни и о себе.
Ноябрь – время начать подводить итоги прошедшего года, пить горячий чай с домашними пирогами, обнять близких и обязательно ждать весны.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В. Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601