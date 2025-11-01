https://crimea.ria.ru/20251101/ot-rassveta-do-zakata-odin-den-v-noyabrskom-parke-v-krymu-1150596114.html

От рассвета до заката: один день в ноябрьском парке в Крыму

От рассвета до заката: один день в ноябрьском парке в Крыму - РИА Новости Крым, 01.11.2025

От рассвета до заката: один день в ноябрьском парке в Крыму

Осень – самое романтическое время прогулок по городским скверам и паркам: разноцветная листва, последние яркие цветы, лучи солнца, пробивающиеся сквозь редеющие

Осень – самое романтическое время прогулок по городским скверам и паркам: разноцветная листва, последние яркие цветы, лучи солнца, пробивающиеся сквозь редеющие кроны или редкий дождичек – лирическое увяданье во всей своей красе. Молодежь сейчас называет это "вайб", люди постарше – "настроением". Но в воздухе точно разлито что-то такое, что заставляет нас немного грустить, замедляться, больше думать о жизни и о себе. Ноябрь – время начать подводить итоги прошедшего года, пить горячий чай с домашними пирогами, обнять близких и обязательно ждать весны.Первый день ноября в Крыму – в фотоленте РИА Новости Крым.

