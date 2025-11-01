https://crimea.ria.ru/20251101/nad-krymom-sbit-bespilotnik-vsu--1150605102.html
Над Крымом сбит беспилотник ВСУ
Российские силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника, в том числе над Крымом. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 01.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника, в том числе над Крымом. Об этом сообщает Минобороны России.Ранее силами и средствами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря был уничтожен безэкипажный катер. Кроме того, российские военные сорвали высадку украинского десанта около Красноармейска. Все 11 человек, высадившиеся с вертолета, уничтожены.За ночь средства противовоздушной обороны сбили 98 беспилотников ВСУ, в том числе 45 – над территорией Белгородской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: потери Киева за сутки составили более 1300 боевиков ПВО отразила налет беспилотников - сотня дронов сбита за ночь над РоссиейНад Крымом отработала ПВО: 34 дрона сбиты над тремя регионами России
14:24 01.11.2025 (обновлено: 14:29 01.11.2025)