Над Крымом сбит беспилотник ВСУ - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Над Крымом сбит беспилотник ВСУ
Над Крымом сбит беспилотник ВСУ
Над Крымом сбит беспилотник ВСУ
Российские силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника, в том числе над Крымом. Об этом сообщает Минобороны России.
2025-11-01T14:24
2025-11-01T14:29
крым
новости крыма
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника, в том числе над Крымом. Об этом сообщает Минобороны России.Ранее силами и средствами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря был уничтожен безэкипажный катер. Кроме того, российские военные сорвали высадку украинского десанта около Красноармейска. Все 11 человек, высадившиеся с вертолета, уничтожены.За ночь средства противовоздушной обороны сбили 98 беспилотников ВСУ, в том числе 45 – над территорией Белгородской области.
крым
крым, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, министерство обороны рф
Над Крымом сбит беспилотник ВСУ

Над Крымом уничтожили беспилотник ВСУ – Минобороны России

14:24 01.11.2025 (обновлено: 14:29 01.11.2025)
 
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника, в том числе над Крымом. Об этом сообщает Минобороны России.
"С 09.00 до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по одному – над территориями Белгородской, Курской областей и Республики Крым", - сообщили в ведомстве.
Ранее силами и средствами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря был уничтожен безэкипажный катер. Кроме того, российские военные сорвали высадку украинского десанта около Красноармейска. Все 11 человек, высадившиеся с вертолета, уничтожены.
За ночь средства противовоздушной обороны сбили 98 беспилотников ВСУ, в том числе 45 – над территорией Белгородской области.
КрымНовости КрымаБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ на КрымВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФ
 
