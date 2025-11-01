Рейтинг@Mail.ru
На подлете к Москве сбили шесть беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 01.11.2025
На подлете к Москве сбили шесть беспилотников ВСУ
На подлете к Москве сбили шесть беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 01.11.2025
На подлете к Москве сбили шесть беспилотников ВСУ
Средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи уничтожили шесть летевших на Москву беспилотников ВСУ, следует из сообщений столичного мэра Сергея... РИА Новости Крым, 01.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи уничтожили шесть летевших на Москву беспилотников ВСУ, следует из сообщений столичного мэра Сергея Собянина в Telegram.Сообщение об уничтожении первого БПЛА градоначальник опубликовал в своем канале в 0:40."ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он.Аналогичные сообщения Собянин публиковал в Telegram-канале еще несколько раз в течение ночи. Так, в 3:48 он сообщил об уничтожении еще двух беспилотников ВСУ.Накануне поздно вечером с 20.00 мск до 23.00 мск средства ПВО сбили 38 БПЛА противника над Белгородской и Воронежской областями, а также над Крымом. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
На подлете к Москве сбили шесть беспилотников ВСУ

ПВО уничтожила шесть летевших на Москву украинских беспилотников за ночь – Собянин

07:18 01.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи уничтожили шесть летевших на Москву беспилотников ВСУ, следует из сообщений столичного мэра Сергея Собянина в Telegram.
Сообщение об уничтожении первого БПЛА градоначальник опубликовал в своем канале в 0:40.
"ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он.
Аналогичные сообщения Собянин публиковал в Telegram-канале еще несколько раз в течение ночи. Так, в 3:48 он сообщил об уничтожении еще двух беспилотников ВСУ.
Накануне поздно вечером с 20.00 мск до 23.00 мск средства ПВО сбили 38 БПЛА противника над Белгородской и Воронежской областями, а также над Крымом.
