https://crimea.ria.ru/20251101/na-podlete-k-moskve-sbili-shest-bespilotnikov-vsu-1150590508.html

На подлете к Москве сбили шесть беспилотников ВСУ

На подлете к Москве сбили шесть беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 01.11.2025

На подлете к Москве сбили шесть беспилотников ВСУ

Средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи уничтожили шесть летевших на Москву беспилотников ВСУ, следует из сообщений столичного мэра Сергея... РИА Новости Крым, 01.11.2025

2025-11-01T07:18

2025-11-01T07:18

2025-11-01T07:13

сергей собянин

москва

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

новости

новости сво

пво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633402_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8bda314dc8d017dc71e2d7c368bcfe97.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи уничтожили шесть летевших на Москву беспилотников ВСУ, следует из сообщений столичного мэра Сергея Собянина в Telegram.Сообщение об уничтожении первого БПЛА градоначальник опубликовал в своем канале в 0:40."ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он.Аналогичные сообщения Собянин публиковал в Telegram-канале еще несколько раз в течение ночи. Так, в 3:48 он сообщил об уничтожении еще двух беспилотников ВСУ.Накануне поздно вечером с 20.00 мск до 23.00 мск средства ПВО сбили 38 БПЛА противника над Белгородской и Воронежской областями, а также над Крымом. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, москва, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости, новости сво, пво