На подлете к Москве сбили шесть беспилотников ВСУ

2025-11-01T07:18
2025-11-01T07:18
2025-11-01T07:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи уничтожили шесть летевших на Москву беспилотников ВСУ, следует из сообщений столичного мэра Сергея Собянина в Telegram.
Сообщение об уничтожении первого БПЛА градоначальник опубликовал в своем канале в 0:40.
"ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он.
Аналогичные сообщения Собянин публиковал в Telegram-канале еще несколько раз в течение ночи. Так, в 3:48 он сообщил об уничтожении еще двух беспилотников ВСУ.
Накануне поздно вечером с 20.00 мск до 23.00 мск средства ПВО сбили 38 БПЛА противника над Белгородской и Воронежской областями, а также над Крымом.
