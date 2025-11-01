https://crimea.ria.ru/20251101/na-istoricheskom-bulvare-v-sevastopole-zagorelas-ulichnaya-stsena--1150592586.html
На Историческом бульваре в Севастополе загорелась уличная сцена
В Севастополе вспыхнула уличная сцена на Историческом бульваре, говорится в сообщении регионального главка МЧС России. РИА Новости Крым, 01.11.2025
2025-11-01T10:21
2025-11-01T10:21
2025-11-01T10:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе вспыхнула уличная сцена на Историческом бульваре, говорится в сообщении регионального главка МЧС России.Инцидент произошел в субботу в 9:39.Погибших и пострадавших нет. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Сейчас спасатели ведут работы по проливке. Причины пожара выясняют эксперты. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в пятиэтажке в Сочи: эвакуированы 100 человек - четверо пострадалиВ Крыму сгорела "ГАЗель"В Крыму пожары тушат при помощи вертолетов и горных мотоциклов
