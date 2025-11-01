Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: увеличивается время ожидания выезда с полуострова - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20251101/krymskiy-most-uvelichivaetsya-vremya-ozhidaniya-vyezda-s-poluostrova-1150604775.html
Крымский мост: увеличивается время ожидания выезда с полуострова
Крымский мост: увеличивается время ожидания выезда с полуострова - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Крымский мост: увеличивается время ожидания выезда с полуострова
Пробка перед Крымским мостом на выезде с полуострова продолжает расти, время ожидания перед досмотровыми пунктами составляет около двух часов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.11.2025
2025-11-01T14:10
2025-11-01T14:10
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150119050_0:139:3147:1909_1920x0_80_0_0_57ce35ea07edab724dfa2a650ac6ac77.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 нояб – РИА Новости Крым. Пробка перед Крымским мостом на выезде с полуострова продолжает расти, время ожидания перед досмотровыми пунктами составляет около двух часов. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Пробка на выезде из Крыма начала образовываться в 11 утра. Тогда проезда ожидали 98 машин. Спустя час очередь выросла в три раза.Проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Меры безопасности усилены, так как в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.С 3 ноября 2025 года вводится запрет на проезд электромобилей и гибридных авто по Крымскому мосту со стороны Кубани и Керчи. Владельцам таких машин предлагают использовать альтернативную дорогу – сухопутный маршрут от Таганрога до Джанкоя. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150119050_209:0:2938:2047_1920x0_80_0_0_a9958ebbe4ca0b7745b5a0a4e3fd00fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: увеличивается время ожидания выезда с полуострова

Крымский мост – в очереди на выезд с полуострова скопилось более 500 авто

14:10 01.11.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 нояб – РИА Новости Крым. Пробка перед Крымским мостом на выезде с полуострова продолжает расти, время ожидания перед досмотровыми пунктами составляет около двух часов. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 550 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", – говорится в публикации по состоянию на 14.00.
Пробка на выезде из Крыма начала образовываться в 11 утра. Тогда проезда ожидали 98 машин. Спустя час очередь выросла в три раза.
Проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Меры безопасности усилены, так как в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
С 3 ноября 2025 года вводится запрет на проезд электромобилей и гибридных авто по Крымскому мосту со стороны Кубани и Керчи. Владельцам таких машин предлагают использовать альтернативную дорогу – сухопутный маршрут от Таганрога до Джанкоя. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:22Аксенов объявил о ликвидации Госкомитета по регистрации и кадастру Крыма
17:02Новый утильсбор вступит в силу с 1 декабря
16:43Шестеро детей попали в больницу из-за кишечной инфекции в Дагестане
16:28В Севастополе завершили уборку винограда
16:11Украинские военные начали сдаваться в плен в Красноармейске
15:48В Крыму за один день высадили 33 тысячи деревьев и кустарников
15:28Саперы работают на Керченском полуострове
15:15Что стоит за заявлением Киева об уничтожении "Орешника"
15:02Песня о маме и Родине вместо звонка: что дети услышат в школах в ноябре
14:46В Севастополе более 8,5 тысяч горожан пожаловались на отопление
14:35В Евпаторийском лесничестве прошла акция "Сохраним лес"
14:24Над Крымом сбит беспилотник ВСУ
14:20Новости СВО: потери Киева за сутки составили более 1300 боевиков
14:10Крымский мост: увеличивается время ожидания выезда с полуострова
13:52В НАТО представили концепцию сдерживания России в Европе
13:40ВТБ удвоил число городов с доступным выездным сервисом
13:28В Керчи открыли часовню в честь участия казаков в Крымской весне
13:16Виновнику ДТП с пострадавшим в Крыму отменили условный срок
12:56РФ может потребовать от Европы компенсацию после СВО - финский политик
12:36Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном море
Лента новостейМолния