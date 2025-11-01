https://crimea.ria.ru/20251101/krymskiy-most-uvelichivaetsya-vremya-ozhidaniya-vyezda-s-poluostrova-1150604775.html
Крымский мост: увеличивается время ожидания выезда с полуострова
Крымский мост: увеличивается время ожидания выезда с полуострова - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Крымский мост: увеличивается время ожидания выезда с полуострова
Пробка перед Крымским мостом на выезде с полуострова продолжает расти, время ожидания перед досмотровыми пунктами составляет около двух часов.
2025-11-01T14:10
2025-11-01T14:10
2025-11-01T14:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 нояб – РИА Новости Крым. Пробка перед Крымским мостом на выезде с полуострова продолжает расти, время ожидания перед досмотровыми пунктами составляет около двух часов. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Пробка на выезде из Крыма начала образовываться в 11 утра. Тогда проезда ожидали 98 машин. Спустя час очередь выросла в три раза.Проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Меры безопасности усилены, так как в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.С 3 ноября 2025 года вводится запрет на проезд электромобилей и гибридных авто по Крымскому мосту со стороны Кубани и Керчи. Владельцам таких машин предлагают использовать альтернативную дорогу – сухопутный маршрут от Таганрога до Джанкоя. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост: увеличивается время ожидания выезда с полуострова
