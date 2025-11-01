https://crimea.ria.ru/20251101/krymskiy-most-uvelichivaetsya-vremya-ozhidaniya-vyezda-s-poluostrova-1150604775.html

Крымский мост: увеличивается время ожидания выезда с полуострова

Крымский мост: увеличивается время ожидания выезда с полуострова - РИА Новости Крым, 01.11.2025

Крымский мост: увеличивается время ожидания выезда с полуострова

Пробка перед Крымским мостом на выезде с полуострова продолжает расти, время ожидания перед досмотровыми пунктами составляет около двух часов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.11.2025

2025-11-01T14:10

2025-11-01T14:10

2025-11-01T14:10

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

тамань

краснодарский край

очереди на крымском мосту

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150119050_0:139:3147:1909_1920x0_80_0_0_57ce35ea07edab724dfa2a650ac6ac77.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 нояб – РИА Новости Крым. Пробка перед Крымским мостом на выезде с полуострова продолжает расти, время ожидания перед досмотровыми пунктами составляет около двух часов. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Пробка на выезде из Крыма начала образовываться в 11 утра. Тогда проезда ожидали 98 машин. Спустя час очередь выросла в три раза.Проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Меры безопасности усилены, так как в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.С 3 ноября 2025 года вводится запрет на проезд электромобилей и гибридных авто по Крымскому мосту со стороны Кубани и Керчи. Владельцам таких машин предлагают использовать альтернативную дорогу – сухопутный маршрут от Таганрога до Джанкоя. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту