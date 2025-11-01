https://crimea.ria.ru/20251101/krymskiy-most-operativnaya-obstanovka-v-subbotu-vecherom-1150610756.html
Крымский мост: оперативная обстановка в субботу вечером
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста в субботу вечером выезда с полуострова ждут более 300 авто. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.С 3 ноября электромобилям и гибридным авто запретят въезд на Крымский мост со стороны Тамани и Керчи.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
