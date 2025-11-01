Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: оперативная обстановка в субботу вечером - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост: оперативная обстановка в субботу вечером
Крымский мост: оперативная обстановка в субботу вечером - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Крымский мост: оперативная обстановка в субботу вечером
Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста в субботу вечером выезда с полуострова ждут более 300 авто. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала... РИА Новости Крым, 01.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста в субботу вечером выезда с полуострова ждут более 300 авто. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.С 3 ноября электромобилям и гибридным авто запретят въезд на Крымский мост со стороны Тамани и Керчи.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: оперативная обстановка в субботу вечером

Крымский мост – выезда с полуострова ждут более 300 автомобилей

22:06 01.11.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста в субботу вечером выезда с полуострова ждут более 300 авто. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.

"По состоянию на 22 часа со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 302 транспортных средства. Время ожидания около часа", – сказано в сообщении.

С 3 ноября электромобилям и гибридным авто запретят въезд на Крымский мост со стороны Тамани и Керчи.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Лента новостейМолния