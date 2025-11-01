Рейтинг@Mail.ru
Крымчан ждет короткая рабочая неделя - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Крымчан ждет короткая рабочая неделя
Крымчан ждет короткая рабочая неделя - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Крымчан ждет короткая рабочая неделя
В начале ноября крымчан и всех россиян ждет короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября. Соответствующее решение ранее... РИА Новости Крым, 01.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В начале ноября крымчан и всех россиян ждет короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября. Соответствующее решение ранее приняло правительство РФ.Так, помимо воскресенья 2 ноября, жители полуострова смогут отдохнуть еще два дня подряд – 3 и 4 ноября (понедельник и вторник). Это произойдет за счет переноса отдыха с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября.5, 6 и 7 ноября будут рабочими днями, затем снова наступят выходные: суббота 8 ноября и воскресенье 9 ноября.Самая короткая рабочая неделя крымчан и всех россиян ожидает в самом конце года. Она будет состоять всего из двух рабочих дней – 29 и 30 декабря (понедельник и вторник). Праздничные новогодние и рождественские выходные будут продолжаться 12 дней – с 31 декабря по 11 января.Согласно ранее утвержденному кабмином производственному календарю, в 2026 году при стандартной пятидневной рабочей неделе будет 247 рабочих дней и 118 дней отдыха (выходных и праздников).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымчан ждет короткая рабочая неделя

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В начале ноября крымчан и всех россиян ждет короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября. Соответствующее решение ранее приняло правительство РФ.
Так, помимо воскресенья 2 ноября, жители полуострова смогут отдохнуть еще два дня подряд – 3 и 4 ноября (понедельник и вторник). Это произойдет за счет переноса отдыха с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября.
5, 6 и 7 ноября будут рабочими днями, затем снова наступят выходные: суббота 8 ноября и воскресенье 9 ноября.
Самая короткая рабочая неделя крымчан и всех россиян ожидает в самом конце года. Она будет состоять всего из двух рабочих дней – 29 и 30 декабря (понедельник и вторник). Праздничные новогодние и рождественские выходные будут продолжаться 12 дней – с 31 декабря по 11 января.
Согласно ранее утвержденному кабмином производственному календарю, в 2026 году при стандартной пятидневной рабочей неделе будет 247 рабочих дней и 118 дней отдыха (выходных и праздников).
