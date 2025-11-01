https://crimea.ria.ru/20251101/krymchan-zhdet-korotkaya-rabochaya-nedelya-1150591055.html

Крымчан ждет короткая рабочая неделя

Крымчан ждет короткая рабочая неделя - РИА Новости Крым, 01.11.2025

Крымчан ждет короткая рабочая неделя

В начале ноября крымчан и всех россиян ждет короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября. Соответствующее решение ранее... РИА Новости Крым, 01.11.2025

2025-11-01T08:26

2025-11-01T08:26

2025-11-01T08:26

праздники и памятные даты

день народного единства

выходной в крыму

крым

россия

отдых

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1f/1134591611_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e918e3e70a70b16d4edf6bf9bc20239a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В начале ноября крымчан и всех россиян ждет короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября. Соответствующее решение ранее приняло правительство РФ.Так, помимо воскресенья 2 ноября, жители полуострова смогут отдохнуть еще два дня подряд – 3 и 4 ноября (понедельник и вторник). Это произойдет за счет переноса отдыха с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября.5, 6 и 7 ноября будут рабочими днями, затем снова наступят выходные: суббота 8 ноября и воскресенье 9 ноября.Самая короткая рабочая неделя крымчан и всех россиян ожидает в самом конце года. Она будет состоять всего из двух рабочих дней – 29 и 30 декабря (понедельник и вторник). Праздничные новогодние и рождественские выходные будут продолжаться 12 дней – с 31 декабря по 11 января.Согласно ранее утвержденному кабмином производственному календарю, в 2026 году при стандартной пятидневной рабочей неделе будет 247 рабочих дней и 118 дней отдыха (выходных и праздников).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, день народного единства, выходной в крыму, крым, россия, отдых, новости