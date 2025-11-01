https://crimea.ria.ru/20251101/kakoy-segodnya-prazdnik-1-noyabrya-1132431232.html

Какой сегодня праздник: 1 ноября

1 ноября

Какой сегодня праздник: 1 ноября

Сегодня во всем мире отмечают День гадания на кофейной гуще. В России профессиональный праздник у судебных приставов, в Мексике – День мертвых.

праздники и памятные даты

общество

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире отмечают День гадания на кофейной гуще. В России профессиональный праздник у судебных приставов, в Мексике – День мертвых. В этот день в 1897 году основан итальянский футбольный клуб "Ювентус", спустя два года на воду спущен легендарный крейсер "Варяг", а в 1959 в Ленинграде открылся первый в СССР Дворец бракосочетаний. Именинники дня – индийская актриса и фотомодель Айшвария Рай, российская актриса театра и кино Мария Порошина.Что празднуют в миреДень гадания на кофейной гуще – праздник для людей с хорошим воображением. Таких много, судя по популярности этого метода познания будущего. Неизвестно, почему выбор даты празднования пал на 1 ноября, но зато известен случай, когда некая цыганка, гадая таким образом Пушкину, предупредила поэта о белой голове, белой лошади и белом человеке, которых нужно опасаться. Как все мы теперь знаем, в словах гадалки была доля правды.А вот суровый праздник очень суровых людей – День судебных приставов в России. С людьми этой профессии особенно не пошутишь, особенно, если за вами просрочка по кредиту. И даже если у вас нет ничего, кроме кота, от необходимости возвращать долги вы не уйдете. На себе это испытал один из жителей Перми, задолжавший кредиторам 120 тысяч рублей. Когда в гости к мужчине пришли приставы, он сообщил, что квартира и все имущество принадлежат родственникам. В это время из соседней комнаты показался кот по имени Арчибальд. На него-то и наложили арест. Расстаться со своим любимцем должник оказался не в силах и уже на следующий день вернул деньги.А вот у древних мексиканских народов День мертвых. Раньше по этому поводу приносили человеческие жертвы, чтобы задобрить кровожадную богиню Миктлансиуатль. Современные мексиканцы жертв, конечно, не приносят, но все равно празднуют странно: мало того, что украшают все вокруг черепами и переодеваются в мертвецов, так еще и дарят друг другу именные гробы. С наилучшими пожеланиями.Также можно отметить День нулевого меридиана и День зубной щетки. Именины у Ивана, Павла, Дмитрия, Николая, Сергея, Михаила.Знаменательные датыВ этот день в 1897 году группой студентов из туринского лицея Массимо Д'Адзельо основан футбольный клуб "Ювентус", ставший одним из самых популярных клубов Италии. В команде играли футболисты с разными прозвищами. Но самым интересным и оригинальным стало прозвище всей команды – "Старая синьора".В этот день в 1899 году на воду спущен легендарный крейсер "Варяг", который не сдается врагу. Он был построен на судостроительной верфи "Уильям Крамп и сыновья" по заказу Российской империи. Кстати, в знаменитой одноименной картине 1946 года в роли "Варяга" был снят не менее знаменитый корабль – крейсер "Аврора". Для этого "Аврору" пришлось "загримировать": установить дополнительную фальшивую трубу и несколько орудий, переделать носовую часть и выстроить командирский балкон на корме.Сначала на Руси влюбленные сердца объединяла церковь, потом революционеры изобрели ЗАГСы, где можно было быстро узаконить отношения. А в 1959 году в СССР решили, что новые ячейки общества хорошо бы создавать в торжественной обстановке, и открыли в Ленинграде первый в стране Дворец бракосочетаний. Эта идея очень понравилась брачующимся товарищам, и такие дворцы стали быстро появляться по всей стране. Кстати, сегодня самым красивым Дворцом бракосочетаний в России считается казанский ЗАГС, построенный в 2013 году в виде огромной золотой чаши.Кто родился в этот деньИндийская актриса и фотомодель, одна из самых красивых женщин мира Айшвария Рай сегодня отмечает свой 52-й день рождения. Дочь офицера торгового флота и писательницы, Айшвария детство провела в Мумбае, считалась самой популярной девочкой в школе, потом выучилась на архитектора, а в 1994 году решила принять участие в международном конкурсе красоты "Мисс мира". Эта победа стала блестящим стартом ее кинокарьеры.В один день с Айшварией родилась российская актриса Мария Порошина. Сегодня ей тоже 52. Эта очаровательная блондинка стала по-настоящему популярной после участия в сериале "Всегда говори "Всегда", но и до этого Мария появлялась в "Дальнобойщиках", "Антикиллере", "Бригаде", и других популярных картинах. Сегодня на ее счету несколько десятков больших ролей и огромное число поклонников.Также в этот день родились русский военный и политический деятель Дмитрий Пожарский, Народный артист Российской Федерации Владимир Сафронов, советский кинорежиссер и сценарист ("Влюблен по собственному желанию", "Принимаю бой", "Вдовы") Сергей Микаэлян.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

