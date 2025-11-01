https://crimea.ria.ru/20251101/kak-budut-rabotat-podrazdeleniya-fmba-v-krymu-na-noyabrskie-prazdniki-1150592754.html

Как будут работать подразделения ФМБА в Крыму на ноябрьские праздники

Как будут работать подразделения ФМБА в Крыму на ноябрьские праздники

Как будут работать подразделения ФМБА в Крыму на ноябрьские праздники

01.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Ялтинском межрегиональном медицинском центре ФМБА России определен порядок работы структурных подразделений в праздничные дни со 2 по 4 ноября, сообщает администрация города.Согласно графику, многопрофильный стационар, травматолого-ортопедическое отделение поликлиники № 1 и родильный дом будут работать в круглосуточном режиме.3 ноября ряд подразделений перейдут на дежурный график:4 ноября по предварительной записи будет работать кабинет УЗИ с 8:00 до 13:00.Отделение амбулаторного диализа продолжит работу по шестидневной неделе, за исключением 2 ноября, когда объявлен выходной день.Стоматологическая поликлиника 3 ноября будет принимать взрослых и детей с 8:00 до 13:00, а в женской консультации в этот день дежурный акушер-гинеколог будет вести прием с 8:00 до 14:00. В остальные дни беременные с неотложными состояниями смогут обратиться в родильный дом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

