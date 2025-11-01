https://crimea.ria.ru/20251101/kak-budut-rabotat-podrazdeleniya-fmba-v-krymu-na-noyabrskie-prazdniki-1150592754.html
Как будут работать подразделения ФМБА в Крыму на ноябрьские праздники
Как будут работать подразделения ФМБА в Крыму на ноябрьские праздники - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Как будут работать подразделения ФМБА в Крыму на ноябрьские праздники
В Ялтинском межрегиональном медицинском центре ФМБА России определен порядок работы структурных подразделений в праздничные дни со 2 по 4 ноября, сообщает... РИА Новости Крым, 01.11.2025
2025-11-01T20:48
2025-11-01T20:48
2025-11-01T20:48
ялта
крым
федеральное медико-биологическое агентство (фмба)
новости крыма
здравоохранение в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0b/1131318787_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2068d80dda20784e795403f8c7308045.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Ялтинском межрегиональном медицинском центре ФМБА России определен порядок работы структурных подразделений в праздничные дни со 2 по 4 ноября, сообщает администрация города.Согласно графику, многопрофильный стационар, травматолого-ортопедическое отделение поликлиники № 1 и родильный дом будут работать в круглосуточном режиме.3 ноября ряд подразделений перейдут на дежурный график:4 ноября по предварительной записи будет работать кабинет УЗИ с 8:00 до 13:00.Отделение амбулаторного диализа продолжит работу по шестидневной неделе, за исключением 2 ноября, когда объявлен выходной день.Стоматологическая поликлиника 3 ноября будет принимать взрослых и детей с 8:00 до 13:00, а в женской консультации в этот день дежурный акушер-гинеколог будет вести прием с 8:00 до 14:00. В остальные дни беременные с неотложными состояниями смогут обратиться в родильный дом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
ялта
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0b/1131318787_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_015c0fe315520d83debfe3606b86e9e3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ялта, крым, федеральное медико-биологическое агентство (фмба), новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе
Как будут работать подразделения ФМБА в Крыму на ноябрьские праздники
В Ялте медучреждения ФМБА в ноябрьские праздники будут работать по дежурному графику
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Ялтинском межрегиональном медицинском центре ФМБА России определен порядок работы структурных подразделений в праздничные дни со 2 по 4 ноября, сообщает администрация города.
Согласно графику, многопрофильный стационар, травматолого-ортопедическое отделение поликлиники № 1 и родильный дом будут работать в круглосуточном режиме.
3 ноября ряд подразделений перейдут на дежурный график:
—Детская поликлиника – дежурный педиатр с 8:00 до 16:00, лаборатория с 8:00 до 14:00;
—Поликлиника № 2 (Гурзуф) – прием терапевта и педиатра с 8:00 до 13:00;
—Поликлиника № 3 (Алупка) – прием терапевта и педиатра, кабинет неотложной помощи с 9:00 до 13:00;
—Поликлиника № 1 – вызовы врача на дом с 8:00 до 20:00, кабинет неотложной помощи и инфекционных заболеваний, лаборатория и вакцинация – до 14:00.
4 ноября по предварительной записи будет работать кабинет УЗИ с 8:00 до 13:00.
Отделение амбулаторного диализа продолжит работу по шестидневной неделе, за исключением 2 ноября, когда объявлен выходной день.
Стоматологическая поликлиника 3 ноября будет принимать взрослых и детей с 8:00 до 13:00, а в женской консультации в этот день дежурный акушер-гинеколог будет вести прием с 8:00 до 14:00. В остальные дни беременные с неотложными состояниями смогут обратиться в родильный дом.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube