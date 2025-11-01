Рейтинг@Mail.ru
Как будут работать подразделения ФМБА в Крыму на ноябрьские праздники - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251101/kak-budut-rabotat-podrazdeleniya-fmba-v-krymu-na-noyabrskie-prazdniki-1150592754.html
Как будут работать подразделения ФМБА в Крыму на ноябрьские праздники
Как будут работать подразделения ФМБА в Крыму на ноябрьские праздники - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Как будут работать подразделения ФМБА в Крыму на ноябрьские праздники
В Ялтинском межрегиональном медицинском центре ФМБА России определен порядок работы структурных подразделений в праздничные дни со 2 по 4 ноября, сообщает... РИА Новости Крым, 01.11.2025
2025-11-01T20:48
2025-11-01T20:48
ялта
крым
федеральное медико-биологическое агентство (фмба)
новости крыма
здравоохранение в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0b/1131318787_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2068d80dda20784e795403f8c7308045.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Ялтинском межрегиональном медицинском центре ФМБА России определен порядок работы структурных подразделений в праздничные дни со 2 по 4 ноября, сообщает администрация города.Согласно графику, многопрофильный стационар, травматолого-ортопедическое отделение поликлиники № 1 и родильный дом будут работать в круглосуточном режиме.3 ноября ряд подразделений перейдут на дежурный график:4 ноября по предварительной записи будет работать кабинет УЗИ с 8:00 до 13:00.Отделение амбулаторного диализа продолжит работу по шестидневной неделе, за исключением 2 ноября, когда объявлен выходной день.Стоматологическая поликлиника 3 ноября будет принимать взрослых и детей с 8:00 до 13:00, а в женской консультации в этот день дежурный акушер-гинеколог будет вести прием с 8:00 до 14:00. В остальные дни беременные с неотложными состояниями смогут обратиться в родильный дом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
ялта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0b/1131318787_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_015c0fe315520d83debfe3606b86e9e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ялта, крым, федеральное медико-биологическое агентство (фмба), новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе
Как будут работать подразделения ФМБА в Крыму на ноябрьские праздники

В Ялте медучреждения ФМБА в ноябрьские праздники будут работать по дежурному графику

20:48 01.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Ялтинском межрегиональном медицинском центре ФМБА России определен порядок работы структурных подразделений в праздничные дни со 2 по 4 ноября, сообщает администрация города.
Согласно графику, многопрофильный стационар, травматолого-ортопедическое отделение поликлиники № 1 и родильный дом будут работать в круглосуточном режиме.
3 ноября ряд подразделений перейдут на дежурный график:
  • Детская поликлиника – дежурный педиатр с 8:00 до 16:00, лаборатория с 8:00 до 14:00;
  • Поликлиника № 2 (Гурзуф) – прием терапевта и педиатра с 8:00 до 13:00;
  • Поликлиника № 3 (Алупка) – прием терапевта и педиатра, кабинет неотложной помощи с 9:00 до 13:00;
  • Поликлиника № 1 – вызовы врача на дом с 8:00 до 20:00, кабинет неотложной помощи и инфекционных заболеваний, лаборатория и вакцинация – до 14:00.
4 ноября по предварительной записи будет работать кабинет УЗИ с 8:00 до 13:00.
Отделение амбулаторного диализа продолжит работу по шестидневной неделе, за исключением 2 ноября, когда объявлен выходной день.
Стоматологическая поликлиника 3 ноября будет принимать взрослых и детей с 8:00 до 13:00, а в женской консультации в этот день дежурный акушер-гинеколог будет вести прием с 8:00 до 14:00. В остальные дни беременные с неотложными состояниями смогут обратиться в родильный дом.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
 
ЯлтаКрымФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА)Новости КрымаЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:05За три часа над Крымом и Черным морем сбили 24 украинских беспилотника
22:51Ликвидация Госкомрегистра Крыма и сдача в плен боевиков ВСУ: главное
22:39Россия ввела санкции против представителей украинской власти
22:22От рассвета до заката: один день в ноябрьском парке в Крыму
22:06Крымский мост: оперативная обстановка в субботу вечером
21:43Как землетрясения влияют на рыбу
21:31Запорожская область частично обесточена после атаки ВСУ
21:23Сколько осадков выпало в Крыму в октябре и как они наполнили реки
21:05На воду спущена атомная подводная лодка специально для "Посейдона"
20:48Как будут работать подразделения ФМБА в Крыму на ноябрьские праздники
20:3212 лет обучения в школе – что говорят в Минпросвещения
20:07Как распознать фейк – советы эксперта
19:51Без пяти минут ядерная война: отправят ли США "Томагавки" на Украину
19:28На мосту в Инкермане введут реверсивное движение
19:10Сколько россиян гордятся своим гражданством
18:48Россия выступает за соблюдение единой безопасности для всех стран
18:28В Севастополе больше 268 тысяч человек вакцинировались от гриппа
18:06Проглотил раскрытую булавку – врачи спасли 7-месячного малыша
17:40В Симферопольском районе Крыма временно запретили все виды охоты
17:22Аксенов объявил о ликвидации Госкомитета по регистрации и кадастру Крыма
Лента новостейМолния