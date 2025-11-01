https://crimea.ria.ru/20251101/bolee-50-ulits-simferopolya-ostalis-bez-sveta-1150595957.html

Более 50 улиц Симферополя остались без света

Более 50 улиц Симферополя остались без света - РИА Новости Крым, 01.11.2025

Более 50 улиц Симферополя остались без света

В Симферополе более полусотни улиц и переулков остались без электроснабжения из-за аварийного отключения. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 01.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе более полусотни улиц и переулков остались без электроснабжения из-за аварийного отключения. Об этом сообщили в "Крымэнерго".По данным предприятия, нет электроэнергии по улицам 8 Марта, Ангарская, Артиллерийская, Балаклавская, Батурина, Бахчисарайская, Братская, Бульварная, Генерала Захарова, Гражданская, Заводская, Зенитная, Инге, Караимская, Караманова, Козлова, Коммунальная, Красноармейская, Крылова, Крымская (Ак-Меджит), Курцовская, Лихого, Мало-Фонтанная, Миронова, Неапольская, Нижнегоспитальная, Новикова, Перевальная, Петровская Балка, Пограничников, Пошивальникова, Русская, Саковича, Севастопольская, Старозенитная, Студенческая, Субхи, Тамбовская, Футболистов, Черноморская, Чехова, Эстонская.Кроме того, без света остались абоненты, проживающие по переулкам: Артиллерийский, Делегатский, Курьерский, Красноармейский, Кузнечный, Обрывной, Оружейный, Охотничий, Парковый, Петровский, Пограничников, Степной, Скалистый, Скифский, Трудовой, Холмистый.Также нет электроэнергии в домах на спусках: Лестничный, Фабричный и прилегающих к ним улицах и переулках.В пресс-службе предприятия уточнили, что планируемое время восстановления электроснабжения составит три часа.Накануне в Феодосии 13 улиц остались без электроснабжения из-за аварийного отключения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

