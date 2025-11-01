https://crimea.ria.ru/20251101/bolee-50-ulits-simferopolya-ostalis-bez-sveta-1150595957.html
Более 50 улиц Симферополя остались без света
Более 50 улиц Симферополя остались без света - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Более 50 улиц Симферополя остались без света
В Симферополе более полусотни улиц и переулков остались без электроснабжения из-за аварийного отключения. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 01.11.2025
2025-11-01T11:27
2025-11-01T11:27
2025-11-01T11:30
отключение электроэнергии в крыму
симферополь
новости крыма
гуп рк "крымэнерго"
крым
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110174/72/1101747201_0:203:2917:1844_1920x0_80_0_0_76978825eb3eaba10d59e6085dda3865.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе более полусотни улиц и переулков остались без электроснабжения из-за аварийного отключения. Об этом сообщили в "Крымэнерго".По данным предприятия, нет электроэнергии по улицам 8 Марта, Ангарская, Артиллерийская, Балаклавская, Батурина, Бахчисарайская, Братская, Бульварная, Генерала Захарова, Гражданская, Заводская, Зенитная, Инге, Караимская, Караманова, Козлова, Коммунальная, Красноармейская, Крылова, Крымская (Ак-Меджит), Курцовская, Лихого, Мало-Фонтанная, Миронова, Неапольская, Нижнегоспитальная, Новикова, Перевальная, Петровская Балка, Пограничников, Пошивальникова, Русская, Саковича, Севастопольская, Старозенитная, Студенческая, Субхи, Тамбовская, Футболистов, Черноморская, Чехова, Эстонская.Кроме того, без света остались абоненты, проживающие по переулкам: Артиллерийский, Делегатский, Курьерский, Красноармейский, Кузнечный, Обрывной, Оружейный, Охотничий, Парковый, Петровский, Пограничников, Степной, Скалистый, Скифский, Трудовой, Холмистый.Также нет электроэнергии в домах на спусках: Лестничный, Фабричный и прилегающих к ним улицах и переулках.В пресс-службе предприятия уточнили, что планируемое время восстановления электроснабжения составит три часа.Накануне в Феодосии 13 улиц остались без электроснабжения из-за аварийного отключения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110174/72/1101747201_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_784d5a7ae7fe14a937eaab15b2cb20d8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отключение электроэнергии в крыму, симферополь, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", крым, происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе более полусотни улиц и переулков остались без электроснабжения из-за аварийного отключения. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
По данным предприятия, нет электроэнергии по улицам 8 Марта, Ангарская, Артиллерийская, Балаклавская, Батурина, Бахчисарайская, Братская, Бульварная, Генерала Захарова, Гражданская, Заводская, Зенитная, Инге, Караимская, Караманова, Козлова, Коммунальная, Красноармейская, Крылова, Крымская (Ак-Меджит), Курцовская, Лихого, Мало-Фонтанная, Миронова, Неапольская, Нижнегоспитальная, Новикова, Перевальная, Петровская Балка, Пограничников, Пошивальникова, Русская, Саковича, Севастопольская, Старозенитная, Студенческая, Субхи, Тамбовская, Футболистов, Черноморская, Чехова, Эстонская.
Кроме того, без света остались абоненты, проживающие по переулкам: Артиллерийский, Делегатский, Курьерский, Красноармейский, Кузнечный, Обрывной, Оружейный, Охотничий, Парковый, Петровский, Пограничников, Степной, Скалистый, Скифский, Трудовой, Холмистый.
Также нет электроэнергии в домах на спусках: Лестничный, Фабричный и прилегающих к ним улицах и переулках.
В пресс-службе предприятия уточнили, что планируемое время восстановления электроснабжения составит три часа.
Накануне в Феодосии 13 улиц остались без электроснабжения
из-за аварийного отключения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.