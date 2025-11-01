Рейтинг@Mail.ru
Более 50 улиц Симферополя остались без света - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Более 50 улиц Симферополя остались без света
Более 50 улиц Симферополя остались без света - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Более 50 улиц Симферополя остались без света
В Симферополе более полусотни улиц и переулков остались без электроснабжения из-за аварийного отключения. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 01.11.2025
2025-11-01T11:27
2025-11-01T11:30
отключение электроэнергии в крыму
симферополь
новости крыма
гуп рк "крымэнерго"
крым
происшествия
симферополь
крым
отключение электроэнергии в крыму, симферополь, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", крым, происшествия
Более 50 улиц Симферополя остались без света

Более 50 улиц и переулков Симферополя обесточены из-за аварии

11:27 01.11.2025 (обновлено: 11:30 01.11.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Ситуация с энергоснабжением Крыма - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе более полусотни улиц и переулков остались без электроснабжения из-за аварийного отключения. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
По данным предприятия, нет электроэнергии по улицам 8 Марта, Ангарская, Артиллерийская, Балаклавская, Батурина, Бахчисарайская, Братская, Бульварная, Генерала Захарова, Гражданская, Заводская, Зенитная, Инге, Караимская, Караманова, Козлова, Коммунальная, Красноармейская, Крылова, Крымская (Ак-Меджит), Курцовская, Лихого, Мало-Фонтанная, Миронова, Неапольская, Нижнегоспитальная, Новикова, Перевальная, Петровская Балка, Пограничников, Пошивальникова, Русская, Саковича, Севастопольская, Старозенитная, Студенческая, Субхи, Тамбовская, Футболистов, Черноморская, Чехова, Эстонская.
Кроме того, без света остались абоненты, проживающие по переулкам: Артиллерийский, Делегатский, Курьерский, Красноармейский, Кузнечный, Обрывной, Оружейный, Охотничий, Парковый, Петровский, Пограничников, Степной, Скалистый, Скифский, Трудовой, Холмистый.
Также нет электроэнергии в домах на спусках: Лестничный, Фабричный и прилегающих к ним улицах и переулках.
В пресс-службе предприятия уточнили, что планируемое время восстановления электроснабжения составит три часа.
Накануне в Феодосии 13 улиц остались без электроснабжения из-за аварийного отключения.
Отключение электроэнергии в КрымуСимферопольНовости КрымаГУП РК "Крымэнерго"КрымПроисшествия
 
