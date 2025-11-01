Рейтинг@Mail.ru
Без снега и ледяных дождей: каким будет последний месяц осени в Крыму - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Без снега и ледяных дождей: каким будет последний месяц осени в Крыму
Без снега и ледяных дождей: каким будет последний месяц осени в Крыму - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Без снега и ледяных дождей: каким будет последний месяц осени в Крыму
Ноябрь в Крыму в этом году будет умеренно теплым. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
2025-11-01T09:24
2025-11-01T09:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Ноябрь в Крыму в этом году будет умеренно теплым. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец."Оцениваю ноябрь умеренно теплым и относительно засушливым. По температурному фону превышение над нормой будет мизерным - 0,25, максимум 0,75 градуса, то есть это практически норма. Напомню, для Симферополя в ноябре она составляет ночью +2,7, днем +11,1 градуса," - сказал он.По количеству осадков, отметил эксперт, недобор небесной влаги составит 10-30%, то есть месяц ожидается относительно засушливым по меркам глубокой осени.Погода в ноябре в Крыму будет примерно такая, какая она обычно бывает в центральной России в сентябре, сказал специалист. "…С таким опозданием от календаря. В общем вполне благоприятная, не вижу никаких сложных и очень опасных явлений погоды, которые могли бы переходить в штормовые предупреждения. Единственным ненастным, дождливым периодом, когда понадобятся зонты, станет средина следующей недели", - заключил он.
Без снега и ледяных дождей: каким будет последний месяц осени в Крыму

Прогноз погоды в Крыму на ноябрь

09:24 01.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Ноябрь в Крыму в этом году будет умеренно теплым. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
"Оцениваю ноябрь умеренно теплым и относительно засушливым. По температурному фону превышение над нормой будет мизерным - 0,25, максимум 0,75 градуса, то есть это практически норма. Напомню, для Симферополя в ноябре она составляет ночью +2,7, днем +11,1 градуса," - сказал он.
По количеству осадков, отметил эксперт, недобор небесной влаги составит 10-30%, то есть месяц ожидается относительно засушливым по меркам глубокой осени.

"Пока что осень будет цепляться изо всех сил. В ноябре в общем-то она всегда господствует в южных регионах нашей страны, в отличие от средней полосы России, где начинается предзимье, переходящее в метеорологическую зиму. Но на юге все достаточно устойчиво, устойчивые плюсы, устойчивая фаза осадков в жидком состоянии и, конечно, пока никаких снегопадов, ледяных дождей и все, что из списка "свиты" зимы, не предвидится на прогностическом горизонте", - заверил Евгений Тишковец.

Погода в ноябре в Крыму будет примерно такая, какая она обычно бывает в центральной России в сентябре, сказал специалист.
"…С таким опозданием от календаря. В общем вполне благоприятная, не вижу никаких сложных и очень опасных явлений погоды, которые могли бы переходить в штормовые предупреждения. Единственным ненастным, дождливым периодом, когда понадобятся зонты, станет средина следующей недели", - заключил он.
