Без снега и ледяных дождей: каким будет последний месяц осени в Крыму

Ноябрь в Крыму в этом году будет умеренно теплым. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец. РИА Новости Крым, 01.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Ноябрь в Крыму в этом году будет умеренно теплым. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец."Оцениваю ноябрь умеренно теплым и относительно засушливым. По температурному фону превышение над нормой будет мизерным - 0,25, максимум 0,75 градуса, то есть это практически норма. Напомню, для Симферополя в ноябре она составляет ночью +2,7, днем +11,1 градуса," - сказал он.По количеству осадков, отметил эксперт, недобор небесной влаги составит 10-30%, то есть месяц ожидается относительно засушливым по меркам глубокой осени.Погода в ноябре в Крыму будет примерно такая, какая она обычно бывает в центральной России в сентябре, сказал специалист. "…С таким опозданием от календаря. В общем вполне благоприятная, не вижу никаких сложных и очень опасных явлений погоды, которые могли бы переходить в штормовые предупреждения. Единственным ненастным, дождливым периодом, когда понадобятся зонты, станет средина следующей недели", - заключил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

